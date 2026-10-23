মৃত্যু বাৰ্ষিকীত সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ লোকসংস্কৃতি, সংগীত, শিক্ষাৰ মহীৰূহ ডঃ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তক
‘বগলী বগা ফোঁট দি যা’, ‘বহুদিন বকুলৰ গোন্ধ পোৱা নাই’, ‘অ’ ধুন ধুনীয়া মোৰ অকণমানি’ আদি তেওঁৰ গীতসমূহ অসমীয়া সংগীত জগতৰ চিৰসেউজ গীত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 2:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিশিষ্ট গীতিকাৰ-সুৰকাৰ, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত ডঃ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ আজি মৃত্যু বাৰ্ষিকী । এইগৰাকী বিশিষ্ট অসমীয়া ব্যক্তিত্ব বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তক মৃত্যু বাৰ্ষিকীত অসমবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে ৷
একাধাৰে এজন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, গৱেষক, সংগীত শিল্পী হিচাপে তেখেতে অসমীয়াক সদায় অসমীয়া বুলি গৰ্ব কৰি ক’বলৈ বহুখিনি দি থৈ গৈছে । কলাক বহুল অৰ্থত গৱেষণা কৰি অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ তেওঁ যি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে, সেয়া প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ অন্তৰত সদায় গভীৰভাৱে শিপাই থাকিব ।
ডঃ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তলৈ সেৱা জনাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "লোকসংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট গৱেষক, শিক্ষাবিদ, কথাশিল্পী, সংগীতশিল্পী ডঃ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱে অসমৰ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ পথৰ চহকী কৰি থৈ গৈছে । শিপাৰে সংপৃক্ত তেখেতৰ সৃষ্টিয়ে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক সমৃদ্ধ কৰিছে। পুণ্যতিথিত এইগৰাকী মহীৰূহলৈ যাচিলোঁ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।"
বিশিষ্ট গীতিকাৰ-সুৰকাৰ, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সন্মানীয় সভাপতি, পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত ড° বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱৰ আজি পবিত্ৰ প্ৰয়াণ তিথি। প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজি, সুৰৰ মাধুৰ্য আৰু অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়াই যোৱা অনন্য অৱদানৰাজিয়ে তেখেতক আমাৰ মাজত চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিব। প্ৰয়াণ তিথিত এইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিত্বক জনাইছোঁ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত।— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) October 23, 2026
অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে এক্সত লিখিছে, "বিশিষ্ট গীতিকাৰ-সুৰকাৰ, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সন্মানীয় সভাপতি, পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত ড° বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱৰ আজি পবিত্ৰ প্ৰয়াণ তিথি । প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজি, সুৰৰ মাধুৰ্য আৰু অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়াই যোৱা অনন্য অৱদানৰাজিয়ে তেখেতক আমাৰ মাজত চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিব। প্ৰয়াণ তিথিত এইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিত্বক জনাইছোঁ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত ।"
উল্লেখ্য যে, ২০২৩ চনত পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে ডঃ বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত স্বৰ্গগামী হৈছিল । অসংখ্য গুণমুগ্ধক শোক সাগৰত পেলাই মহানৱমীৰ দিনা পুৱাতেই তেওঁ গুচি গৈছিল নেদেখা দেশলৈ ৷ দত্তৰ মৃত্যু অসমৰ সমাজ জীৱনৰ অপূৰণীয় ক্ষতি ।
যদিওবা ঘৰত সংগীতৰ পৰিৱেশ নাছিল, তথাপিও সৰুৰে পৰা সংগীতৰ প্ৰতি এক তীব্ৰ আকৰ্ষণ আছিল বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্তৰ । বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়ত, প্ৰায় ১৯৪০ চন মানতে সহপাঠীৰ সৈতে এটি দ্বৈত গীত গাবলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চত উঠিছিল দত্ত ।
এগৰাকী লোকসংস্কৃতিবিদ হিচাপে তেওঁ গীত ৰচিবলৈ বৰগীত, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ সংগীত, শাস্ত্ৰীয় ভাৰতীয় সংগীতৰ বিভিন্ন ৰূপৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল আৰু পাশ্চাত্য সংগীত শৈলীৰ সৈতে ইয়াৰ সফল সংযোজন ঘটাইছিল । জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ লগতে তেওঁৰ কলাত্মক অৱদানসমূহে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত শৈক্ষিক পাঠদানতো অৰিহণা যোগাই আহিছে ।
ডঃ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ মধুৰ কণ্ঠৰে নিগৰি অহা কেবাটাও গীত আজিৰ প্ৰজন্মৰ মাজতো জনপ্ৰিয় ৷ ‘বগলী বগা ফোঁট দি যা’, ‘বহুদিন বকুলৰ গোন্ধ পোৱা নাই’, ‘ৰহিমলা ওৰণিৰ মাজেৰে’, ‘অ’ ধুন ধুনীয়া মোৰ অকণমানি’ আদি গীতসমূহ অসমীয়া সংগীত জগতৰ চিৰসেউজ গীত ৷ অনাগত প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ মাজতো যে এইসমূহ জনপ্ৰিয় হৈ থাকিব তাত কোনো সন্দেহ নাই ৷
পিছলৈ তেওঁ লোকসংস্কৃতিৰ গৱেষণালৈ মন মেলে । নিজৰ অনন্য ধৰণেৰে দত্তই সংস্কৃতিটোক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰিলে । তেওঁৰ জীৱনশৈলী আৰু শৈশৱৰ শিক্ষাই আধুনিক কলাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে অসমীয়া সংগীতৰ বৰ্ণনা কৰাত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল ।
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লোকসংস্কৃতি অধ্যয়ন বিভাগত তেওঁ নিজৰ জ্ঞান-গৰিমা আৰু সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে আগবঢ়াই থৈ যোৱা অৱদান উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চহকী ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত অমূল্য হৈ ৰ’ব ।
২০০৯ চনত তেওঁক সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ভাৰতৰ চতুৰ্থ শ্ৰেষ্ঠ অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷
দত্তৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থ আছিল সংগীতৰ বিষয়ে । তেওঁৰ ‘অসমীয়া সংগীতৰ ঐতিহ্য’ নামৰ কিতাপখন অসম সাহিত্য সভাই ১৯৭৭ চনত প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : প্ৰজ্ঞাৰ সাধক, বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ পূণ্যতিথিত সশ্ৰদ্ধ সোঁৱৰণ