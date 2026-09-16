ETV Bharat / entertainment

‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’, শীঘ্ৰেই ভাৰতৰ ছখন চহৰত মুক্তি

ৰীমা দাসৰ ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’ ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ ছখন চহৰত মুক্তি পাব । দাসৰ এই ছবিখনে কৈশোৰ, সংগীত আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়বস্তু অন্বেষণ কৰে ।

Rima Das' 'Village Rockstars 2' will be released in six cities of India on September 25
ৰীমা দাসৰ ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’ ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ ছখন চহৰত মুক্তি পাব (Photo : Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ ছখন চহৰত মুক্তি পাব অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’ ৷ মুম্বাই, দিল্লী, বেংগালুৰু, চেন্নাই, হায়দৰাবাদ আৰু পুনেৰ চিনেমা হলত ছবিখন মুক্তি দিয়া হ’ব বুলি নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ঘোষণা কৰিছে ৷ মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্যমত এই কথা শ্বেয়াৰ কৰে ফ্লাইং ৰিভাৰ ফিল্মছে ৷ দাসে এই ছবিখন বৃহৎ সংখ্যক দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে ৷

এই বছৰৰে ৬ মাৰ্চত ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’ ছবিখন অসমৰ ছবিগৃহত মুক্তি দিয়া হয় ৷ অসমত মুক্তি আৰু মুম্বাই একাডেমী অফ মুভিং ইমেজ (MAMI) স্বাধীন শাখাত প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ পিছতে এই ছবিখন দেশজুৰি মুক্তি দিয়াৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ।

ৰীমা দাসৰ ২০১৭ চনৰ ছবি ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ’ৰ ছিকুৱেল ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’ ৷ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি, এই চিনেমাখনে শৈশৱ, কৈশোৰ, প্ৰকৃতি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, সংগীত আদি বিষয় অন্বেষণ কৰে ৷ লগতে এগৰাকী মাতৃ আৰু কন্যাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ গভীৰতালৈও সোমাই যায় ৷

অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত পৰিৱেশিত এই ছবিখনত এগৰাকী কিশোৰীক বন্ধুত্ব, সপোন আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ অনিশ্চয়তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা দেখা গৈছে । মাকৰ সৈতে তাইৰ বন্ধন, সংগীতৰ প্ৰতি থকা তাইৰ প্ৰেম আৰু ভূমিৰ সৈতে তাইৰ সংযোগে কাহিনীটোক অধিক আৱেগিক কৰি তুলিছে ।

দাসে কয় যে, ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ আৰু ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২ তেওঁৰ বাবে এক আৱেগিক যাত্ৰা ।

ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২ৰ প্ৰিমিয়াৰ বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত হৈছিল, য’ত ছবিখনে কিম জিচেঅ’ক বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু পিছলৈ বাৰ্লিন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ইয়াৰ ইউৰোপীয় প্ৰিমিয়াৰ হৈছিল । ছবিখনৰ বিতৰণ কৰিছে গোৱেংকা এণ্টাৰপ্ৰাইজে ৷

লগতে পঢ়ক : যিখন ছবিয়ে বাৰে বাৰে বিশ্বত জিলিকাইছে অসমৰ নাম, শুকুৰবাৰে ছবিগৃহলৈ

TAGGED:

ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২
ৰীমা দাসৰ চিনেমা
VILLAGE ROCKSTARS 2 INDIA RELEASE
RIMA DAS VILLAGE ROCKSTARS 2
VILLAGE ROCKSTARS 2 INDIA RELEASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.