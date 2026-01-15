ETV Bharat / entertainment

বাৰ্লিনেল ২০২৬ত ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ ৰীমা দাসৰ নতুন চিনেমা Not a Hero ৰ

১৪ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ ত হ’ব ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ । চিনেমাখনে প্ৰশ্ন কৰিছে- আজিৰ সমাজত প্ৰকৃততে 'হিৰো' মানে কি ?

Rima Das new film Not a Hero world premiere at Berlinale
ৰীমা দাসৰ নতুন চিনেমা Not a Hero (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 15, 2026 at 4:47 PM IST

5 Min Read
হায়দৰাবাদ: Not a Hero ৰে পুনৰ বাৰ্লিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী চলচিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাস । ৭৬ সংখ্যক বাৰ্লিনেল‌(২০২৬)ৰ জেনেৰেশ্যন কেপ্লাছ প্ৰতিযোগিতাত ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ হ’ব ৰীমা দাসৰ নতুন চিনেমাখনৰ । এই বাছনিৰ জৰিয়তে ৰীমা দাস যে সাম্প্ৰতিক ভাৰতীয় চিনেমাৰ এক অতি বলিষ্ঠ কণ্ঠ, সেই কথা পুনৰ প্ৰতীয়মান হ'ল ।

নগৰ আৰু গাঁৱৰ মাজৰ পৰিৱেশত এটা সৰু ল'ৰাই এখন অপৰিচিত জগতত বিচৰণ কৰি কিদৰে নিজৰ শক্তি, পুৰুষত্ব আৰু অস্তিত্বক বুজি উঠে, তাৰেই চিত্ৰায়ণ আছে Not a Hero ত । এই কাহিনীটোৰ জৰিয়তে চিনেমাখনে সঠিক সময়ত গভীৰ প্ৰাসংগিক‌ প্ৰশ্ন এটা তুলিছে, আজিৰ এই পৃথিৱীত নায়কত্ব মানে প্ৰকৃততে কি ?

স্বভাৱসুলভ সততাৰে ৰীমা দাসে Not a Hero ত অন্বেষণ কৰিছে এক নতুন আবেগিক যাত্ৰাৰ । ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে অকথিত চাপৰ মাজত থকা নগৰীয়া শৈশৱ আৰু ইয়াৰ অনুষংগৰ প্ৰতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে কৰিছে এই অন্বেষণ ।

পুনৰ বাৰ্লিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী চলচিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাস (Photo : ETV Bharat Assam)

অসমীয়া, হিন্দী আৰু ইংৰাজীত নিৰ্মাণ কৰা Not a Hero ত অভিনয় কৰিছে ৰীমা দাসৰ 'ত'ৰাজ হাজবেণ্ড'ত পূৰ্বে ভূমুকি মৰা ভূমন ভাৰ্গৱ দাসে । লগতে আছে প্ৰতিভাৱান অভিনেত্ৰী সুকন্যা বৰুৱা আৰু একাংশ অপেছাদাৰী অভিনেতা-অভিনেত্ৰী ।

চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ আদিত্য বাৰ্মাৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাম কৰা এই চিনেমাখন ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ পাছত ৰীমা দাসৰ প্ৰথমখন চিনেমা, য'ত আন এগৰাকী চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ জড়িত হৈছে । ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ পাছত চাৰিখন চিনেমা ৰীমা দাসে নিজে দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছিল । ৰীমা দাসৰ নিজা Flying River Films ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই চিনেমাখনত জীৱন্ত বাস্তৱৰ এনে এক কাহিনীয়ে চিত্ৰনাট্যৰ ৰূপ পাইছে, য'ত এনে এক চিনেমেটিক স্পেছৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ জৰিয়তে অন্তৰংগ, ক্ৰীড়াশীল আৰু মৌন আলোড়ন অনুভৱ কৰিব পৰা যাব ।

