ডেৰ মাহৰো অধিক সময় ধৰি ছবিগৃহত জুবিনৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে

ডেৰ মাহৰো অধিক সময় ধৰি ছবিগৃহত জুবিনৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে
৩১ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰা বহুচৰ্চিত ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে আজিও চলি আছে ছবিগৃহত ৷ জুবিনৰ অন্তিমখন চিনেমাই কিমান সংগ্ৰহ কৰিলে ?
হায়দৰাবাদ : অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতত বহু ইতিহাস ভংগ কৰি আজিও সগৌৰৱে চলি আছে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন চিনেমা ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ৷ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰচেষ্টাতে নিৰ্মাণ হয় অসমৰ প্ৰথমখন মিউজিকেল ফিল্ম ৷ কিন্তু বিধিৰ কি বিপাক, মূল মানুহজনেই চাবলৈ নাপালে চিনেমাখন ৷
১৯ ছেপ্টম্বৰত বিদেশত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰটো আচম্বিতে আহিছিল অসমীয়াৰ বাবে ৷ কি যে এক বৰ্ণনাতীত পৰিৱেশ ৷ সপোনৰ প্ৰজেক্ট ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ কামো বাকী আছিল ৷ বাকী থকা কামখিনি ঘূৰি আহি কৰিম বুলিয়েই তেওঁ গৈছিল ছিংগাপুৰলৈ চতুৰ্থ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ (এন ই আই এফ) ২০২৫ ত অংশ ল’বলৈ ৷ কিন্তু সেই যোৱাই শেষ যোৱা আছিল, কফিনতহে ঘূৰি আহিল জুবিন ৷ কিন্তু জুবিনৰ সপোনক জুবিনে বিচৰা ধৰণেই সকলোৱে দিলে বাস্তৱ ৰূপ ৷ পূৰ্বে পৰিকল্পনা কৰা ধৰণেই ৩১ অক্টোবৰতে মুক্তি দিয়া হ’ল তেওঁৰ সপোনৰ প্ৰজেক্ট ৰৈ ৰৈ বিনালে ৷
ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছিল ৫ কোটি টকাৰ বাজেটত ৷ বৰ্তমান মুক্তিৰ পৰা 53 দিনত ভৰি দিলে ছবিখনে ৷ মুক্তিৰ দিনাই ছবিখনে উপাৰ্জন কৰিছিল ১.৮৫ কোটি টকা ৷ ছেকনিল্কৰ তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমানলৈকে ছবিখনে বিশ্বজুৰি ৩৫.৮৫ কোটি টকা, ভাৰতত নেট ৩০.৫৯ কোটি টকা আৰু ভাৰতত সৰ্বমুঠ ৩৫.৮৫ কোটি টকা (আমোদকৰসহ) উপাৰ্জন কৰিছে ৷ ভাৰতত ২০ কোটিৰ নেট অতিক্ৰম কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় ৰৈ ৰৈ বিনালে ৷
অন্য সকলো চিনেমাৰ স্ক্ৰীণিং বন্ধ কৰি পুৱা ৪ বজাৰে পৰা শ্ব’ লগোৱা হয় ছবিখনৰ ৷ অসমত এয়া প্ৰথম ঘটনা ৷ দূৰ-দূৰণিৰ পৰা মানুহে আহি চিনেমাখন উপভোগ কৰে ৷ সপৰিয়ালে বা এখন এখন গাঁৱৰ ৰাইজে গাড়ী ভাৰা কৰি আহি চিনেমাহলত ছবিখন উপভোগ কৰে ৷ বহু মন্ত্ৰী-বিধায়কেও নিজা নিজা অঞ্চলৰ ৰাইজক লগত লৈ চিনেমাখন চায় ৷
বহু দৰ্শকে চিনেমাখন চাই হলৰ পৰা কান্দি কান্দি ওলাই আহে ৷ স্ক্ৰীণত জুবিনক জীৱন্ত ৰূপত দেখি প্ৰতিজন অসমীয়াই আৱেগিক হৈ পৰে ৷ জুবিনে সদায় বিচাৰিছিল অসমত চিনেমা হলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হওক ৷ তেওঁৰ চিনেমাখনৰ বাবেই বন্ধ হৈ পৰা বহু চিনেমা হলৰ তলা খোল খালে ৷ পাইৰেচীৰ বিৰুদ্ধে সদায় সৰৱ হৈ থকা জুবিনৰ চিনেমাখনো পাইৰেচীৰ কৱলত পৰিছিল, কিন্তু সকলোৰে বিৰুদ্ধে টীম ৰৈ ৰৈ বিনালেই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷
উল্লেখ কৰিব লাগিব যে, প্ৰতিটো হলতে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে এখন আসন ৰাখে চিনেমাহল কৰ্তৃপক্ষই ৷ তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইহে শ্ব’ৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছিল চিনেমা হলসমূহত ৷ প্ৰায় প্ৰতিটো হলৰ কৰ্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ মানুহে চাই শেষ নকৰালৈকে তেওঁলোকে এইখন ছবি চলাই যাব ৷
