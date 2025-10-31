হলৰ পৰা ওলাই অহা দৰ্শকৰ মুখত কেৱল জুবিনৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী

ETV Bharat / entertainment

জুবিনলৈ সেৱা এগৰাকী গুণমুগ্ধৰ (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : October 31, 2025 at 2:00 PM IST

যোৰহাট: প্ৰতিটো চিনেমা হলতে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো ৷ ফটোৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিহে আৰম্ভণি কৰা হৈছে দৰ্শনীৰ ৷ পুৱাই গা-পা ধুই জুবিনক সেৱা জনাই দৰ্শকে উপভোগ কৰিছে অসমৰ প্ৰথমখন মিউজিকেল ড্ৰামা ৷

চিনেমাখন চাই সকলোৱেই অনুভৱ কৰিছে যে আজি যদি জুবিন গাৰ্গ জীয়াই থাকিলেহেঁতেন ! প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ মুখেৰে প্ৰকাশ হৈছে এই আৱেগিক মন্তব্য ।

জুবিন গাৰ্গৰ ড্ৰীম প্ৰজেক্ট ৰৈ ৰৈ বিনালে চাই সকলোৰে চকুত মাথো চকুলো, কোনোৱে মানি ল'ব পৰা নাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ কথা ৷ ছবিখন চাই প্ৰত্যেকৰে অনুভৱ হৈছে যে জুবিন দা এতিয়াও আমাৰ মাজত জীয়াই আছে ৷

সুখ আৰু দুখৰ মিশ্ৰিত চকুপানী এয়া... (ETV Bharat Assam)

হলৰ পৰা কান্দি কান্দি ওলাই আহি সকলোৱে তুলিছে ন্যায়ৰ দাবী ৷ “জুবিন দাক যিকেইটা নৰপিশাচে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে সেইকেইটাক কঠোৰ শাস্তি দিয়ক, জুবিন দাই ন্যায় পাবই লাগিব, কাৰণ সত্যৰ সদায় জয় ৷” এই ভাষ্য এগৰাকী দৰ্শকৰ ৷

কাহানিও নেদেখা দৃশ্য দেখা পোৱা গ’ল জুবিনৰ গৃহচহৰ যোৰহাটত ৷ পুৱাৰে পৰা ছবিগৃহৰ সন্মুখত শাৰী পাতি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' উপভোগ কৰিবলৈ অপেক্ষা শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈকে ৷ ছবিখন চাই গভীৰ বেদনাৰে ছবিগৃহৰ পৰা ওলাই আহিল দৰ্শক ৷

প্ৰথম দৰ্শনীৰ পাছত এগৰাকী দৰ্শকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এনেধৰণৰ, “ছবিখন চাই মই আনন্দিত, মোৰ শাহুমাৰ আশী বছৰ হৈছে, তেওঁকো আহিবলৈ লাগে, মাক ক’লো এতিয়া বহুত ভিৰ, অলপমান পাতল হ’লেই আপোনাক আনিম, এনেদৰে মাক কথা দি আহিছো । মই এবাৰ নহয় বহুবাৰ জুবিন দাৰ চিনেমাখন চাম, বহুত সুন্দৰ হৈছে ৷ সকলো ৰাইজ ওলাই আহক ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ ৷”

roi roi binale
প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে আৰু কয়, “জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই যদিও চিনেমাখন চাই জুবিন দা জীয়াই থকাৰ দৰে লাগিল ৷ মোৰ চকুৰ পৰা ওলাই অহা চকুপানী দুখ আৰু সুখৰ সংমিশ্ৰণ । যদি সেই নৰপিশাচ কেইটাক মই এতিয়া পালোহেঁতেন মই চোচৰাই লৈ আনিলোহেঁতেন, মই মোৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা নকৰো ৷ জুবিন দা অমৰ হওক ।”

আন এগৰাকী দৰ্শকে কয়, “মই পুৱা তিনি বজাতে শোৱাপাটীৰ পৰা উঠি জুবিন দাৰ ফটোত ধূপ চাকি দি ওলাই আহিছো, তেওঁৰ চিনেমাখন চাবলৈ আহিলো, জুবিন দা নাই- ছবিখন চাই মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই, তেওঁক ন্যায় দিয়ক আৰু জুবিন দাই ন্যায় পাবই, কাৰণ সত্যৰ সদায় জয় ।”

roi roi binale
যোৰহাটৰ চিনেমা হলত দৰ্শকৰ ভিৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

‘মই নথকাৰ অনুভৱ যিদিনা হ’ব তোমাৰ, সিদিনা অশ্ৰু নিগৰিবনে কোৱা’ গীতটোৰ স্ৰষ্টা আৰ এফ আকাশে কয়, “৪৩ দিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত সকলোৱে দাদাক চাবলৈ আহিছে আৰু লগ পাবলৈ আহিছে । কায়িকভাৱে দাদা নাই যদিও ভগৱান হিচাপে তেওঁ সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব ৷” আৰ এফ আকাশে লিখা আৰু জুবিনদাই কণ্ঠদান কৰা ‘মই নথকাৰ অনুভৱ যিদিনা হ’ব তোমাৰ, সিদিনা অশ্ৰু নিগৰিবনে কোৱা’ গীতটিও তেওঁ গুণগুণাই দিয়ে ।

