‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’, শীঘ্ৰেই ভাৰতৰ ছখন চহৰত মুক্তি
ৰীমা দাসৰ ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’ ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ ছখন চহৰত মুক্তি পাব । দাসৰ এই ছবিখনে কৈশোৰ, সংগীত আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়বস্তু অন্বেষণ কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 1:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ ছখন চহৰত মুক্তি পাব অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’ ৷ মুম্বাই, দিল্লী, বেংগালুৰু, চেন্নাই, হায়দৰাবাদ আৰু পুনেৰ চিনেমা হলত ছবিখন মুক্তি দিয়া হ’ব বুলি নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ঘোষণা কৰিছে ৷ মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্যমত এই কথা শ্বেয়াৰ কৰে ফ্লাইং ৰিভাৰ ফিল্মছে ৷ দাসে এই ছবিখন বৃহৎ সংখ্যক দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে ৷
এই বছৰৰে ৬ মাৰ্চত ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’ ছবিখন অসমৰ ছবিগৃহত মুক্তি দিয়া হয় ৷ অসমত মুক্তি আৰু মুম্বাই একাডেমী অফ মুভিং ইমেজ (MAMI) স্বাধীন শাখাত প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ পিছতে এই ছবিখন দেশজুৰি মুক্তি দিয়াৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ।
ৰীমা দাসৰ ২০১৭ চনৰ ছবি ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ’ৰ ছিকুৱেল ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’ ৷ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি, এই চিনেমাখনে শৈশৱ, কৈশোৰ, প্ৰকৃতি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, সংগীত আদি বিষয় অন্বেষণ কৰে ৷ লগতে এগৰাকী মাতৃ আৰু কন্যাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ গভীৰতালৈও সোমাই যায় ৷
অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত পৰিৱেশিত এই ছবিখনত এগৰাকী কিশোৰীক বন্ধুত্ব, সপোন আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ অনিশ্চয়তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা দেখা গৈছে । মাকৰ সৈতে তাইৰ বন্ধন, সংগীতৰ প্ৰতি থকা তাইৰ প্ৰেম আৰু ভূমিৰ সৈতে তাইৰ সংযোগে কাহিনীটোক অধিক আৱেগিক কৰি তুলিছে ।
দাসে কয় যে, ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ আৰু ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২ তেওঁৰ বাবে এক আৱেগিক যাত্ৰা ।
ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২ৰ প্ৰিমিয়াৰ বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত হৈছিল, য’ত ছবিখনে কিম জিচেঅ’ক বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু পিছলৈ বাৰ্লিন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ইয়াৰ ইউৰোপীয় প্ৰিমিয়াৰ হৈছিল । ছবিখনৰ বিতৰণ কৰিছে গোৱেংকা এণ্টাৰপ্ৰাইজে ৷
লগতে পঢ়ক : যিখন ছবিয়ে বাৰে বাৰে বিশ্বত জিলিকাইছে অসমৰ নাম, শুকুৰবাৰে ছবিগৃহলৈ