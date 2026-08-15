অসমৰ জীয়ৰী ৰীমা দাসৰ আন এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা, ২০২৬ চনৰ IFFM ত পুৰস্কৃত 'নট এ হিৰো'

অসমৰ জীয়ৰী ৰীমা দাসৰ আন এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা, ২০২৬ চনৰ IFFM ত পুৰস্কৃত 'নট এ হিৰো'
ইতিহাস ৰচিলে ৰীমা দাসে ! মেলবৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ ইণ্ডি ফিল্মৰ বঁটা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 15, 2026 at 1:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসে তেওঁৰ শেহতীয়া ছবি 'নট এ হিৰো'ৰ বাবে ২০২৬ চনৰ মেলবৰ্ণৰ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ ইণ্ডি ফিল্ম বঁটা লাভ কৰিছে । মেলব'ৰ্নৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত লাভ কৰা এই বঁটাটো এই শাখাত ৰীমা দাসৰ দ্বিতীয়টো সফলতা ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৯ চনতো তেওঁ 'বুলবুল কেন ছিংগ' ছবিখনৰ বাবে এই একে সন্মান লাভ কৰিছিল । তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা আটাইকেইখন ছবিয়েই মেলব'ৰ্নৰ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত স্থান লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ 'মাই মেলব'ৰ্ন' নামৰ এন্থোলজী ছবিখনৰো এটা খণ্ড পৰিচালনা কৰিছিল ।
মেলব'ৰ্নত প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ আগতে, ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 'নট এ হিৰো' ছবিখনে বাৰ্লিন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰথম প্ৰদৰ্শন লাভ কৰিছিল । ছবিখনে এই মহোৎসৱৰ 'জেনেৰেশ্যন কেপ্লাছ' শাখাত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি শিশু জুৰীৰ ফালৰ পৰা 'ক্ৰিষ্টেল বেয়াৰ বিশেষ উল্লেখ' সন্মানো অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
পৰিচালক ৰীমা দাসে উল্লেখ কৰে যে, পূৰ্বৰ সফলতাৰ বাবে এই শেহতীয়া স্বীকৃতিটো তেওঁৰ বাবে অতি বিশেষ । তেওঁ এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱক নিজৰ চলচ্চিত্ৰ যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে বৰ্ণনা কৰে । ছবিখনৰ কাহিনীভাগ এজন ১১ বছৰীয়া ল’ৰাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে, যাক চহৰৰ পৰা তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষৰ গাঁৱলৈ লৈ যোৱা হয় । গাঁৱত কটোৱা সময়ে তাক এগৰাকী দূৰসম্পৰ্কীয় পেহী বা মাহী, এটা ঘোঁৰা আৰু গাঁৱৰ এদল শিশুৰ কাষ চপাই আনে, যাৰ সৈতে সি বিভিন্ন ৰোমাঞ্চকৰ অভিযানত লিপ্ত হয় । চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীৰ মতে, ছবিখনে শৈশৱৰ স্বাধীনতা আৰু কল্পনাৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ সৈতে শিশুৰ থকা গভীৰ সম্পৰ্কক সূক্ষ্মভাৱে পৰীক্ষা কৰিছে ।
'নট এ হিৰো' ছবিখন ফ্লাইং ৰিভাৰ ফিল্মছ, আকাংগা ফিল্ম এছিয়া আৰু ট্ৰেইনট্ৰিপাৰ ফিল্মছৰ যৌথ প্ৰযোজনাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । পেৰিছস্থিত প্ৰতিষ্ঠান এমএমএম ছেলছে ছবিখনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিক্ৰীৰ দিশটো পৰিচালনা কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা দুবাৰকৈ লাভ কৰা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ ছবিত মূলতঃ শৈশৱ, আত্ম-পৰিচয়, কিশোৰ কালৰ পৰা যৌৱনলৈ যোৱাৰ যাত্ৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে মানুহৰ সম্পৰ্ক প্ৰতিফলিত হয় ।
ৰীমা দাসে ২০২৪ চনত অস্কাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা সংস্থা একাডেমী অফ মোশ্বন পিকচাৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্সৰ সদস্য হিচাপে যোগদান কৰিছিল । তেওঁৰ পৰিচালিত আন কেইখনমান বিখ্যাত ছবি হৈছে- ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ, বুলবুল কেন ছিংগ, তৰাছ হাজবেণ্ড, ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২ ৷ এই ছবিসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ১৫০ খনতকৈও অধিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈছে আৰু একেলগে ৭৫ টাৰো অধিক বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : বিশ্ব মঞ্চত উজলিছে অসমীয়া প্ৰতিভা: মেলব'ৰ্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত মনোনীত ৰীমা দাস, ভূমন ভাৰ্গৱ দাস