সুধাকণ্ঠৰ তিৰোভাৱ তিথিত সশ্ৰদ্ধ নমন
ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই অসমখনক নিঠৰুৱা কৰি এৰি থৈ যোৱা আজি ১৫ বছৰ হ’ল ৷ ভাৰত ৰত্ন ভূপেন দাৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত অসমবাসীয়ে তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 11:11 AM IST
হায়দৰাবাদ: তেওঁৰ অবৰ্তমানত ১৫টা বছৰ, এক দীঘলীয়া সময় ৷ কিন্তু নিজৰ সৃষ্টিৰাজিৰে তেওঁ সদায় আমাৰ মাজত সজীৱ হৈ আছে, নাই কেৱল তেওঁৰ কায়িক উপস্থিতি ৷ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ২০১১ চনত আজিৰ দিনটোতে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল ৷ সমগ্ৰ অসমে কান্দিছিল সেইদিনা ৷
৫ নৱেম্বৰ, ২০১১ এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছিল সেইদিনা ৷ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে, উজনি-নামনি-মধ্য অসম কেওদিশে কেৱল অনুৰাগীৰ উচুপনি ৷ ৫ নৱেম্বৰত মুম্বাইত তেওঁৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটিছিল । সেই খবৰটো যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিয়পি পৰিছিল, এক বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল অসমত ৷ ঘৰে ঘৰে কান্দোনৰ ৰোল উঠিছিল ৷ টিভিত সেইদিনা কেৱল ভূপেন হাজৰিকাৰ ফটো জিলিকিছিল, তেওঁৰ চিৰসেউজ গানসমূহ বাজি আছিল ৷
ইয়াৰ পিছত সুধাকণ্ঠৰ মৰ্ত্য শৰীৰ গুৱাহাটীলৈ অনা হয় ৷ অনুৰাগীসকলে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ভিৰ কৰিছিল ৷ ভূপেন মামাক এবাৰ অন্তিমবাৰৰ বাবে কাষৰ পৰা চোৱাৰ হেঁপাহেৰে মানুহৰ সোঁত বৈছিল গুৱাহাটীলৈ ৷ তেওঁৰ মৰ্ত্য শৰীৰ জজ ফিল্ডত ৰখা হৈছিল । প্ৰথমে ৮ নৱেম্বৰত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ কথা আছিল যদিও লাখ লাখ গুণমুগ্ধৰ ভিৰ আৰু শেষ বিদায় জনাবলৈ অহা অনুৰাগীসকলৰ হেঁচাৰ বাবে অসম চৰকাৰে এই কাৰ্যসূচী ৯ নৱেম্বৰলৈ পিছুৱাই দিয়ে । অৱশেষত ৯ নৱেম্বৰৰ ৰাতিপুৱা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় ৷
আজি যদি অতীতৰ সময়ছোৱালৈ ঘূৰি চোৱা হয়, তেতিয়া সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে, ভূপেন হাজৰিকা কিয় এইদৰে অসমীয়া মানুহৰ বুকুত শিপাই আছে? মৃত্যুৰ ইমান বছৰৰ পাছতো তেওঁৰ প্ৰতি অসমীয়াৰ কিয় আৱেগ বেছি? দৰাচলতে ভাৰত ৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই অসমীয়াৰ বাবে পূৰা উদ্যমেৰে কাম কৰিছিল ৷ বিনা স্বাৰ্থত জাতি এটা তেওঁ চহকী কৰিব বিচাৰিছিল আৰু সেইমতে তেওঁ কৰি থৈও গৈছে ৷
ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কৰ্মৰাজিয়ে অসমবাসীক বিশ্ব দৰবাৰত পৰিচয় কৰাই দিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ তেওঁৰ ৰচিত প্ৰতিটো গীতেই আছিল কালজয়ী ৷ প্ৰতিটো গীতৰে ভাৱাৰ্থ বহু গভীৰ ৷ দেশপ্ৰেম, জাতিপ্ৰেম, ব্যক্তিপ্ৰেম, সমাজসেৱাকে আদি কৰি কি ধাৰাৰ তেওঁ গান গোৱা নাছিল! ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিসমূহ প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈকে বিয়পি আছে ৷ আজিও নৱ-প্ৰজন্মই সুধাকণ্ঠৰ গীতসমূহ বৰ আকুলতাৰে শুনে ৷
এনে এগৰাকী শিল্পীৰ বিয়োগ অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে এনে এক ক্ষতি, যি শব্দত প্ৰকাশ কৰাৰো সাধ্য নাই ৷ এই ক্ষতি পূৰণ কৰাৰ সাধ্য দ্বিতীয় এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাই ৷ অসমে কেতিয়াও এনে এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য পুনৰাই লাভ নকৰে ৷
লগতে পঢ়ক :
অসমীয়া সংগীত জগতত কাৰ সহযোগত ভৰি দিছিল আশা ভোছলেই ?
সুধাকণ্ঠৰ ৫ টা কালজয়ী গীত ৰচনাৰ আঁৰত আছিল একো-একোটা কাহিনী, শুনো আহক সেই নজনা কথাবোৰ
মিছিছিপিৰ পাৰতে কপাহৰে খেতিতে নীগ্ৰো ‘জনে’ বিনালে... কিয় সুধাকণ্ঠই লিখিছিল এই গীতটো
এসময়ত নামকাঢ়ি মঞ্চত গীত গাবলৈ মাতিছিল সুধাকণ্ঠই; আজিও সেই স্মৃতি বুকুত লৈ ফুুৰে এজন ভূপেন অনুৰাগীয়ে