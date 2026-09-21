বাঙালী তাৰকা মিথু মুখাৰ্জীৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি
দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজি ৭১ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰখ্যাত বাঙালী অভিনেত্ৰী মিথু মুখাৰ্জীয়ে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 5:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজি মৃত্যু মুখত পৰে বাঙালী তাৰকা মিথু মুখাৰ্জী ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালৰ সূত্ৰই শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
এক্সত অল ইণ্ডিয়ান চিনে ওৱৰ্কাৰছ এছ’চিয়েশ্বনে ১৯৭১ চনত শ্বেশ পাৰ্বাৰ সৈতে চিনেমাত অভিষেক ঘটোৱা অভিনেত্ৰীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
“কিংবদন্তি অভিনেত্ৰী মিথু মুখাৰ্জীলৈ AICWA য়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ৷ মিথু মুখাৰ্জী আছিল এগৰাকী প্ৰখ্যাত বাংলা আৰু হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অভিনেত্ৰী যিয়ে শ্বেশ পাৰ্বাৰ সৈতে চিনেমাত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ১৯৭০/১৯৮০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় চিনেমাৰ এখন চিনাকি আৰু সন্মানীয় মুখ হৈ পৰিছিল", এআইচিডব্লিউএই এক্সত লিখিছে ।
প’ষ্টটোত আগলৈ লিখা হৈছে যে, প্ৰয়াত অভিনেত্ৰীগৰাকী মাৰ্জিনা আব্দুল্লা, নিশি কন্যা, মৌচাক, স্বয়ংসিদ্ধ, হোটেল স্নো ফক্স, ভাগ্যচক্ৰ, সন্ধি, ফাদাৰ আৰু অশ্ৰীতাকে ধৰি প্ৰশংসিত বাংলা ছবিত কৰা স্মৰণীয় অভিনয়ৰ বাবে স্মৰণীয় । তেওঁ খান দোষ্ট, সফেদ ঝুঠ, দিল্লাগী আৰু ডো লডকে দোনো কাড়কে আদি হিন্দী ছবিতো অভিনয় কৰিছিল ।
আগলৈ এইদৰে লিখা হৈছে, "তেওঁৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ বাংলা চলচ্চিত্ৰ জগতখনক গভীৰ শোকত পেলাইছে । তেওঁ কেৱল এগৰাকী প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী নাছিল, বৰঞ্চ ছবি জগতৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ আৰু বৃহত্তৰ চলচ্চিত্ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী আদৰৰ সদস্য আছিল । তেওঁৰ বিদায়ে ভাৰতীয় চিনেমাৰ এটা যুগৰ অন্ত পেলাইছে ।"
“বাংলা চলচ্চিত্ৰ জগত, অলীউড আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ তেওঁৰ অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেওঁৰ উল্লেখনীয় অভিনয় আৰু তেওঁৰ অনন্য প্ৰতিভাৰে সমৃদ্ধ কৰা ছবিসমূহ দৰ্শক আৰু আগন্তুক প্ৰজন্মৰ হৃদয়ত জীয়াই থাকিব ।”
এআইচিডব্লিউএৰ প’ষ্টটোত আৰু উল্লেখ কৰা হৈছে এইদৰে, “আজি সমগ্ৰ চলচ্চিত্ৰ জগতে এগৰাকী প্ৰিয় শিল্পীক হেৰুৱাই শোক প্ৰকাশ কৰিছে । অভিনেত্ৰীগৰাকীক বিদায় দিয়াৰ সময়ত উদ্যোগটোৰ সকলোৰে চকু চকুলোৰে ভৰি পৰিছে, তেওঁৰ উপস্থিতি আৰু অৱদান কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি ।”
“তেওঁৰ ছবি, তেওঁৰ অভিনয় আৰু তেওঁৰ কৃতিত্বক মৰম আৰু সন্মানেৰে স্মৰণ কৰি থকা হ’ব । অল ইণ্ডিয়ান চিনে ওৱৰ্কাৰছ এছ’চিয়েশ্বনে কিংবদন্তি অভিনেত্ৰী মিথু মুখাৰ্জীলৈ আন্তৰিক আৰু গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । তেওঁৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক । ওম শান্তি ।”
মিথুক শেষবাৰৰ বাবে ১৯৯০ চনৰ বাংলা ছবি অশ্ৰীতাত দেখা গৈছিল । চিনেমাখনত এগৰাকী মহিলাৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছিল, যিয়ে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত শহুৰেকৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : 'জাতীয় কবি' আনিছ উজ জামানৰ ইহলীলা সম্বৰণ