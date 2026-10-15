জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী : অসমে শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে অকালতে জীৱন হেৰুওৱা দৰদী কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক

জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী : অসমে শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে অকালতে জীৱন হেৰুওৱা দৰদী কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক
অসমীয়া সংগীত জগতৰ স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী তথা সংগীত পৰিচালক জয়ন্ত হাজৰিকাৰ আজি ৪৯ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী ৷ শিল্পীগৰাকীয়ে ৩৪ বছৰ বয়সতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 1:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : ‘মই নাথাকিলে সাজৰ তৰাই মোৰেই কথাকে ক’ব...’- সাজৰ তৰাটোক সাক্ষী কৰিয়েই এদিন গুচি গৈছিল এই দৰদী মানুহজন ৷ উকা হৈ পৰিছিল অসমৰ সংগীত জগতখন ৷ মাত্ৰ ৩৪ বছৰীয়া এটা জীৱন পৰিক্ৰমা ৷ সকলোকে কন্দুৱাই ১৯৭৭ চনৰ ১৫ অক্টোবৰত নিয়তিৰ কোলাত চিৰদিনৰ বাবে শুই পৰিছিল সকলোৰে মৰমৰ ‘ৰাণা দা’ ৷
কিন্তু সহস্ৰজনৰ বুকুত আজীও সজীৱ হৈ আছে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ সৃষ্টি ৷ তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰে আজিও জীপাল হৈ আছে অসমীয়া সংগীতক্ষেত্ৰখন ৷ চিৰযুগমীয়া হৈ ৰ’ল তেওঁৰ শিল্প সাধনা ৷
সময় গতিশীল নতুন সিও হয় যে অতীত পুৰণি ওচৰ হয় গতিতে সুদূৰ দূৰণি.. Remembering music maestro Jayanta Hazarika on his Smriti Diwas. Decades may pass, but Rana da’s haunting melodies and magical voice continue to echo across generations. A creative genius who redefined Assamese music forever 🎵— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) October 15, 2026
১৯৪৩ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰত মংগলদৈত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিল্পীগৰাকীয়ে ষাঠিৰ দশকতে অসমীয়া সংগীত জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ৷ সৰুৰে পৰাই সংগীতৰ প্ৰতি ধাউতি থকা জয়ন্ত হাজৰিকাই ৯ বছৰ বয়সতে প্ৰথমটো গীতত সুৰ দিছিল ৷ পিছত ১৯৬২ চনত কলিকতালৈ গৈ এইচ.এম ভি কোম্পানীত 'আগলি বতাহে কঁপালে কলৰে পাত' আৰু 'কৃষ্ণচূড়া কৃষ্ণচূড়া' শীৰ্ষক গীত দুটা বাণীবদ্ধ কৰিছিল ৷ এই গীত দুটাৰ পিছতে তেওঁ জিলিকি উঠিছিল সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত ৷
ইয়াৰ পিছত জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীত পৰিচালনাত 'মণিৰাম দেৱান' নামৰ বোলছবিখনৰ বাবে কণ্ঠদান কৰিছিল ৷ ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ বহুতো গীতত সুৰ আৰু কণ্ঠদান কৰাৰ লগতে বোলছবি, মঞ্চনাট আৰু তথ্যচিত্ৰৰ বাবে সংগীত পৰিচালনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । উল্লেখনীয় কথা যে, শিল্পীগৰাকীয়ে 'লটিঘটি' আৰু 'চিকমিক বিজুলী' নামৰ দুখন অসমীয়া কথাছবিত সংগীত পৰিচালনা আৰু কণ্ঠদান কৰাৰ লগতে অভিনয়ো কৰিছিল ৷
শিল্পীগৰাকীয়ে অসমীয়া সংগীত জগতখনলৈ লোক সংগীত, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ লগতে পশ্চিমীয়া সংগীতৰ ধাৰা বোৱাই আনিছিল ৷ জয়ন্ত হাজৰিকা তথা সকলোৰে মৰমৰ ৰাণা দাই অসমীয়া লোক সংগীত, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ লগত পশ্চিমীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ সম্ভাৰৰ সংযোগেৰে এক নতুন ধ্বনি আনিছিল ৷ পশ্চিমীয়া সংগীতৰ সংযোজন আছিল জয়ন্ত হাজৰিকাৰ সংগীতৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট ৷ মাত্ৰ ৩৪ বছৰীয়া জীৱন পৰিক্ৰমাত তেখেতে বহুতো গীত সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে ৷ যিসমূহ গীতে আজিও জনমানসত আড়োলনৰ সৃষ্টি কৰে ৷
প্ৰয়াত গণ শিল্পীগৰাকীয়ে অসমত প্ৰথমে যুৱ চামৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট গান সৃষ্টি কৰাৰ উপৰিও অসমীয়া লোক সংগীতৰ লগত হিন্দুস্থানী ধ্ৰুপদী সংগীত, পশ্চিমীয়া ৰক্ এণ্ড ৰ’ল, জাজ, পশ্চিমীয়া ধ্ৰুপদী সংগীত আদিৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছিল ৷ সেই সময়ত অপৰম্পৰাগত বুলি বিবেচিত বহুতো শৈলীক জয়ন্ত হাজৰিকাই সন্নিবিষ্ট কৰিছিল তেওঁৰ গীতত ৷
শিল্পীগৰাকী সামাজিক কামৰ লগতো জড়িত হৈ আছিল ৷ তেওঁ 'সুৰ বাহিনী' নামৰ এটা অনুষ্ঠান গঠন কৰি বানপীড়িত লোকৰ বাবে বাট-পথত গীত পৰিৱেশন কৰি সাহায্যও তুলিছিল ৷ অতি দুখজনক যে, তেওঁ ‘নতুন আশা’ শীৰ্ষক ছবি এখনৰ সংগীতৰ কাম কৰি থকাৰ মাজতেই সকলোকে আচৰিত কৰি ৩৪ বছৰ বয়সতে মৃত্যুবৰণ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : আমি ‘অসম পৰিয়াল’ ‘জুবিন পৰিয়াল’ হ'ব নোৱাৰোনে? গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ আৱেগভৰা পোষ্ট