ৰাজীৱ-ছোনিয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ মুহূৰ্ত পুনৰ সৃষ্টি কৰিলে ৰিতেশ-জেনেলিয়াই : নেটিজেনে বিচাৰি পালে সংযোগ
ৰিতেশ-জেনেলিয়াৰ শেহতীয়া ফটোখন, য'ত পত্নী আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত স্বামীৰ কোলাত বহি আছে, সেইখন দেখি ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ মনত পৰিল ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ-মাতৃৰ কাহিনীলৈ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 11:22 AM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰিতেশ দেশমুখ আৰু জেনেলিয়া ডি’ছৌজাই । ৰিতেশে অনুৰাগীসকলক তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা খাদ্যৰ আভাস দিলে, কিন্তু ফটোখন কেৱল প্ৰেমিক যুগলৰ ফটোতকৈ উৰ্ধত নেটিজেনৰ বাবে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিল ।
জেনেলিয়াক ৰিতেশৰ কোলাত আৰামত বহি থকা দেখা গৈছে, তেওঁলোকে ব্যক্তিগত সময় উপভোগ কৰাৰ সময়ত একেলগে খাদ্য শ্বেয়াৰ কৰি আছে । ৰিতেশৰ কোলাত জেনেলিয়া বহি থকা কথাটোৱে বহু লোকক ৰাজীৱ গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীলৈ মনত পেলাই দিলে ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃক লৈ তেওঁৰ শৈশৱৰ স্মৃতি শ্বেয়াৰ কৰে, যেতিয়া তেওঁ কয় যে, প্ৰতিটো আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত মা দেউতাৰ কোলাত বহি থাকে ।
ৰিতেশে ইনষ্টাগ্ৰামত ফটোখন পোষ্ট কৰি লিখিছে, “দুজনৰ বাবে টেবুল, এজনৰ বাবে চকী”। জেনেলিয়াই পোষ্টটোত নিজৰ হাস্যৰস যোগ কৰি মন্তব্য কৰে, "বিভ্ৰান্তিত পৰিছোঁ যে কোনটো খাদ্য ।" দম্পতীটোৱে এটা মধুৰ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰা যেন দেখা গৈছিল ৷ কিন্তু ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে অতি সোনকালেই ৰাহুলৰ কাহিনীৰ সৈতে এই মুহূৰ্তৰ সাদৃশ্য বিচাৰি পায় ।
মন্তব্যৰ শাখাটো ছোনিয়া গান্ধীয়ে শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা স্মৃতিগ্ৰন্থ বিলংগিং: এ জাৰ্ণি অফ লাভৰ উল্লেখেৰে ভৰি পৰিছিল । এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "আৰু সেয়াই হৈছে ‘বিলংগিং’।" আন এজনে এই দম্পতীটোক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে তুলনা কৰি মন্তব্য কৰে, "ৰাজীৱ আৰু ছোনিয়া গান্ধী জেন জি সংস্কৰণ ।" আন কেইবাজন লোকেও ফটোখনৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কিতাপখনৰ শিৰোনাম উল্লেখ কৰে ।
কিয় নেটিজেনে ৰাজীৱ আৰু ছোনিয়া গান্ধীৰ লগত ৰিতেশ আৰু জেনেলিয়াক তুলনা কৰিছে?
