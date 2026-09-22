BIFF ৰ নিউ কাৰেণ্টছ বঁটাৰ বিচাৰক মণ্ডলীত যোগদান ৰীমা দাসৰ
বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ অন্যতম মূল প্ৰতিযোগিতামূলক সন্মান নিউ কাৰেণ্টছ বঁটাৰ বিচাৰক মণ্ডলীত যোগদান কৰিছে ৰীমা দাসে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 3:31 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৩১ সংখ্যক বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত নিউ কাৰেণ্টছ বঁটাৰ বাবে তিনিগৰাকী বিচাৰকৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাস । কোৰিয়ান অভিনেতা শ্বিম ইউন-কিউং আৰু চীনৰ প্ৰযোজক শ্বান জুওলঙৰ সৈতে তেওঁ এই বিচাৰকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব ৷
মহোৎসৱৰ অন্যতম মূল প্ৰতিযোগিতামূলক সন্মান নিউ কাৰেণ্টছ বঁটাৰ জৰিয়তে এছিয়াৰ উদীয়মান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক স্বীকৃতি দিয়া হয় ৷ ইয়াৰ সৈতে KRW ২০ মিলিয়ন নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰো জড়িত হৈ থাকে ।
বিচাৰক মণ্ডলীৰ দলত এই নিযুক্তিয়ে বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ সৈতে দাসৰ সম্পৰ্কৰ আন এক অধ্যায় চিহ্নিত কৰে, য’ত বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁৰ কেইবাখনো ছবি প্ৰদৰ্শিত হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁৰ ছবি ‘বুলবুল কেন ছিং আৰু ‘তৰাজ হাজবেণ্ড’ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৪ চনত বুছানত প্ৰিমিয়াৰ হোৱা ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২’এ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ কিম জিচেঅ’ক বঁটা লাভ কৰে ।
এইবাৰৰ মহোৎসৱত তেওঁৰ শেহতীয়া ছবি ‘নট এ হিৰো’ৰ এছিয়ান প্ৰিমিয়াৰ হ'ব । বিআইএফএফৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এছিয়ান প্ৰজেক্ট মাৰ্কেটতো দাসৰ আগন্তুক প্ৰজেক্ট ‘মালতী, মাই লৱ’ উপস্থাপন কৰা হয় ।
দাসে এক বিবৃতিত কয়, "ছবি নিৰ্মাতা হিচাপে বুছান মোৰ যাত্ৰাৰ এক অতি বিশেষ অংশ হৈ আহিছে । মই মোৰ ছবি লৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ, দৰ্শক আৰু বহু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাক লগ পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা উৎসৱৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ । এতিয়া বিচাৰক হ’বলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে গভীৰ অৰ্থপূৰ্ণ ।"
"ইয়াত 'নট এ হিৰো'ৰ এছিয়ান প্ৰিমিয়াৰ হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ এই বছৰ উৎসৱৰ অংশ হ'বলৈ পাই মই বিশেষভাৱে উৎসাহিত হৈছোঁ । সমগ্ৰ এছিয়াৰ নতুন কণ্ঠ চাবলৈ, সেই কথা-বতৰাসমূহৰ অংশ হ’বলৈ আৰু বুছানত এটা পৰিঘটনাপূৰ্ণ আৰু স্মৰণীয় সময় কটাবলৈ মই আগ্ৰহী", দাসে লগতে কয় ।
উল্লেখ্য যে, আন দুগৰাকী বিচাৰক ক্ৰমান্বয়ে শ্বিম ইউন-কিউং ‘ছানি’, ‘মিছ গ্ৰেনী’ আৰু ‘দ্য জাৰ্নেলিষ্ট’ আদি ছবিৰ বাবে পৰিচিত, আনহাতে শ্বান জুওলঙে কানে, ভেনিচ আৰু বাৰ্লিনকে ধৰি ডাঙৰ ডাঙৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহোৎসৱত উপস্থাপন কৰা ছবি প্ৰযোজনা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ছখন ভাৰতীয় চিনেমাৰ ভিতৰত ৰীমা দাসৰ ‘নট এ হিৰো’ নিৰ্বাচিত বুছান ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