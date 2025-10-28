ৰৈ ৰৈ বিনালে চাবলৈ টিকট বিচাৰি দৰ্শকৰ হাহাকাৰ, নগাঁৱৰ একমাত্ৰ চিনেমা হলটোৱে কিদৰে পূৰাব দৰ্শকৰ আশা ?
নগাঁৱত চিনেমা হলৰ অভাৱ । পূৰ্বে পাঁচটাকৈ চিনেমা হল থকা নগাঁৱত বৰ্তমান এটা চিনেমা হল ! আগন্তুক এবছৰ দুবছৰলৈ অসমত নচলিব নেকি হিন্দী ছবি ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2025 at 12:43 PM IST
নগাঁও: ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই চিনেমা হল হোৱাটো বিচাৰিছিল জুবিন গাৰ্গে । অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ উত্তৰণ বিচাৰিছিল জুবিন গাৰ্গে । অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰি আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল জুবিন গাৰ্গ । সেই জুবিনৰে সপোনৰ প্ৰকল্প তেওঁৰ অন্তিমখন ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে মুক্তিৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে ৷
জুবিন গাৰ্গ অবিহনেই ছবিখন মুক্তি দিবলৈ সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্ন । ৩১ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া ছবিখনৰ বাবে ইতিমধ্যেই মুকলি কৰা হৈছে অনলাইন টিকট বুকিং । জুবিন গাৰ্গৰ ড্ৰীম প্ৰজেক্ট অন্তিম ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰাৰ পূৰ্বেই ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো চিনেমা হলতে প্ৰায় এসপ্তাহ, দুসপ্তাহলৈকে ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ৰ টিকট বুকিং হৈ গৈছে ।
এতিয়া চৌদিশে ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ টিকট বুকিঙৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা । কিন্তু ৰাজ্যৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ মধ্য অসমৰ নগাঁও জিলাত এতিয়া চিনেমা হলৰ অভাৱ বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰিছে নগাঁওবাসীয়ে । কাৰণ পূৰ্বে পাঁচটাকৈ চিনেমা হলেৰে দৰ্শকক মনোৰঞ্জন দিয়া নগাঁও চহৰত বৰ্তমান আছে মাত্ৰ এটা চিনেমা হল । নগাঁও চহৰৰ বাহিৰে বৰঘাট বাইপাছত এটা ছবিগৃহ আছে যদিও কিছু দূৰ হোৱাৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় দৰ্শক ।
ক্ৰমান্বয়ে বন্ধ হ’ল নগাঁৱৰ চাৰিটাকৈ চিনেমা হল :
নগাঁৱৰ অতি পুৰণি তথা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কন্যা জয়শ্ৰী আগৰৱালাৰ নামত নগাঁও চহৰৰ মাজ মজিয়াত নিৰ্মাণ কৰিছিল এটা চিনেমা হল । জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতি বিজড়িত নগাঁৱৰ পুৰণি চিনেমা হল জয়শ্ৰী চিনেমাহলটোও আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ পূৰ্বেই বন্ধ হৈ পৰে । পূৰ্বৰ নগাঁও চহৰৰ এক চিনাকি তথা ঐতিহ্য বহন কৰা জয়শ্ৰী ছবিগৃহটো বন্ধ হৈ পৰাত হতাশ হৈছিল নগাঁৱৰ চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী । জয়শ্ৰী চিনেমা হলৰ ঠাইত এতিয়া চলি আছে এখন হোটেল ।
ইয়াৰ পূৰ্বেই নগাঁও চহৰৰ এলফিনিষ্টন নামৰ আন এটা চিনেমা হলো বন্ধ হৈ পৰিছিল । নগাঁও চহৰত বন্ধ হৈ পৰা প্ৰথমটো চিনেমা হলেই হৈছে এলফিনিষ্টন । পৰৱৰ্তী সময়ত জয়শ্ৰী চিনেমা হল বন্ধ হোৱাৰ পাছত নগাঁও চহৰৰ ইটাচালিত থকা অদিতি চিনেমা হলো বছৰদিন পূৰ্বে বন্ধ কৰি দিয়ে মালিকপক্ষই । অদিতি চিনেমা হল বন্ধ হোৱাৰ পাছতেই অতি শেহতীয়াকৈ নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ কৃষ্ণা চিনেমা হলটোও বন্ধ হৈ পৰে ।
হিন্দী ছবিৰ লগতে বহু নতুন অসমীয়া ছবি মুক্তি লাভ কৰা কৃষ্ণা চিনেমা হলটোও বন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া একপ্ৰকাৰ বিমুখ নগাঁও চহৰৰ চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী । এতিয়া চহৰৰ চিনেমা হল বুলিবলৈ আছে একমাত্ৰ ধিং গেইটৰ দিব্যজ্যোতি চিনেমা হল ।
১৯৭৩ চনত জুৰীয়াৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী, সমাজসেৱক তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী মহিকান্ত শইকীয়াই নগাঁও চহৰৰ ধিং গেইটত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দিব্যজ্যোতি চিনেমা হলটোৱেই এতিয়া যেন ভৰসা হৈ পৰিছে ছবিপ্ৰেমীৰ বাবে । এতিয়া মুক্তিৰ পূৰ্বেই ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ চাবলৈ নগাঁৱৰ লক্ষাধিক জুবিন অনুৰাগীৰ ভৰসা হৈ পৰিছে দিব্যজ্যোতি চিনেমা হল ।
নগাঁও চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৭-৮ কিলোমিটাৰ নিলগৰ তথা ভি আই পি ব্যৱস্থা থকা অপেৰা চিনেমা হলতো টিকট বিচাৰি নোপোৱাৰ লগতে সাধাৰণ জুবিন অনুৰাগীয়ে দিব্যজ্যোতি হলত টিকট বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত অন্তিম দৰ্শক বাকী থকা অৱস্থালৈ দিব্যজ্যোতি চিনেমা হলত জুবিন গাৰ্গৰ ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে চলাবলৈ আহ্বান জনাই দৰ্শকে ।
নগাঁও চহৰৰ একমাত্ৰ চিনেমা হলে কিদৰে পূৰাব লক্ষাধিক অনুৰাগীৰ আশা ?
