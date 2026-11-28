ইণ্ডিয়ান আইডলৰ পৰা বাহিৰ হোৱা ৰিতো ৰিবাৰ ‘দিলৰুবা দিলনশ্বীণ’ ভাইৰেল
নিজে ৰচনা কৰা 'হীৰ ৰাঞ্জা' গাই বিচাৰক আৰু দৰ্শকৰ প্ৰশংসা অৰ্জন কৰাৰ পাছতো তেওঁ শীৰ্ষ ১৫ৰ তালিকাত স্থান নিশ্চিত কৰিব পৰা নাছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 7:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : ইণ্ডিয়ান আইডলত স্থান নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰা ৰিতো ৰিবাৰ গান এতিয়া ভাইৰেল ৷ বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়া খুলিলেই সেই গানটো বাজি উঠে ৷ হয় কাৰোবাৰ ৰীলছ নহ’লে কাৰোবাৰ কণ্ঠত 'দিলৰুবা দিলনশ্বীণ' ৷
ৰেট্ৰ' ভাইব আৰু সুৰীয়া কথাৰ এই গানটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ লাখ লাখ ৰীলছ ইতিমধ্যে নেটিজেনে দেখিবলৈ পাইছে । ইণ্টাৰনেটত ট্ৰেণ্ডিঙৰ শীৰ্ষত স্থান লাভ কৰিছে গানটোৱে । কিন্তু আজি যিটো গানে এইদৰে সমাদৰ লাভ কৰিছে, সেই গানৰ স্ৰষ্টা এসময়ত সংগীত ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ পৰা বাদ পৰিছিল ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শিল্পী ৰিতো ৰিবাই কেনেকৈ সাধাৰণ জীৱনক অসাধাৰণ যাত্ৰালৈ পৰিণত কৰিলে, জানো আহক ।
ৰিতো ৰিবা কোন?
১৯৯৯ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাটত জন্ম হৈছিল ৰিতো ৰিবাৰ । ২৭ বছৰীয়া ৰিতো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গালো জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত । তেওঁৰ পিতৃ ৰাৰী ৰিবাই গীটাৰ বজাই আৰু গান গায় ৷ মাতৃৰো লোকসংগীতত দখল আছে ।
ঘৰতে এনে সাংগীতিক পৰিবেশৰ মাজত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা ৰিতোৱেও সংগীতৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰিবলৈ লয় । যদিও তেওঁৰ কোনো আনুষ্ঠানিক সংগীত প্ৰশিক্ষণ নাছিল, তথাপিও ২০১৪–১৫ চনৰ আশে-পাশে তেওঁ বিভিন্ন গীতৰ কভাৰ সংস্কৰণ ইউটিউবত আপলোড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । পিছলৈ সংগীতৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ২০২১ চনত মুম্বাইলৈ গুচি যায় ।
ইণ্ডিয়ান আইডল শ্ব’ আৰু বিতৰ্ক
২০২২ চনৰ কথা । আন বহু উচ্চাকাংক্ষী শিল্পীৰ দৰে ৰিতোৱেও চকুত সপোন লৈ সংগীত ৰিয়েলিটী শ্ব’ ‘ইণ্ডিয়ান আইডল ১৩’ৰ অডিশ্বন মঞ্চত ভৰি দিছিল । নিজে লিখা আৰু ৰচনা কৰা ‘হীৰ ৰাঞ্জা’ গীতটি গাই তেওঁ বিচাৰক আৰু দৰ্শক উভয়ৰে প্ৰশংসা লাভ কৰে । অডিশ্বন আৰু থিয়েটাৰ ৰাউণ্ডত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছতো ‘শীৰ্ষ ১৫’ৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰে তেওঁ ।
সেই সময়ত ব্যাপক আলোচনা আৰু সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বহু লোক, চেলেব্ৰিটী, আনকি নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰীয়েও বিচাৰকসকলৰ সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । পিছে শ্ব’টোত বিজয়ী নহ’লেও ২০২৫ চনৰ ছিজনটোলৈ তেওঁক পুনৰ অতিথি শিল্পী হিচাপে উপস্থিত থাকিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল ।
ৰিতোৰ অনন্য সংগ্ৰাম
ৰিতো ৰিবা মূলতঃ তেওঁৰ ৰোমাণ্টিক বেলাড আৰু ভাৰতীয় পপ সংগীতৰ বাবে পৰিচিত । এটা ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ প্লে’ ডিএমএফৰ বেনাৰত ‘হীৰ ৰাঞ্জা’ গানটো মুক্তি দিয়ে, যিটোৱে ইউটিউবত ৪ কোটিতকৈ অধিক (৪ কোটি) ভিউজ লাভ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত তেওঁৰ গীত ‘মেৰী বনোগী ক্যা’, ‘ইক তু হি’ আৰু ‘ইবাদতেই’ শীৰ্ষৰ গানসমূহে অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে । শ্ৰেয়া ঘোষালৰ সৈতে ‘প্যাৰ আতা হে’ ট্ৰেকটোত কণ্ঠদান কৰে, যি তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ এক উল্লেখনীয় মাইলৰ খুঁটি । তদুপৰি হিন্দী পপ আৰু ৰোমাণ্টিক গানৰ উপৰিও ২০২৫ চনত তেওঁৰ মাতৃভাষা গালোত গোৱা ‘নেটিভ নোটছ’ শীৰ্ষক ইপি (Extended Play) মুকলি কৰে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল
চলিত বৰ্ষৰ ১৬ অক্টোবৰত, ‘দিলফেক’ ইপিৰ অংশ হিচাপে ৰিতো ৰিবাই গোৱা ‘দিলৰুবা দিলনশ্বীণ’ গানটোৱে মুক্তিলাভ কৰে । কম সময়ৰ ভিতৰতে গীতটোৰ ৰেট্ৰ’-পপ সুৰ আৰু সহজ, মনোমোহা গীতৰ কথাই শ্ৰোতাৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে ৷ বৰ্তমান ভাৰত, নেপালকে ধৰি দেশৰ শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ মাজত এই গীতটো অপৰিসীম জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু অনলাইনত ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে । ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু টিকটকৰ দৰে প্লেটফৰ্মত ১৭ লাখতকৈ অধিক ৰীলছ বনোৱা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : ১ মিলিয়ন পেইড মেম্বাৰশ্বিপ অতিক্ৰম কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমজন ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ সময় ৰাইনা