অনলাইন প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ এটা ঘটনাৰ আলমতহে আহিছে ৷ ২০২৬ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীত মাতৃ ছোনিয়া গান্ধীৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচনৰ সময়ত ঘৰুৱা কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে । পাৰিবাৰিক জীৱনৰ কথা কওঁতে ৰাহুলে ঘৰত পিতৃ-মাতৃৰ মাজত থকা বন্ধনৰ আভাস দিছিল । তেওঁৰ মনত পেলাইছিল যে, তেওঁলোকে ঘৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰা সময়বোৰ কেনেকৈ মৰমেৰে আবৃত হৈ আছিল, ছোনিয়াই পৃথক চকী এখন লোৱাৰ সলনি ৰাজীৱৰ কোলাত বহিছিল । স্মৃতি বৰ্ণনা কৰি ৰাহুলে কৈছিল, "প্ৰতিটো আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত পাপা থাকে আৰু পাপাৰ কোলাত মা থাকে । মই ভাবিছিলোঁ এইটো এটা স্বাভাৱিক কথা ।"
#WATCH | Delhi: At the launch event of Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "I see Amrinder Singh Ji here... We saw them (Rajiv Gandhi and Sonia Gandhi) argue, but we only saw them fight once. The coincidence of coincidences, my father was speaking to Amrinder Singh on the phone when it happened... That was the only time we ever saw them fight. I've never seen this in another house. Every meal, there would be Papa, and on Papa's lap, there would be Mamma. I thought this was a normal thing, so I would go to my friend's house, and they wouldn't be sitting in each other's laps. I'd ask my friends, "Guys, what is going on? Why is your mother not sitting on your father's lap?" At lunchtime, dinnertime, Mamma was sitting on Papa's lap..." (Source: Congress)— ANI (@ANI) November 16, 2026
ৰাহুল আৰু ভগ্নী সেই পৰিৱেশৰ মাজতে ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল ৷ স্কুলৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ নোযোৱালৈকে ৰাহুলে গমেই পোৱা নাছিল যে আন আন পৰিয়ালবোৰৰ পৰিৱেশ বেলেগো হ’ব পাৰে । বেলেগৰ ঘৰলৈ গৈহে তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে যে, আনৰ পিতৃ-মাতৃ ডাইনিং টেবুলত পৃথকে পৃথকে বহে,যি কথাই তেওঁক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল যে, তেওঁলোকৰ মাজত তেনে ধৰণৰ মৰম নাই ।
ৰাহুলে আনকি তেওঁৰ বন্ধুসকলক এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল বুলিও উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ সুধিছিল- ‘কিয় দেউতাৰ কোলাত মা বহি থকা নাই?’ তেওঁৰ শৈশৱৰ নিৰ্দোষ পৰ্যবেক্ষণে দৰ্শকক হাঁহিৰ খোৰাক যোগাইছিল ৷ কিতাপ উন্মোচনৰ পৰা বহু মুহূৰ্ত চৰ্চালৈ আহে ।
শৈশৱৰ স্মৃতি শ্বেয়াৰ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাহুল গান্ধী
অনুষ্ঠানটোৰ ক্লিপ অনলাইনত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত এই কাহিনীয়ে মিশ্ৰিত সঁহাৰি লাভ কৰে । মাক-দেউতাকৰ ঘনিষ্ঠতাৰ বিষয়ে বহুতে ৰাহুলৰ বৰ্ণনাৰ শলাগ লোৱাৰ বিপৰীতে আন কিছুমানে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে, তেওঁ কিয় এনে ব্যক্তিগত পাৰিবাৰিক স্মৃতি ৰাজহুৱাভাৱে শ্বেয়াৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়? ৰাহুলৰ ভাষ্য ৰাজনৈতিক আদান-প্ৰদানৰ অংশও হৈ পৰে, বিজেপিৰ নেতা-সমৰ্থকে তেওঁক সমালোচনা কৰে ।
১৭ নৱেম্বৰত এক্সত সমালোচনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৰাহুলে । তেওঁৰ পোষ্টটোত তেওঁ বিজেপি আৰু আৰএছএছৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে ভয়, খং আৰু ঘৃণাৰ বাবে প্ৰেম বুজিবলৈ বা প্ৰকাশ কৰিবলৈ অক্ষম বুলি মত প্ৰকাশ কৰে । লগতে তেওঁ ভগৱান শিৱৰ কোলাত দেৱী পাৰ্বতী বহি থকা এখন ফটোও শ্বেয়াৰ কৰে ৷ তেওঁৰ বাৰ্তাৰ সামৰণি মাৰে এইদৰে, "সত্যম শিৱম সুন্দৰম"।
লগতে পঢ়ক : ৰাহুল গান্ধীৰ ‘প্ৰতিটো আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত মা দেউতাৰ কোলাত’ মন্তব্যক সমালোচনা কৰাসকলক সোণাক্ষী সিনহাৰ উপহাস