মাটি আমাৰ আৱেগ, আমাৰ পৰিচয় : যোৰহাটত ৰীমা দাসৰ বিশেষ বাৰ্তা

ৰীমা দাসৰ দৃষ্টিত ‘মাটি’ কেৱল এক সম্পদ নহয় ৷ শেহতীয়াকৈ যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ ‘এই মাহৰ অতিথি’ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁ ৷

Rima Das
ৰীমা দাসক সম্বৰ্ধনা (Photo : ETV Bharat Assam)
March 10, 2026

যোৰহাট : ৰীমা দাসে তেওঁৰ বহু প্ৰশংসিত ছবি ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ’ৰ জৰিয়তে অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শেহতীয়াকৈ যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ ‘এই মাহৰ অতিথি’ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁ ৷ যোৰহাটত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত তেওঁ বানে গৰকা ছয়গাঁৱৰ পৰা মায়ানগৰী মুম্বাইলৈ যোৱা নিজৰ যাত্ৰাটোৰ তিতা-মিঠা অভিজ্ঞতাৰ কথা সোঁৱৰণ কৰে । তেওঁৰ মতে, এজন অসমীয়াৰ বাবে মাটিৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কটো অতি গভীৰ ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ দৃষ্টিত ‘মাটি’ কেৱল এক সম্পদ নহয়, ই হ’ল আমাৰ আৱেগ, স্মৃতি, সংস্কৃতি আৰু আমাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ আধাৰ ।

ৰীমা দাসৰ বিশেষ বাৰ্তা (ETV Bharat Assam)

ৰীমা দাসে লগতে জনাই যে ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ’ৰ জৰিয়তে তেওঁ যি পৰিচয় পালে, সিয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিগত আৰু কৰ্মজীৱনলৈ বহুত পৰিৱৰ্তন আনিছে । দৰ্শকে তেওঁৰ কামক যিদৰে আঁকোৱালি লৈছে, তাৰ বাবে তেওঁ সকলোৰে ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ ।

পৰিচয় আৰু আৱেগ

ৰীমা দাসে কয়, "মাটিৰ সৈতেই আমাৰ শিপা জড়িত হৈ থাকে । এজন অসমীয়াৰ বাবে মাটি কেৱল ভূমি নহয়, ই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ স্মৃতি আৰু আমাৰ স্বাভিমানৰ চিন । আমাৰ লোক-সংস্কৃতি, কৃষি আৰু পৰম্পৰা এই মাটিৰ ওপৰতেই প্ৰতিষ্ঠিত । মাটি হেৰুওৱা মানে নিজৰ সংস্কৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা । আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ বাবে মাটিয়েই হ’ল আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদান । ইয়াৰ জৰিয়তেই তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয় বিচাৰি পাব ।"

Rima Das
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাস (Photo : ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মী আৰু কলা-কুশলীসকলৰ আগত ৰীমা দাসে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁৰ প্ৰতিখন ছবিৰ অন্তৰালত অসমীয়া সমাজৰ স্বাৰ্থ আৰু মাটিৰ প্ৰতি থকা দায়ৱদ্ধতাৰেই তেওঁ কাম কৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানত তেওঁৰ ছবি 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২' সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় । ৬ মাৰ্চত মুক্তি লাভ কৰা এই ছবিখন কেৱল এটা কাহিনী নহয়, বৰঞ্চ অসমীয়াৰ বাবে এক আৱেগ বুলি তেওঁ অভিহিত কৰে ।

তেওঁ কয়, "'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২'ত মুখ্য চৰিত্ৰ ধুনু ডাঙৰ হোৱাৰ যাত্ৰা দেখুওৱা হৈছে । পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি থকা সন্তানৰ দায়িত্ববোধৰ লগতে প্ৰকৃতি, মাটি, নদী আৰু বনাঞ্চলক এগৰাকী মাতৃৰ দৰে কেনেকৈ সুৰক্ষা দিব লাগে— তাৰ এক সুন্দৰ চিত্ৰণ ইয়াত কৰা হৈছে ।"

Rima Das
যোৰহাটত ৰীমা দাসৰ বিশেষ বাৰ্তা (Photo : ETV Bharat Assam)

চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে অসমবাসীলৈ এক স্পষ্ট বাৰ্তা দি কয় যে, মাটি কেৱল আমাৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি নহয় । মাটি আমাৰ আৱেগ, স্মৃতি আৰু সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ । ই আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত আৰু এজন অসমীয়া হিচাপে আমাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় ।

ৰীমা দাসে আহ্বান জনাই কয় যে, যদি আমি আমাৰ মাটি, নদী আৰু হেৰাই যাব ধৰা কৃষ্টি-সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ দায়িত্ব লওঁ, তেতিয়াহে অসমৰ স্বকীয়তা ৰৈ থাকিব । প্ৰকৃতিৰ যত্ন লৈহে আমি নিজৰ অস্তিত্ব জীয়াই ৰাখিব পাৰিম । প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ নিবিড় সম্পৰ্কক অনুধাৱন কৰিবলৈ তেওঁ সকলো ৰাইজকে ছবিগৃহলৈ গৈ ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’ চাবলৈ অনুৰোধ জনায় ।

চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগলৈ চৰকাৰী সহায়ৰ আহ্বান

অসমীয়া ছবি জগতলৈ বৰ্তমান বহু নতুন প্ৰতিভাৰ আগমন ঘটিছে । এই নতুন শক্তিক আগুৱাই নিয়াৰ লগতে উদ্যোগটোৰ সৰ্বাংগীণ উন্নতিৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা উচিত পদক্ষেপসমূহৰ ওপৰতো তেওঁ আলোকপাত কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে যিসকলে অসমৰ প্ৰকৃতি আৰু সংস্কৃতিৰ বাবে কাম কৰি আছে, তেওঁলোক একগোট হৈ একতাৰ বান্ধোনেৰে নিজৰ সপোনক লালন-পালন কৰা উচিত।

Rima Das
যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ ‘এই মাহৰ অতিথি’ অনুষ্ঠানত ৰীমা দাস (Photo : ETV Bharat Assam)

ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আৰু নতুন ছবি

আগন্তুক দিনৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে সোধাত ৰীমা দাসে জনায় যে তেওঁৰ নতুন ছবি 'Not a Hero' ইতিমধ্যে বাৰ্লিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰদৰ্শিত হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও আন কেইবাখনো ছবিৰ কাম চলি আছে । তেওঁ কয় যে ঈশ্বৰৰ কৃপা আৰু অসমবাসীৰ মৰম-আশীৰ্বাদ পালে তেওঁ ভৱিষ্যতেও এনেদৰে ছবি নিৰ্মাণ কৰি যাব ।

ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২
মাটি আৰু সংস্কৃতি
যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাব
অসমীয়া পৰিচয়
ৰীমা দাস

সম্পাদকৰ পচন্দ

