ETV Bharat / entertainment

জাহ্নু বৰুৱাক 'মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটা'ৰে সন্মানিত কৰিলে টাইপাই

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ছবি পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাক প্ৰদান কৰা হয় মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটা ৷

Renowned film director Jahnu Barua conferred Momai Tamuli Borbaruah Award
জাহ্নু বৰুৱালৈ 'মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটা' (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 23, 2026 at 12:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : ডিব্ৰুগড়ৰ আমোলাপট্টি নাট্য মন্দিৰত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাক ‘মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটা’ প্ৰদান কৰা হয় । টাই আহোম যুৱ পৰিষদ (অসম)ৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিত, বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতি, টাই আহোম মহিলা পৰিষদ (ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি) আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷

টাই আহোম যুৱ পৰিষদ ৰাজ্যৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাতীয় সংগঠন, যিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি জনগোষ্ঠীটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে সমাজৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক সন্মান জনোৱাৰ লগতে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে তেওঁলোকৰ জাতীয় দায়বদ্ধতা পুনৰ প্ৰকাশ কৰে ।

জাহ্নু বৰুৱালৈ 'মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটা' (ETV Bharat Assam)

জাহ্নু বৰুৱাক 'মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটা' প্ৰদান

অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আগবঢ়োৱা অনন্য অৱদানৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন তথা পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক বোলছবি পৰিচালক আৰু প্ৰযোজক জাহ্নু বৰুৱাক চলিত বৰ্ষৰ ‘মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটা’ প্ৰদান কৰা হয় । ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত টাই আহোম যুৱ পৰিষদে ডিব্ৰুগড়ত এই সন্মান আগবঢ়ায় ।

Momai Tamuli borbarua award
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ছবি পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱা (Photo : ETV Bharat Assam)

বঁটা হিচাপে আগবঢ়োৱা সামগ্ৰীসমূহত আছে এখন পৰম্পৰাগত হেংদাং, আহোম স্বৰ্গদেউসকলে পৰিধান কৰা সম্পূৰ্ণ এযোৰ ৰাজকীয় সাজ, এককালীন আৰ্থিক সাহায্য আৰু এখন মানপত্ৰ । এই সন্মানীয় অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এই মহান শিল্পীগৰাকীক তেওঁৰ কৰ্মৰাজিৰ বাবে বিশেষ শলাগ লয় ।

জাহ্নু বৰুৱাৰ অনুভৱ

Momai Tamuli borbarua award
হেংদাং আৰু ৰাজকীয় সাজেৰে জাহ্নু বৰুৱাক ডিব্ৰুগড়ত বিশেষ সন্মান (Photo : ETV Bharat Assam)

পদ্মশ্ৰী জাহ্নু বৰুৱাই এই সন্মানীয় 'মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটা' গ্ৰহণ কৰি অতিশয় অভিভূত আৰু আনন্দিত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়— "এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি মই অতিশয় সুখী, যাৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত ভাষা নাই । মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰোঁ । তেওঁৰ আদৰ্শ প্ৰসাৰৰ বাবে আমাৰ এতিয়াও বহু কৰণীয় আছে আৰু সেই বিষয়ে মই টাই আহোম যুৱ পৰিষদক কিছু পৰামৰ্শও দিছোঁ ।"

আয়োজক দীপ জ্যোতি দুৱৰাৰ অনুভৱ

Momai Tamuli borbarua award to Jahnu Barua
বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাক 'মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটা' প্ৰদান (Photo : ETV Bharat Assam)

টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক দীপ জ্যোতি দুৱৰাই এই বঁটা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি কয়—"টাই আহোম যুৱ পৰিষদে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটাৰ লগতে আন কেইবাটাও বঁটা প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰি আহিছোঁ । মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা কোন এই কথা যাতে সকলোৱে জানে সেইবাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । এইবাৰ আমি জাহ্নু বৰুৱাক এই বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ । ভৱিষ্যতে বঁটা প্ৰদান কৰা ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিব । এই বঁটা প্ৰদান কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলক উৎসাহিত কৰা হ'ব ।"

Momai Tamuli borbarua award to Jahnu Barua
বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাক 'মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটা' প্ৰদান (Photo : ETV Bharat Assam)
Momai Tamuli borbarua award to Jahnu Barua
ডিব্ৰুগড়ৰ আমোলাপট্টি নাট্য মন্দিৰত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান (Photo : ETV Bharat Assam)

এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটো ২২ মাৰ্চ ২০২৬ তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত টাইপা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

TAGGED:

টাই আহোম যুৱ পৰিষদ
পদ্মশ্ৰী জাহ্নু বৰুৱা
মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বঁটা
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক
জাহ্নু বৰুৱা মোমাই তামুলী বঁটা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.