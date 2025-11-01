ETV Bharat / entertainment

স্ক্ৰীণত জীৱন্ত জুবিনক দেখি যোৰহাটত মূৰ্ছা গ’ল দৰ্শক

কাষৰীয়া ৰাজ্যতো এতিয়া চৰ্চিত হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগ ।

roi roi binale Woman fainted in Jorhat afterwatching zubeen garg's last musical film fans seek justice
কান্দি কান্দি বিচাৰিলে জুবিনৰ ন্যায় (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 1, 2025 at 12:53 PM IST

3 Min Read
যোৰহাট: এমাহতকৈও অধিক দিনৰ মূৰত সকলোকে যেন সজীৱ কৰি তুলিলে জুবিন গাৰ্গে আকৌ এবাৰ ৷ সুখ-দুখ মিশ্ৰিত কিছু অনুভৱৰ মাজেৰে সময়বোৰ পাৰ হৈছে অসমবাসীৰ ৷ 19 ছেপ্টেম্বৰৰ সেই আকস্মিক দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছত কালি মুক্তিলাভ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ই ৷

জুবিন গাৰ্গৰ অ-বৰ্তমানত ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ছবিগৃহত সৰ্বমুঠ 800 খন স্ক্ৰীণত শুভমুক্তি লাভ কৰিলে অসমৰ প্ৰথমখন মিউজিকেল ড্ৰামা ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ই । চিনেমা জগতৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি পুৱা ৩ বজাতেই চিনেমা হলৰ বাহিৰত অপেক্ষা কৰিছে জুবিনৰ গুণমুগ্ধই ৷ যোৰহাটত তিনিটা ছবিগৃহৰ 28 খন স্ক্ৰীণত পুৱা 6.30 বজাৰ আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম দৰ্শনী আৰু শেষ দৰ্শনী নিশা 10.30 বজাত ।

চকুপানীও যেন শুকাই গৈছে... (ETV Bharat Assam)

কালিৰ দৰে আজিও একেই দৃশ্য যোৰহাটত ৷ ছবি গৃহৰ বাহিৰত পুৱাৰ পৰাই শাৰী বয়োজেষ্ঠ্য লোকৰ পৰা কনিষ্ঠজনলৈকে ৷ দূৰ-দূৰণিৰ পৰাও আহিছে বহু লোক ৷ গোলাঘাটৰ পৰা নিজৰ বন্ধু মহলৰ সৈতে অহা নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী দৰ্শকে কয়, “এখন চাবলগীয়া চিনেমা, সকলোৱে আহি চাওক ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিনেমাখন চোৱা নাই, কিন্তু চাব লাগে ৷ জুবিন দাৰ ন্যায়ৰ কথা ভাবক ৷ ইমান দেৰি হ’ব নালাগিছিল, বাৰে বাৰে পিছুৱাই থকাৰ কাৰণটো কি ? আমি নৱপ্ৰজন্ম মূৰ্খ নহয়, আমি সাজু আছো জুবিন দাক ন্যায় দিবলৈ ৷ প্ৰত্যুত্তৰ দিম '26 ত ৷ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ এটাই কথা- আমাক ন্যায় লাগিবই ৷” তেওঁ লগতে আৰু কয় যে নাগালেণ্ডতো জুবিন গাৰ্গে এতিয়ালৈকে ন্যায় নোপোৱাৰ কথা আলোচনা হৈছে ৷

roi roi binaleroi roi binale Woman fainted in Jorhat afterwatching zubeen garg's last musical film fans seek justice
ছবি উপভোগ কৰি মূৰ্ছা গ’ল মহিলা (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে পুৱাতে চিনেমা হলত উপস্থিত এগৰাকী মহিলাই কয়, “জুবিন দাৰ সপোন আছিল ৰৈ ৰৈ বিনালে । জুবিন দা যে নাই, সেয়া এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই, তেওঁ আমাৰ আৱেগ, তেওঁ নথকা দিনটোৰ পৰা আমাৰ সময় কিদৰে পাৰ হৈছে সেয়া বুজাব নোৱাৰো, আজিও আমি আৱেগিক হৈ আছো ।”

লগতে তেওঁ কয়, “১৯ ছেপ্টেম্বৰত জুবিন দাৰ লগত প্ৰকৃততে কি হৈছিল সেয়া আমাক লাগে, জুবিন দাৰ ন্যায়ৰ দাবীত ডিজিটেলী আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে আৰু এই আন্দোলন চলিছে আৰু চলি থাকিব, এতিয়ালৈকে চাৰি মিলিয়ন পাৰ হৈ গৈছে, জুবিন দাৰ আত্মাই সেইসকলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব ।”

ইফালে ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন চাই মূৰ্ছা গ’ল এগৰাকী মহিলা ৷ তেওঁ কান্দি কান্দি শ্যামকানু মহন্তৰ ফাঁচিৰ দাবী তোলে- “জুবিনক কিয় সিঁহতে সাগৰলৈ নি মাৰি পেলালে ?”

তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবিখন উপভোগ কৰি সকলোৱে একেমুখে কৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ সোনকালে ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে ৷

লগতে পঢ়ক : শব্দ নাই দুখ প্ৰকাশৰ, বিচাৰিছে মাথোঁ ন্যায়

