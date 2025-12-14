ETV Bharat / entertainment

কনচাৰ্টৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰখ্যাত শিল্পী চনু নিগমৰ

সংগীত শিল্পী চনু নিগমক কাষৰ পৰা চাবলৈ কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰাংগনত অনুৰাগীৰ ভিৰ ।

famous artist sonu nigam concert in guwahati
কনচাৰ্টৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰখ্যাত শিল্পী চনু নিগমৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 14, 2025 at 9:12 PM IST

গুৱাহাটী : প'প ষ্টাৰ প’ষ্ট মেলনৰ পিছত গুৱাহাটীত উপস্থিত প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী চনু নিগম । দেওবাৰে কনচাৰ্টৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰে প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী চনু নিগমে ।

মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পূজা অৰ্চনা কৰাৰ সময়তে তেওঁক কাষৰ পৰা চাবলৈ অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ এটা ভিডিঅ' নিজৰ তেওঁ ফেচবুক পেজত শ্বেয়াৰ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, আমেৰিকান প'প ষ্টাৰ প’ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টৰ পিছতেই আজি গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী ছনু নিগম একক লাইভ কনচার্ট । আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গ্ৰীণ উড ৰিজ'ৰ্টত ৭ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় এই কনচাৰ্ট ।

চনু নিগমে আজিৰ এই কনচাৰ্টৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীত শুভাৰম্ভ কৰে তেওঁৰ ‘‘দিৱানা তেৰা ট্যুৰ’’ । কনচাৰ্টৰ বাবে তেওঁ শনিবাৰেই গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হয় । কনচাৰ্টৰ পূৰ্বে আজি পুৱা মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰে ।

famous artist sonu nigam concert in guwahati
কনচাৰ্টৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰখ্যাত শিল্পী চনু নিগমৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ পাছত ‘‘দিৱানা তেৰা ট্যুৰ’’ অনুষ্ঠান ইন্দোৰ, জয়পুৰ আৰু লক্ষ্ণৌত পৰিৱেশন কৰিব । অনুষ্ঠানটোৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি, গুৱাহাটীত এই ট্যুৰ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত চনু নিগমৰ ব্যক্তিগত ।

এই চহৰখন জুবিনৰ স্মৃতিৰ সৈতে আজিও গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আছে, যাৰ অকাল বিয়োগে তেওঁৰ (চনু নিগম) ওপৰতো গভীৰ প্রভাৱ পেলাইছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ জুবিন গাৰ্গক সম্মান জনোৱাৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণে দেখুওৱা একতা দেখি তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰে ।

তেওঁ লগতে কয় যে এনে ৰাইজৰ মৰম আৰু শ্রদ্ধা তেওঁ পৃথিৱীৰ আন ক'তো দেখা নাই । তেওঁ লগতে স্বীকাৰ কৰে যে অসমৰ লোকৰ আন্তৰিকতা আৰু সৰল আৱেগৰ বাবেই এই ৰাজ্যৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পর্ক কেৱল সংগীতৰ সীমা অতিক্রম কৰি গৈছে । আনকি তেওঁ এইটোও কয় যে যদি তেওঁৰ পুনৰ জনম হয়, তেন্তে তেওঁৰ জন্মস্থান হিচাপে অসমক বাছি ল'বলৈ পছন্দ কৰিব ।

SONU NIGAM VISITED KAMAKHYA TEMPLE
SONU NIGAM IN GUWAHATI
SONU NIGAM CONCERT IN GUWAHATI
ইটিভি ভাৰত অসম
MAA KAMAKHYA TEMPLE

