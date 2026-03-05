যিখন ছবিয়ে বাৰে বাৰে বিশ্বত জিলিকাইছে অসমৰ নাম, শুকুৰবাৰে ছবিগৃহলৈ

যিখন ছবিয়ে বাৰে বাৰে বিশ্বত জিলিকাইছে অসমৰ নাম, শুকুৰবাৰে ছবিগৃহলৈ
শুকুৰবাৰে ঘৰুৱা দর্শকৰ সন্মুখত মুক্তি লাভ কৰিব 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২' ৷
Published : March 5, 2026 at 6:18 PM IST
গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে মুক্তি লাভ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ বহু প্ৰশংসিত ছবি 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২' ৷ ছবিখনৰ কাহিনী, পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনা ৰীমা দাসৰ । মা, মাটি, সপোন আৰু সংগীতৰ সমাহাৰ ঘটিবলগীয়া এই ছবিখন ৰাজ্যৰ প্ৰায় ২০ টা ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ।
'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২' ২০২৪ চনত নিৰ্মাণ হোৱা ছবি ৷ প্ৰায় দুবছৰৰ মূৰত ঘৰুৱা দৰ্শকে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ পাব ৷ ইমান বছৰে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহোৎসৱত বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰশংসা বুটলি ছবিখন ইতিমধ্যে সকলোৰে পৰিচিত হৈ পৰিছে ৷
ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২ ৰ মুক্তি
এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমাদৰ লাভ কৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰে ঘৰুৱা দর্শকৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ৰীমা দাস পৰিচালিত অসমীয়া ছবি 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২' । 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২' ২০১৭ চনত মুক্তি পোৱা ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ ছিকুৱেল ৷ শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ ২০ টা ছবিগৃহত ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা ।
বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই কথা সদৰী কৰে 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২' পৰিচালক ৰীমা দাসে ।
'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ' আৰু 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২' ৰ মাজত দর্শকে কেনেধৰণ সামঞ্জস্য পাব ?
এই সন্দৰ্ভত কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰীমা দাসে কয়, "ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ছবিখনত আমাৰ যিসকল কলা-কুশলী আছিল, ধুনুৰ লগতে তেওঁৰ মাতৃৰ সৈতে যিসকল কলা-কুশলী আছিল, তেওঁলোকৰ লগত এই ছবিখনত দর্শকে নতুন মুখ দেখিবলৈ পাব । 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ'ত মুখ্য চৰিত্ৰ ধুনুৱে সপোন দেখিছিল গীটাৰ এখন পোৱাৰ আৰু ছবিখনৰ শেষৰ দৃশ্যটোত ধুনুৱে সঁচাকৈয়ে এখন গীটাৰ পায় । 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২'ত তেওঁৰ খুব প্ৰতিভা আছে, তেওঁ সপোন দেখিছে ৷ সংগীতৰ লগত মাতৃ আৰু কন্যাৰ সম্পৰ্কৰ লগতে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰৰ কথা এই ছবিখনত কোৱা হৈছে । আগৰখনতকৈ এইখন ছবিত ড্ৰামা বেছি আছে । আগৰ ছবিখন নোচোৱা মানুহেও এই ছবিখন সুকীয়াভাৱে চাব পাৰিব । মূলতঃ মা, মাটি, সপোন আৰু সংগীতৰ সমাহাৰ ঘটিব ছবিখনত ।"
ছবিৰ প্ৰচাৰ আৰু মুক্তিৰ তাৰিখ
ইফালে ছবিখনৰ মুক্তিৰ প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়, "শেহতীয়াকৈ বাৰ্লিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত মোৰ নতুন ছবি 'Not a Hero' খনৰ বাবে যাবলগীয়া হ'ল । সেইবাবে এই ছবিখনৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি একো প্ৰস্তুতি কৰিব পৰা নাই । কাইলৈ প্ৰায় ২০ টা মান ছবিগৃহত ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিব ।"
আনহাতে ৬ মাৰ্চত মুক্তি লাভ কৰিব আৰু এখন অসমীয়া ছবিয়ে । চিন্ময় শৰ্মা পৰিচালিত ছবি 'ভাকুটকুট' আৰু 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২' মুখামুখি হ’ব ছবিগৃহত । পিছে দুয়োখন ছবিৰে টীম দুটাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে এটাৰ আনটোলৈ ৷
একেদিনাই মুক্তিৰ প্ৰভাৱ
একেটা দিনতে দুখনকৈ অসমীয়া ছবিৰ মুক্তিয়ে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নে বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পৰিচালিকগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিব চাগে । সেইটো এটা অন্যধৰণৰ কথা । আমাৰ মানুহখিনিয়ে ছবি চাবলৈ বিচাৰিছে নাই সেইটোহে প্ৰথম কথা ।"
উল্লেখ্য যে, কাইলৈ মুক্তি পাবলগীয়া এই নতুন ছবিখনত অভিনয় কৰিছে ভনিতা দাস, বাসন্তী দাস, জুনুমণি বড়ো, বলোৰাম দাস, মানৱেন্দ্ৰ দাসে । নজনাসকলৰ বাবে, মুক্তিৰ পূৰ্বে এই ছবিখনৰ বাৰ্লিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ইউৰোপীয়ান প্ৰিমিয়াৰ হয় । সমান্তৰালভাৱে ২৯ সংখ্যক বুছান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলতো ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ হোৱা এই ছবিখনে বুছান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত শ্ৰেষ্ঠ চিনেমাৰ 'Kim Jiseok' বঁটা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল । লগতে এম এ এম আই মুম্বাই ফিল্ম ফেষ্টিভেলতো এই চিনেমাখনৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : নিউয়ৰ্ক ৱ'মেন ইন ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত ৰীমা দাস