ETV Bharat / entertainment

ছখন ভাৰতীয় চিনেমাৰ ভিতৰত ৰীমা দাসৰ ‘নট এ হিৰো’ নিৰ্বাচিত বুছান ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ

৩১ সংখ্যক বুছান ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ নিৰ্বাচিত ৰীমা দাসৰ ‘নট এ হিৰো’ ৷ ফেষ্টিভেলৰ বিশেষ শিতানত স্থান পালে ‘নট এ হিৰো’সহ ছখন ভাৰতীয় ছবিয়ে ৷

Rima Das Not A Hero among six Indian films selected for Busan International Film Festival
ৰীমা দাস (Photo : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2026 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসমবাসীক আকৌ এবাৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰাৰ সুযোগ দিলে ৰীমা দাসে ৷ ৩১ সংখ্যক বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মঞ্চ পালেগৈ ৰীমা দাসৰ ছবি ‘নট এ হিৰো’ ৷ বুছান ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ বিশেষ শিতানত স্থান পালে ৰীমা দাসৰ ‘নট এ হিৰো’সহ ছখন ভাৰতীয় ছবিয়ে ৷

ফেষ্টিভেলৰ বিশিষ্ট অপ্ৰতিযোগিতামূলক শিতান ‘এ উইণ্ড’ অন এছিয়ান চিনেমা’ত ছবিখন প্ৰদৰ্শিত হ’ব ৷ এই শিতানে এছিয়া মহাদেশৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ নতুন আৰু প্ৰশংসনীয় কামসমূহ বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত তুলি ধৰে ৷ দক্ষিণ কোৰিয়াত ৬ অক্টোবৰৰ পৰা ১৫ অক্টোবৰলৈকে চলিব এই মহোৎসৱ ৷

ভিলেজ ৰকষ্টাৰছ, বুলবুল কেন ছিং আৰু তৰাজ হাছবেণ্ড ছবিৰ বাবে জনাজাত ৰীমা দাসৰ এইখন দ্বিতীয়খন ছবি, যিখন বুছান ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তাত ভিলেজ ৰকষ্টাৰছ ২ ৰ প্ৰিমিয়াৰ হৈছিল আৰু ছবিখনে ‘কিম জিচিঅক’ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷

এইবছৰ নিৰ্বাচিত হোৱা ‘নট এ হিৰো’ ছবিখনত এটি ১১ বছৰীয়া ল’ৰাৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে ৷ সেই ল’ৰাজনক গাঁৱত বসবাস কৰিবলৈ চহৰৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া হয় ৷ সেই ল’ৰাজনক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই কাহিনীটো আগবাঢ়ি গৈ থাকে ৷

বুছান ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ ছবিখন নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত দাসে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ কয় যে, বুছানৰ দৰ্শকৰ সৈতে ছবিখনৰ কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ তেওঁ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে ৷ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণে অঞ্চলটোৰ আন আন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাত তেওঁক সহায় কৰিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৷

"বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ সৈতে মোৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক আছে । এছিয়ান চিনেমাৰ বাবে এই মহোৎসৱে যি স্থান সৃষ্টি কৰি আহিছে, তাক মই সদায় সন্মান কৰোঁ । এইখন এনে এখন ঠাই য’ত অতি ভিন্ন সংস্কৃতি আৰু বাস্তৱৰ সৈতে জড়িত কাহিনীসমূহে এক বহল আলোচনাৰ সুযোগ লাভ কৰে," তেওঁ এটা বিবৃতিত এইদৰে কয় । দাসে কয়, “'নট এ হিৰো' ছবিখনো একেই অনুপ্ৰেৰণাৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে । ই হৈছে এটা ১১ বছৰীয়া ল’ৰাৰ শৈশৱ, স্বাধীনতা আৰু সীমাহীন কল্পনাৰ বিষয়ে নিৰ্মাণ কৰা এক গভীৰ স্থানীয় আৰু অন্তৰংগ কাহিনী ।”

দাসে কয় যে, এই ছবিখনে শিশুৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা জীৱনটো অন্বেষণ কৰে, শিশুসকলে নিজৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা পৃথিৱীখন ওচৰৰ পৰা অনুভৱ কৰে আৰু শিশুৰ কাল্পনিক স্বাধীনতা আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক জগতখনে জাপি দিয়া বাস্তৱতাসমূহৰ মাজক দোমোজাসমূহ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷

এই শিতানত নিৰ্বাচিত হোৱা আন পাঁচখন ভাৰতীয় ছবি হ’ল অনুপৰ্ণ ৰায়ৰ ‘লাভাৰ্ছ ইন দ্য ব্লু নাইট’, লিঅ’ থাডিউছৰ মালয়ালম ফিচাৰ চেভিটৰ্মা (দ্য ছ’ল হুইছপাৰাৰ), বিশ্বেন্দ্ৰ সিঙৰ খোৰিয়া, সাহিল শ্বাহৰ বাৰ্ডছ অন আইচ আৰু সন্দীপ কুমাৰ পলৰ এবাউট এন ইনটিমেট মেটাৰ ।

উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে ৰীমা দাসৰ ছবি 'নট এ হিৰো'এ বাৰ্লিনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱত ‘ক্রিষ্টেল বিয়েৰ স্পেচিয়েল মেনশ্বন‘ লাভ কৰি বিশ্বব্যাপী প্ৰশংসিত হৈছিল ।

২০২৬ চনৰ মেলব’ৰ্নৰ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱতো 'নট এ হিৰো' ছবিখনে শ্ৰেষ্ঠ ইণ্ডি ফিল্ম বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

লগতে পঢ়ক :

বাৰ্লিনেল ২০২৬ত ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ ৰীমা দাসৰ নতুন চিনেমা Not a Hero ৰ

ৰীমা দাসৰ 'নট এ হিৰো'লৈ বাৰ্লিন ২০২৬ৰ সন্মানীয় ক্রিষ্টেল বিয়েৰ স্পেচিয়েল মেনচন সন্মান

অসমৰ জীয়ৰী ৰীমা দাসৰ আন এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা, ২০২৬ চনৰ IFFM ত পুৰস্কৃত 'নট এ হিৰো'

TAGGED:

বুছান ফিল্ম ফেষ্টিভেল
ৰীমা দাসৰ নট এ হিৰো
এ উইণ্ড অন এছিয়ান চিনেমা
অসমীয়া চিনেমা নট এ হিৰো
RIMA DAS NOT A HERO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.