জুবিন গাৰ্গৰ সাধাৰণ অনুৰাগীৰ সুবিধাৰ্থে নগাঁও চহৰৰ দিব্যজ্যোতি চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষয়ো কৰিছে কিছু বিশেষ ব্যৱস্থা । আগন্তুক তিনিমাহৰ বাবে ছবিখন বুকিং কৰা দিব্যজ্যোতি চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰয়োজনত আগন্তক এবছৰ অথবা দুবছৰলৈকে দেখুৱাব জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে । অন্তিমগৰাকী অনুৰাগী বাকী থাকিলেও চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ নকৰে ‘ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ’ প্ৰদৰ্শনী ।
২৪০ খন আসনৰ ব্যৱস্থা থকা দিব্যজ্যোতি চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বে তিনিটা প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ বাবে এতিয়া দৈনিক চাৰিটাকৈ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে । প্ৰয়োজনত দৈনিক পাঁচটাকৈ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলিও অৱগত কৰে দিব্যজ্যোতি চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষই ।
ইপিনে, ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নগাঁও চহৰত ক্ৰমান্বয়ে চাৰিটাকৈ চিনেমা হল বন্ধ হৈ পৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে বিশিষ্ট ছবি নিৰ্মাতা অৰূপ মান্নাই । এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত বিশিষ্ট ছবি নিৰ্মাতা অৰূপ মান্নাই কয়, “আমি সৰুৰে পৰাই নগাঁও চহৰৰ আটাইকেইটা ছবিগৃহতে চিনেমা চাওঁ । আনকি অতি শেহতীয়াকৈ বন্ধ হোৱা কৃষ্ণা চিনেমা হলত মোৰ সাতখনকৈ ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰিছিল । অদিতি চিনেমা হলতো দুখন ছবি মুক্তি দিয়া হৈছিল । সকলোৰে প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ উত্তৰণৰ বাবে কাম কৰি আগুৱাই নিছিল । সমান্তৰালকৈ অসমৰ প্রান্তে প্রান্তে ছবিগৃহ নিৰ্মাণৰ কথা কৈছিল জুবিন গাৰ্গে । কিন্তু এতিয়া নগাঁও চহৰৰ চাৰিটাকৈ চিনেমা হল বন্ধ হৈ পৰাত আমি ছবি নিৰ্মাতা হিচাপে দুখ পাইছোঁ । চিনেমা হলৰ মালিকে অসমীয়া ছবিকে দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰিছিল ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ অসমীয়া ছবিৰ ভাল দিন অহাৰ পাছতো ছবিগৃহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । হিন্দী ছবিক এতিয়া অসমীয়া ছবিয়ে চেৰ পেলাইছে । অসমত এতিয়া অসমীয়া ছবিৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে হিন্দী ছবি অসমত নচলা হৈ পৰিব । আগন্তক এবছৰ-দুবছৰলৈ জুবিন গাৰ্গৰ ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ বাবেই হিন্দী চিনেমাৰ প্ৰদৰ্শন বন্ধ হৈ পৰিব ।”
ঠেলাৱালাৰ পৰা ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈকে সকলোৱে যাতে জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে চাবলৈ সুবিধা পাই, তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই বিশিষ্ট ছবি নিৰ্মাতা অৰূপ মান্নাই কয়, “নগাঁও চহৰৰ পৰা কিছু নিলগত থকা অপেৰা চিনেমা হললৈ যাবলৈ যাতায়তৰ বাবে সাধাৰণ জুবিন অনুৰাগী অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । আনকি চিনেমা হলটোত কিছু ভি আই পি ব্যৱস্থা থকাৰ বাবে মূল্য কিছু বেছি হোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে সাধাৰণ দৰ্শক । এনে অৱস্থাত নগাঁও চহৰৰ জিলা পুথিভঁৰাল, প্ৰেক্ষাগৃহ আদিত ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।”
এতিয়া সকলোৰে কেৱল এটাই অপেক্ষা, কেনেদৰে চাবলৈ সুযোগ পাব জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন সপোনৰ ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ।
লগতে পঢ়ক : প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় 10 হাজাৰ বুকিঙেৰে প্ৰি-বুকিং এপত 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ট্ৰেণ্ডিঙত