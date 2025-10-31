ETV Bharat / entertainment

কাউৰীয়ে কা নকৰোতেই আন্ধাৰ ফালি চিনেমাগৃহৰ সন্মুখত অনুৰাগী

হিলদল ভাঙি সকলো ঠাইতে ওলাই আহিছে ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ দৰ্শক ৷ ম’বাইলত ৰেকৰ্ডিং নকৰিবলৈ আহ্বান সচেতন ব্যক্তিৰ ৷

roi roi binale review
জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: অৱশেষত বহু উৎকণ্ঠা আৰু অপেক্ষাৰ অন্তত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সপোনৰ ছবিখন বহুতে চাবলৈ সক্ষম হ’ল ৷ বহুতে চাই আছে আৰু টিকট নোপোৱাসকলে পলমকৈ হ’লেও চাব ।

কিন্তু আচৰিত কথা এয়ে যে ছবি চোৱাৰ নামত দেশত নাভূত-নাশ্ৰুত ঘটনা সংঘটিত হ’ল ৷ ইতিহাসৰ পাতত নতুনকৈ নাম লিখিলে ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনে ৷ এনেকুৱা আবেগিক জাতি হয়তো পৃথিৱীতে বিৰল ।

দৰ্শকৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

ধেমাজিৰ RR চিনেমা গৃহত ছবিখন চাবলৈ আহি আৰু চোৱাৰ পিছত কি কি ক’লে দৰ্শকে :

অসমীয়া প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিমটো প্ৰজেক্ট ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন শুকুৰবাৰে কাহিলিপুৱা ৪.৩০ বজাত ধেমাজিত RR চিনেমা গৃহত প্ৰদৰ্শন হয় । ৰাতিৰ আন্ধাৰ আঁতৰি পোহৰ নৌহওঁতেই জুবিন অনুৰাগীসকল চিনেমাগৃহত উপস্থিত হয় ৷ তাৰ পিছত ছবিগৃহৰ স্বত্বাধিকাৰী দিগন্ত তালুকদাৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পিছতে ছবিগৃহৰ ভিতৰত সকলোকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হয় ৷ যাৰ বাবে শ্ব’ ৫ মিনিট পলমকৈ আৰম্ভ হয় ।

সকলোৱে মায়াবিনী আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দাবী কৰি চিনেমা হলত প্ৰৱেশ কৰে ৷ ধেমাজি নগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৪০/৪৫ কি:মি অতিক্ৰম কৰিও নিশা ২.৩০/৩ বজাতেই কোনো কোনো অনুৰাগী ঢপলিয়াই আহিল চিনেমা চাবলৈ ৷

ROI ROI BINALE
ৰৈ ৰৈ বিনালেক লৈ দৰ্শকৰ উছাহ (Photo : ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছতেই চিনেমা চাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে কেইবাগৰাকীও অনুৰাগীয়ে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে সৰ্বকালৰ বাবে অসমীয়া চিনেমাৰ জগতত নোহোৱা নোপোজা ঘটনা ঘটিল জুবিন গাৰ্গৰ চিনেমাখনৰ ক্ষেত্ৰত ৷

এগৰাকী দৰ্শক তথা আটাছুৰ উপ সভাপতি মনোগ গগৈয়ে কয়, “আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো ৷ সকলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে চিনেমাখন উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ছবিখন মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি যাতে ধেমাজিৰ বদনাম কঢ়িয়াই অনাৰ চেষ্টা নকৰে তাৰ বাবে সকলোকে সজাগ হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ ৷”

ROI ROI BINALE
জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী (Photo : ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী দশকৰ মন্তব্য, “আমি ঘিলামৰাৰ পৰা আহিছো । ৰাতি আঢ়ৈটা বজাতেই পালোহি ৷ আমি তেওঁলোকক জনাইছো, আমাৰ টিকটটো কাইলৈ আছিল যদিও তেওঁলোকে আজি ব্যৱস্থা কৰি দিছে ৷”

উল্লেখ্য যে, ১৭৪ খন আসন থকা ছবিগৃহটোত সাতদিনলৈ ৪৩ টা দৰ্শনী হাউচফুল ৷

লগতে পঢ়ক : হলৰ পৰা ওলাই অহা দৰ্শকৰ মুখত কেৱল জুবিনৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী

TAGGED:

ROI ROI BINALE FILM REVIEW
ZUBEEN GARG DREAM PROJECT
ৰৈ ৰৈ বিনালে
ZUBEEN GARG
ROI ROI BINALE REVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.