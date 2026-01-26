ETV Bharat / entertainment

গণৰাজ্য দিৱস ২০২৬: আন্তৰিক বাৰ্তাৰে গৌৰৱ প্ৰকাশ তাৰকাৰ

৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰিছে সমগ্ৰ দেশে, মনোৰঞ্জনৰ জগতৰ তাৰকাসকলেও আজিৰ দিনটোত গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰিছে ।

Republic Day 2026: Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Alia Bhatt express pride with heartfelt messages
মনোৰঞ্জনৰ জগতৰ তাৰকা (Photo : ANI)
হায়দৰাবাদ : ভাৰতে সংবিধান গ্ৰহণ কৰাৰ দিনটো সমগ্ৰ দেশে আজি গৌৰৱেৰে পালন কৰে ৷ কেইবাগৰাকীও চেলেব্ৰিটীয়ে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ হেণ্ডেলত গণৰাজ্য দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই, কৃতজ্ঞতা আৰু গৌৰৱৰ বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰে ।

অভিনেতা হৃত্বিক ৰোশনে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে, "আপোনালোক সকলোকে গণৰাজ্য দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । জয় হিন্দ ।"

এটা মৰমলগা ভংগীমাত আলিয়া ভাটে কন্যা ৰাহাই প্ৰস্তুত কৰা জাতীয় পতাকাৰ এখন ছবি শ্বেয়াৰ কৰি শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰে ।

Republic Day 2026: Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Alia Bhatt express pride with heartfelt messages
আলিয়া ভাটৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰী (Photo : Instagram)

অক্ষয় কুমাৰেও গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে, "গৌৰৱেৰে কওঁক, আমি ভাৰতীয় ! গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল । জয় হিন্দ, জয় ভাৰত ।"

প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছেও দেশপ্ৰেমৰ মনোভাৱত উদ্বুদ্ধ হৈ এখন পুৰণি ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "আজি দিনটো, ৭৭ বছৰ আগতে...গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল ।"

Republic Day 2026: Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Alia Bhatt express pride with heartfelt messages
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰী (Photo : Instagram)

অভিনেতা বৰুণ ধৱনে ‘বৰ্ডাৰ ২’ ছবিখনৰ পৰা নিজৰ চৰিত্ৰৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰি ইনষ্টাগ্ৰামত গণৰাজ্য দিৱসৰ বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰে ।

Republic Day 2026: Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Alia Bhatt express pride with heartfelt messages
বৰুণ ধৱনৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰী (Photo : Instagram)

'বৰ্ডাৰ ২'ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ছানী দেওলে লিখিছে, "এই মাটিৰ সন্তানসকলে হিন্দুস্তানক নিজৰ গৌৰৱ, সন্মান আৰু মৰ্যাদাৰ ওপৰত ৰাখে ! আপোনালোক সকলোকে গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ।"

৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে অনিল কাপুৰ, সোণম কাপুৰ, সুনীল শ্বেট্টী, আয়ুষ্মান খুৰানা, সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা, শিল্পা শ্বেট্টী, মনোজ বাজপেয়ী, বিকী কৌশল, ৰাজকুমাৰ ৰাওকে ধৰি বহুতেই নিজৰ অনুৰাগীলৈ শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰে ।

ভাৰতে ৭৭ সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপন কৰে, য’ত ১৫০ বছৰীয়া ‘বন্দে মাতৰম’ৰ এক অসাধাৰণ মিশ্ৰণ দেখুওৱা হয় । ইউৰোপীয় আয়োগৰ সভানেত্ৰী উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েন আৰু ইউৰোপীয় পৰিষদৰ সভানেত্ৰী এণ্টনিঅ’ লুইছ ছাণ্টোছ দা কোষ্টা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৷ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত কৰ্তব্য পথত দেশৰ সামৰিক শক্তি আৰু বৈচিত্ৰময় সংস্কৃতিৰ দৰ্শনীয় প্ৰদৰ্শনৰ সাক্ষী হৈ ৰয় সকলো ।