চিনেমাখনৰ বিষয়ে নিৰ্মাতা ৰীমা দাসে কয়, "ভয় বা আশাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নোহোৱা শিশুসকলে কেনেকৈ নিজৰ শক্তিক অনুধাৱন কৰে, সেই বিষয়ে মোৰ কৌতূহলৰ পৰা‌ Not a Hero চিনেমাখনৰ উদ্ভৱ হৈছে । মই অন্বেষণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ দয়া, সজাগতাৰ দ্বাৰা প্ৰোথিত আৰু আমাৰ চৌপাশৰ পৃথিৱীখনত নিজা অস্তিত্ব বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আৰু নিজকে খাপ খুৱাবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ভিন্ন ধৰণৰ সাহসক । এই চিনেমাখনে কেইবা প্ৰজন্ম অতিক্ৰমি প্ৰতিফলনৰ পৃষ্ঠভূমি মুকলি কৰিছে । ১৪ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ ত চিনেমাখনৰ প্ৰিমিয়াৰ হ’ব । এই বছৰৰ জেনেৰেশ্যন ছিলেকশ্যনত ৩১খন দেশৰ ৩০খন ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ আৰু ১০খন অভিষেক চিনেমাকে ধৰি ১৮ খন ফিছাৰ ফিল্ম আৰু চুটি চিনেমা আছে ।"

এষাৰতে কাহিনীটো :

মহানগৰৰ সা-সুবিধাৰ পৰা দূৰত পূৰ্বপুৰুষৰ পুৰণি গাঁৱত কঠুৱা মহিলা আত্মীয়ৰ সৈতে মুখামুখি হোৱা এটি সৰু ল'ৰাৰ এটা ঘোঁৰাৰ সৈতে বন্ধুত্ব হয় আৰু এদল স্থানীয় শিশুৰ সৈতে কৰা নানা অভিযানে জীৱনৰ সৌন্দৰ্য আৱিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে তাক আৰু সি আগতে নজনা সাহসৰ সৈতে পৰিচয় হয় ।

ভূমিকা সমূহ :

অকাংগা ফিল্মছ এছিয়াৰ সহযোগত Flying River Films ৰ নিবেদন ।

চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ : ভূমন ভাৰ্গৱ দাস, সুকন্যা বৰুৱা, মৃণ্ময় দাস ।

ৰচনা, পৰিচালনা আৰু সম্পাদনা : ৰীমা দাস।

ডাইৰেক্টৰ অৱ ফটোগ্ৰাফী : আদিত্য বৰ্মা

ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ : শ্ৰেয়াংক নানজাপ্পা

সংগীত : পল্লৱ তালুকদাৰ

কালাৰিষ্ট : পৃথ্বী বুদ্ধাভাৰাপু (ব্ৰীজ পোষ্ট ৱৰ্কছ)

প্ৰযোজক : ৰীমা দাস

সহ প্ৰযোজক : ফ্ৰেন বৰ্জিয়া, জয়া দাস ।

ৰীমা দাসৰ বিষয়ে

ৰীমা দাস, দুবাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, যি খিলঞ্জীয়া আৰু বাস্তৱধৰ্মী চিনেমা নিৰ্মাণ কৰে, যাৰ মাজেৰে সম্পৰ্কৰ জটিলতা, উদ্দেশ্য, যুগ কাল আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ জীৱনৰ সন্ধান কৰে তেওঁ । ২০২৪ ত তেওঁ একাডেমি এৱাৰ্ডছৰ এগৰাকী সদস্য হয় । টৰণ্টো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ 'Share Her Journey' শীৰ্ষক লিংগ সমতা অভিযানৰ তেওঁ এগৰাকী অন্যতম ব্ৰেণ্ড এম্বেছেদৰ ।

GQ India ই ২০১৮ চনৰ Most Influential Young Indian আখ্যা দিছিল ৰীমা দাসক । Asia Pacific Screen Awards, Berlin International Film Festival (Generation 14plus), Tallininn Black Nights Film Festival, Mumbai International Film Festival আৰু Zlin Film Festival for Children & Youth সহ বিভিন্ন ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ‌ জুৰী হিচাপেও সেৱা আগবঢ়াইছে ৰীমা দাসে ।

তেওঁৰ চিনেমা- 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ '(২০১৭), 'বুলবুল কেন ছিং, (২০১৮), 'তৰা'জ হাজবেণ্ড' (২০২২) আৰু 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ‌ ২' (২০২৪) সৰ্বমুঠ ১৫০খনতকৈ অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে টৰণ্টো, বাৰ্লিনেল আৰু বুছান আদি । বিশ্বজুৰি ৭৫ টাতকৈ অধিক বঁটা লাভ কৰিছে । ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছে শ্ৰেষ্ঠ ফিছাৰ ফিল্মৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল (ভাৰত, ২০১৮) আৰু এই চিনেমাখন আছিল একাডেমি বঁটা (২০১৯)লৈ ভাৰতৰ অফিছিয়েল এণ্ট্ৰি ।

