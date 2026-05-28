বাঙালী চিনেমা জগতৰ অপূৰণীয় ক্ষতি: ছাদৰ পৰা পৰি মৃত্যু চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক অনীক দত্তৰ
সমাজৰ গুৰুতৰ বা জটিল বিষয়সমূহক অতি সহজ আৰু মনোৰঞ্জনধৰ্মী ৰূপত উপস্থাপন কৰাটোৱেই আছিল অনীক দত্তৰ চিনেমাৰ মূল শক্তি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 5:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত বাঙালী চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক অনীক দত্তৰ দক্ষিণ কলকাতাৰ বাসভৱনৰ ছাদৰ পৰা পৰি অকাল মৃত্যু ঘটে । 'ভূতেৰ ভৱিষ্যৎ' খ্যাত এইগৰাকী পৰিচালকৰ আকস্মিক বিয়োগত টলীউড শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে । তথ্য অনুসৰি, তেওঁ কেবামহলীয়া অট্টালিকাটোৰ ছাদৰ পৰা পিচলি বা কোনো কাৰণবশতঃ তললৈ পৰি যায় । হঠাৎ ঘটি যোৱা এই শোকাৱহ ঘটনাই সমগ্ৰ বাঙালী চিনেমা জগতক স্তব্ধ আৰু মৰ্মাহত কৰি তুলিছে । তেওঁৰ এই মৃত্যুত অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, সহ-পৰিচালক আৰু অনুৰাগীসকল মৰ্মাহত হৈ পৰিছে ।
আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, গড়িয়াহাটৰ ওচৰৰ হিন্দুস্তান পাৰ্ক অঞ্চলত থকা তেওঁৰ নিজা আৱাসগৃহৰ ছাদৰ পৰা পৰি অনীক দত্ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই তেওঁক সংকটজনক অৱস্থাত ঢাকুৰীয়াৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় । কিন্তু হাস্পতালৰ জৰুৰীকালীন বিভাগলৈ নিয়াৰ কিছু সময় পিছতেই চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।
চলচ্চিত্ৰ জগতৰ শোক
অনীক দত্তৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই বাঙালী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি হাস্পতালত উপস্থিত হয় । অভিনেতা জিতু কমল, বিশিষ্ট পৰিচালক সৃজিত মুখাৰ্জী প্ৰমুখ্যে বহু তাৰকাই হাস্পতাললৈ গৈ মৃত পৰিচালকগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা জনায় । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি সান্ত্বনা দিয়ে । অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্ৰযোজক ৰাণা সৰকাৰ, ৰাতুল মুখোপাধ্যায়কে ধৰি চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বহুতো ব্যক্তিয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ৷
অনীক দত্তৰ ঐতিহাসিক চলচ্চিত্ৰ যাত্ৰা: কেৰিয়াৰৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট
২০১২ চনত মুক্তি পোৱা 'ভূতেৰ ভৱিষ্যৎ' নামৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে অনীক দত্তই বাঙালী চিনেমা জগতত এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিছিল । এই ছবিখনত অতি নিখুঁতভাৱে ভূতৰ কাহিনীৰ সৈতে ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক ব্যংগাত্মক দিশসমূহ সংমিশ্ৰণ কৰা হৈছিল । অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ছবিখনে ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰি এক যুগান্তকাৰী ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় । বৰ্তমান সময়ৰ চলচ্চিত্ৰ সমালোচক আৰু চিনেমাপ্ৰেমীসকলে আজিও এই ছবিখনক আধুনিক যুগৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বাঙালী চলচ্চিত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰে । 'ভূতেৰ ভৱিষ্যৎ' চলচ্চিত্ৰখনৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পিছত অনীক দত্তই সদায় শক্তিশালী সামাজিক বিষয়বস্তু আৰু বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনীৰে ছবি নিৰ্মাণ অব্যাহত ৰাখিছিল ।
অনীক দত্তৰ উল্লেখনীয় চলচ্চিত্ৰসমূহ
- আশ্চর্য প্রদীপ (Ascharya Pradip): প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক শীৰ্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ৰ উপন্যাসৰ আধাৰত তেওঁ এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল ।
- মেঘনাদবধ ৰহস্য (Meghnadbodh Rohoshyo): এইখন আছিল তেওঁৰ এক অন্যতম বুদ্ধিদীপ্ত ৰহস্যধৰ্মী ছবি ।
- বৰুণবাবুৰ বন্ধু (Borunbabur Bondhu): এজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ জীৱন আৰু একাকীত্বক লৈ নিৰ্মাণ কৰা এক সুন্দৰ সামাজিক ছবি ।
