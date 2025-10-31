কাউৰীয়ে কা নকৰোতেই আন্ধাৰ ফালি চিনেমাগৃহৰ সন্মুখত অনুৰাগী

কাউৰীয়ে কা নকৰোতেই আন্ধাৰ ফালি চিনেমাগৃহৰ সন্মুখত অনুৰাগী
হিলদল ভাঙি সকলো ঠাইতে ওলাই আহিছে ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ দৰ্শক ৷ ম’বাইলত ৰেকৰ্ডিং নকৰিবলৈ আহ্বান সচেতন ব্যক্তিৰ ৷
Published : October 31, 2025 at 5:28 PM IST
ধেমাজি: অৱশেষত বহু উৎকণ্ঠা আৰু অপেক্ষাৰ অন্তত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সপোনৰ ছবিখন বহুতে চাবলৈ সক্ষম হ’ল ৷ বহুতে চাই আছে আৰু টিকট নোপোৱাসকলে পলমকৈ হ’লেও চাব ।
কিন্তু আচৰিত কথা এয়ে যে ছবি চোৱাৰ নামত দেশত নাভূত-নাশ্ৰুত ঘটনা সংঘটিত হ’ল ৷ ইতিহাসৰ পাতত নতুনকৈ নাম লিখিলে ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনে ৷ এনেকুৱা আবেগিক জাতি হয়তো পৃথিৱীতে বিৰল ।
ধেমাজিৰ RR চিনেমা গৃহত ছবিখন চাবলৈ আহি আৰু চোৱাৰ পিছত কি কি ক’লে দৰ্শকে :
অসমীয়া প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিমটো প্ৰজেক্ট ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন শুকুৰবাৰে কাহিলিপুৱা ৪.৩০ বজাত ধেমাজিত RR চিনেমা গৃহত প্ৰদৰ্শন হয় । ৰাতিৰ আন্ধাৰ আঁতৰি পোহৰ নৌহওঁতেই জুবিন অনুৰাগীসকল চিনেমাগৃহত উপস্থিত হয় ৷ তাৰ পিছত ছবিগৃহৰ স্বত্বাধিকাৰী দিগন্ত তালুকদাৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পিছতে ছবিগৃহৰ ভিতৰত সকলোকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হয় ৷ যাৰ বাবে শ্ব’ ৫ মিনিট পলমকৈ আৰম্ভ হয় ।
সকলোৱে মায়াবিনী আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দাবী কৰি চিনেমা হলত প্ৰৱেশ কৰে ৷ ধেমাজি নগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৪০/৪৫ কি:মি অতিক্ৰম কৰিও নিশা ২.৩০/৩ বজাতেই কোনো কোনো অনুৰাগী ঢপলিয়াই আহিল চিনেমা চাবলৈ ৷
ইয়াৰ পিছতেই চিনেমা চাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে কেইবাগৰাকীও অনুৰাগীয়ে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে সৰ্বকালৰ বাবে অসমীয়া চিনেমাৰ জগতত নোহোৱা নোপোজা ঘটনা ঘটিল জুবিন গাৰ্গৰ চিনেমাখনৰ ক্ষেত্ৰত ৷
এগৰাকী দৰ্শক তথা আটাছুৰ উপ সভাপতি মনোগ গগৈয়ে কয়, “আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো ৷ সকলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে চিনেমাখন উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ছবিখন মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি যাতে ধেমাজিৰ বদনাম কঢ়িয়াই অনাৰ চেষ্টা নকৰে তাৰ বাবে সকলোকে সজাগ হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ ৷”
আন এগৰাকী দশকৰ মন্তব্য, “আমি ঘিলামৰাৰ পৰা আহিছো । ৰাতি আঢ়ৈটা বজাতেই পালোহি ৷ আমি তেওঁলোকক জনাইছো, আমাৰ টিকটটো কাইলৈ আছিল যদিও তেওঁলোকে আজি ব্যৱস্থা কৰি দিছে ৷”
উল্লেখ্য যে, ১৭৪ খন আসন থকা ছবিগৃহটোত সাতদিনলৈ ৪৩ টা দৰ্শনী হাউচফুল ৷
লগতে পঢ়ক : হলৰ পৰা ওলাই অহা দৰ্শকৰ মুখত কেৱল জুবিনৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী