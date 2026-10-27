চতুৰ্থ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত নিপন গোস্বামীক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ
২০২২ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৮০ বছৰ বয়সত জীৱন যাত্ৰাৰ সমাপ্তি ঘটিছিল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহ নিপন গোস্বামীৰ ৷ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক ৰাজ্যবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 12:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : নিপন গোস্বামী আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা আজি চাৰি বছৰ হ’ল ৷ পৰ্দাত নিজৰ স্বাভাৱিক উপস্থিতিৰে গোস্বামীয়ে যি যাদুৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেই যাদুৰেই তেখেত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মনত সদায় সজীৱ হৈ থাকিব ৷ আজিৰ দিনত নিপন গোস্বামীৰ অনুপস্থিতি অসমীয়া বোলছবি জগতৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এক অপূৰণীয় ক্ষতি, কিন্তু তেখেতে দেখুৱাই থৈ যোৱা আদৰ্শেৰে এই ছবিজগত সদায় উদ্ভাসিত হৈ থাকিব ৷
সকলোকে কন্দুৱাই ২০২২ চনৰ ২৭ অক্টোবৰত অনন্ত ধামলৈ বাট বুলিছিল নিপন গোস্বামীয়ে ৷ হঠাৎ শ্বাস-প্ৰশ্বাস লোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা অভিনেতাগৰাকীয়ে গুৱাহাটী নেমকেয়াৰ হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল ৷ মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল ৮০ বছৰ ৷
চতুৰ্থ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত সেৱা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিছে, "অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিপন গোস্বামীদেৱ কেৱল এগৰাকী অসাধাৰণ অভিনেতাই নাছিল, তেখেতৰ মাৰ্জিত ব্যক্তিত্বয়ো সকলোকে মুগ্ধ কৰিছিল । নিজৰ অনবদ্য অভিনয়েৰে তেখেতে দৰ্শকৰ হৃদয়ত যি সুকীয়া স্থান দখল কৰিছিল, সেয়া আজিও অমলিন হৈ আছে । ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী’ ছবিখনত তেখেতৰ সৈতে কটোৱা সময়ৰ স্মৃতিয়ে আজিও মনত এক বিশেষ অনুভূতিৰ সৃষ্টি কৰে ।
আজি মহান শিল্পীগৰাকীৰ পুণ্যতিথিত তেখেতৰ স্মৃতিৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ । তেখেতৰ অভিনয় আৰু কৰ্মৰাজি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে সদায় প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ’ব ।"
Remembering the evergreen titan of Assamese cinema, Nipon Goswami dangoriya, on his death anniversary. With effortless grace and timeless screen presence, he shaped an era and inspired generations of artists. His indelible contribution to our cultural heritage lives on. Heartfelt tributes to a true legend 🙏— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) October 27, 2026
আনহাতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই লিখিছে, "অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ চিৰসেউজ নক্ষত্ৰ, বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামীদেৱৰ স্মৃতি দিৱসত যাচিছোঁ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
স্বাভাৱিক অভিনয়শৈলী আৰু অনন্য ব্যক্তিত্বৰে তেখেতে দশকৰ পিছত দশক জুৰি অসমীয়া চিনেমাৰ সোণালী যাত্ৰাক সমৃদ্ধ কৰি থৈ গৈছে । ৰূপালী পৰ্দাত তেখেতে জীৱন্ত কৰি তোলা প্ৰতিটো চৰিত্ৰই অসমীয়াৰ হৃদয়ত সুকীয়া স্থান দখল কৰি আহিছে ।
নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীৰ বাবে তেখেতৰ যাত্ৰা সদায় অনুপ্ৰেৰণা আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে তেখেতে আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদান চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব ।"
১৯৪২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেজপুৰৰ কলিবাৰীত জন্ম হৈছিল নিপন গোস্বামীৰ । তেখেতৰ পিতৃ আছিল বিখ্যাত অভিনেতা চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী আৰু মাতৃ আছিল নিৰুপমা গোস্বামী ৷ অসমীয়া ছবিজগতৰ শীৰ্ষস্থানৰ অভিনেতাসকলৰ ভিতৰত গোস্বামী অন্যতম । তেখেতে টেলি-ফিল্ম, ভিচিডি ছবিত অভিনয় কৰাৰ উপৰিও নাট্য পৰিচালনাও কৰিছিল । ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ তথ্য মতে, এইগৰাকী অভিনেতাই এশৰো অধিক ছবিত কাম কৰিছিল ।
স্কুলীয়া দিনতেই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিপন গোস্বামীয়ে অভিনয় জগতত খোজ পেলাইছিল ৷ ৮-৯ বছৰ বয়সতে তেখেতে স্কুলীয়া লগৰীয়া কেইজনমানৰ সৈতে প্ৰথমে ‘লাচিত বৰফুকন’ নাটকত অভিনয় কৰিছিল । হাইস্কুলত পঢ়ি থকা কালতো তেখেতে নাটক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । অভিনয়ৰ প্ৰতি দুৰ্বাৰ হেঁপাহৰ বাবেই অতি সাৱলীল অভিনয়েৰে তেখেতে ক্ৰমান্বয়ে সকলোৰে মন-মগজুত বাহৰ পাতিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷
বি এ ফাইনেল পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত তেখেতে পুনেৰ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ আৰু দূৰদৰ্শন প্ৰতিষ্ঠানত (FTII) নামভৰ্তিৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিয়ে । প্ৰায় ১৯৬৫ চন মানত তেখেত পুনেলৈ অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যায় । সেই সময়ত সুভাষ ঘাই, শত্ৰুঘ্ন সিন্হা, নবীন নিশ্চল, জালাল আগা, ৰেহেনা চুলতানা, ৰাকেশ পাণ্ডে আদি কৰি বহুজন তেখেতৰ সহপাঠী আছিল । বলীউডৰ অভিনেতা গোবৰ্ধন আছৰানী আছিল তেওঁৰ অগ্ৰজ আৰু ডেনী আৰু জয়া ভাদুৰী আছিল তেখেতৰ কনিষ্ঠ ।
পুনে ফিল্ম ইনষ্টিটিউট’ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থাকোতেই নিপন গোস্বামীয়ে অমৰ পাঠকৰ ‘সংগ্ৰাম’ বোলছবিখনত অভিনয়ৰ বাবে প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছিল । সেই প্ৰস্তাৱ অনুসৰিয়েই নিপন গোস্বামীয়ে ‘সংগ্ৰাম’ বোলছবিখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে । কেৱল অসমীয়াতে নহয়, বঙালী, হিন্দী ভাষাৰ ছবিতো তেখেতে অভিনয় কৰিছিল ৷ পিছে নিপন গোস্বামী অভিনীত প্ৰথমখন ছবি আছিল ১৯৫৭ চনত মুক্তি পোৱা 'পিয়লি ফুকন' ৷ সংগ্ৰাম’ ছবিখন মুক্তি পাইছিল ১৯৬৮ চনত ৷
সংগ্ৰাম ছবিৰ পাছতে নায়ক হিচাপে তেখেতে ১৯৬৯ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ‘ডক্তৰ বেজবৰুৱা’ ছবিত অভিনয় কৰে । ১৯৮১ চনত মুক্তি লাভ কৰা ‘আজলী নবৌ’ৰ পাছৰে পৰাই নিপন গোস্বামীয়ে নায়ক ৰূপে সকলোৰে মনত এক আলোড়ন জগাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷
অভিনেতা নিপন গোস্বামীয়ে ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰটো দৰ্শকৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ এক সাক্ষাৎকাৰত তেখেতে নিজই ব্যক্ত কৰিছিল যে, ছবিতকৈ মঞ্চতহে অভিনয় কৰি তেখেতে বেছি ভাল পায় ৷ অভিনেতা নিপন গোস্বামীয়ে বিভিন্ন সময়ত কহিনুৰ, আৱাহন, হেঙুল আৰু শকুন্তলা থিয়েটাৰত অভিনয় কৰিছিল ৷ ভ্ৰাম্যমাণৰ সুখ্যাত নাটক ‘অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা’ৰ চন্দনৰ চৰিত্ৰত তেখেতে অভিনয় কৰিছিল । এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে, তেওঁ বলীউডতো নিজৰ অভিনয় প্ৰতিভা দাঙি ধৰিছিল ৷
অভিনয়ৰ সমান্তৰালভাৱে নিপন গোস্বামীয়ে নাট পৰিচালনাও কৰিছিল । এমেচাৰ আৰু ভ্ৰাম্যমাণ দুয়োবিধ নাটকেই নিপন গোস্বামীয়ে পৰিচালনা কৰিছিল ।
অসমৰ আগশাৰীৰ নাট্যগোষ্ঠী আৱাহন থিয়েটাৰে ২০২১ বৰ্ষত নিপন গোস্বামীক ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া বঁটাৰে সন্মানিত কৰে ৷ উক্ত বঁটাত গামোচা, ট্ৰফী, চেলেং, সম্বৰ্ধনা-পত্ৰ আৰু নগদ দহ হাজাৰ টকা অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ৷
লগতে পঢ়ক : ভাৰত-মালয়েছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত তিনি দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মিলন