- অপৰাজিতো (Aparajito): মহান পৰিচালক সত্যজিৎ ৰায়ৰ 'পথেৰ পাঁচালী' ছবিখনৰ নিৰ্মাণৰ সংগ্ৰামক লৈ তৈয়াৰ কৰা এই ছবিখনে দেশ-বিদেশত ব্যাপক প্ৰশংসা বুটলিছিল ।
- যতো কাণ্ড কলকাতাতেই (Joto Kando Kolkatatei): এইবছৰৰ আৰম্ভণিতে মুক্তি পোৱা এইখন আছিল তেওঁৰ পৰিচালিত একেবাৰে শেষৰখন ছবি ।
অনীক দত্তৰ চিনেমাৰ বিশেষত্ব
তেওঁৰ ছবিসমূহত সদায় সামাজিক ব্যংগাত্মক দিশ, আৱেগ আৰু সমাজৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ মাজত এক সুন্দৰ ভাৰসাম্য বৰ্তি আছিল । সমাজৰ গুৰুতৰ বা জটিল বিষয়সমূহক অতি সহজ আৰু মনোৰঞ্জনধৰ্মী ৰূপত উপস্থাপন কৰাটোৱেই আছিল তেওঁৰ চিনেমাৰ মূল শক্তি, যাৰ বাবে সাধাৰণ দৰ্শকেও তেওঁৰ ছবিসমূহ অতি সহজে বুজি পাইছিল । নিজৰ তীক্ষ্ণ হাস্যৰস, সমাজ সচেতন কাহিনী আৰু এক স্বতন্ত্ৰ চিনেমেটিক শৈলীৰ বাবে তেওঁ বাঙালী চলচ্চিত্ৰ জগতত নিজৰ এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
অনীক দত্তৰ পৰিচালনাৰ সময়ৰেখা
২০১২ চনত মুক্তি পোৱা 'ভূতেৰ ভৱিষ্যৎ' চলচ্চিত্ৰখনৰ জৰিয়তে অনীক দত্তই পৰিচালক হিচাপে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যাৰ উপন্যাসৰ আধাৰত 'আশ্চর্য প্রদীপ' ছবিখন নিৰ্মাণ কৰে । তেওঁৰ পৰিচালিত তৃতীয়খন ছবি আছিল 'মেঘনাদবধ ৰহস্য'। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ দৰ্শকক 'ভবিষ্যতেৰ ভূত', 'বৰুণবাবুৰ বন্ধু' আৰু 'অপৰাজিতো'-ৰ দৰে কেইবাখনো সুন্দৰ ছবি উপহাৰ দিছিল । পৰিচালকগৰাকীৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মিত একেবাৰে শেষৰখন ছবি 'যতো কাণ্ড কলকাতাতেই' ২০১৫ চনত ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছিল ।
অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সবিশেষ
প্ৰথমতে ধাৰণা কৰা হৈছিল যে চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া বৃহস্পতিবাৰে সম্পন্ন হ’ব । কিন্তু তেওঁৰ পত্নীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে, তেওঁলোকৰ জীয়ৰী বিদেশৰ পৰা উভতি অহাৰ বাবে শেষকৃত্যৰ সময় পিছুৱাই দিয়া হৈছে । খবৰ অনুসৰি, তেওঁৰ শেষকৃত্য শুকুৰবাৰে কেউৰাতলা শ্মশানত সম্পন্ন হ’ব ৷ তাৰ পূৰ্বে ছবি নিৰ্মাতাগৰাকীৰ মৃতদেহ ২৯ মে'ত পুৱা ১১:৩০ বজাৰ পৰা ১২:৩০ বজালৈ নিউ থিয়েটাৰ্ছ ১ ষ্টুডিঅ', ফ্ল'ৰ ৩ত ৰখা হ'ব যাতে বন্ধু, পৰিয়াল, সহকৰ্মী, প্ৰশংসক আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰে ।
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ’ৰ্ট
বুধবাৰে সন্ধিয়া শেঠ সুখলাল কৰ্ণানী মেম'ৰিয়েল হাস্পতালত (SSKM) সম্পন্ন হোৱা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকগৰাকীৰ প্ৰাথমিক ৰিপ’ৰ্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এই প্ৰাথমিক ৰিপ’ৰ্ট অনুসৰি, দত্তৰ মূৰৰ বাওঁফালে গুৰুতৰ আঘাত লাগিছিল । তেওঁৰ মূৰৰ লাওখলা ভাঙি গৈছিল আৰু চিকিৎসকসকলে মূৰ তথা ডিঙিত গভীৰ আঘাতৰ চিন পাইছিল । ইয়াৰ উপৰিও, মগজুত অত্যাধিক আভ্যন্তৰীণ ৰক্তক্ষৰণ হৈছিল বুলি ৰিপ’ৰ্টত উল্লেখ কৰা হৈছে । মূৰৰ আঘাতৰ উপৰিও, পৰিচালকগৰাকীৰ শৰীৰৰ বাওঁফালৰ হাড়ো ভাঙি গৈছিল । তেওঁৰ কেইবাডালো কামিহাড় ভঙাৰ লগতে বাওঁ ভৰিখনতো গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছিল । তেওঁৰ মুখমণ্ডল, পিঠি আৰু কঁকালত ক’লা-নীলা পৰা দাগ আৰু আঁচোৰৰ চিন পোৱা গৈছিল । লগতে হাওঁফাওঁতো তেজ গোট মাৰি আছিল । চিকিৎসকসকলৰ মতে, সাধাৰণতে বহুত ওপৰৰ পৰা পৰিলেহে এনেধৰণৰ গুৰুতৰ আঘাত লাগে ।
চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক দত্তৰ মৃত্যুৰ সমগ্ৰ ঘটনাটো বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে । আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা এখন আত্মহত্যাৰ টোকা উদ্ধাৰ কৰিছে, যদিও ইয়াৰ মাজৰ কথাখিনি এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই । উপায়ুক্ত চৈকত ঘোষে জনোৱা মতে, এই ঘটনাক এটা অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ গোচৰ হিচাপে লৈ সকলো দিশ পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰা হৈছে । ফৰেনছিক দলেও ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে । প্ৰাথমিক ৰিপ’ৰ্টত ইয়াক আত্মহত্যা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে যদিও আৰক্ষীৰ মতে সমগ্ৰ তদন্ত শেষ হোৱাৰ পিছতহে আচল ৰহস্য পোহৰলৈ আহিব ।
লগতে পঢ়ক : সাগৰৰ ঢৌত বিলীন হ’ল 'ডাক্তৰ উজান'ৰ জীৱন: ৰাহুলৰ অকাল বিয়োগত মৰ্মাহত টলীউড