বানপীড়িতৰ দুখত সমভাগী 'অই পুলিচ'ৰ টীম; ট্ৰেইলাৰ মুকলি স্থগিত
উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বানপানী: 'অই পুলিচ'ৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ল’লে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 1:38 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক মাধ্যমত স্থগিত ৰখা হ'ল 'অই পুলিচ'ৰ ট্ৰেইলাৰ মুক্তি । সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ বেলতলাস্থিত মেট্ৰিক্স ছবিগৃহত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ছবিখনৰ ট্রেইলাৰ মুক্তি দিয়া হয় যদিও সামাজিক মাধ্যমত মুক্তি স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ছবিখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ।
সামাজিক মাধ্যমযোগে ছবিখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে উল্লেখ কৰে, "যদিও আজি পুৱা ‘অই পুলিচ’ ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছে, তথাপিও উজনি অসমৰ ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আজি ইয়াৰ ইউটিউবত মুক্তি স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । এনেকুৱা এটা সময়ত, যেতিয়া বহু লোক বিপদগ্রস্ত হৈছে আৰু বহু লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে, আমাৰ আন্তৰিক প্রার্থনা বানত ক্ষতিগ্রস্ত সকলো পৰিয়ালৰ সৈতে বিপদমুক্ত হৈ থাকক আৰু পৰিস্থিতি শীঘ্রে স্বাভাৱিক হওক ।"
উল্লেখ্য যে, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীৰ অপেক্ষাৰ তালিকাত থকা এই বছৰৰ অন্যতম বহুচৰ্চিত ছবি হ’ল ‘অই পুলিচ' ৷ ৰুটষ্টক এণ্টাৰটেইনমেণ্টছৰ বেনাৰত নিৰ্মিত আহিবলগীয়া পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি ‘অই পুলিচ'ৰ পৰিচালনা সুব্ৰত কাকতিৰ । এক্সন, হাস্যৰস, আৱেগ আৰু পাৰিবাৰিক মনোৰঞ্জনৰ সমাহাৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখনৰ কাহিনীভাগ ।
আৰক্ষীকেন্দ্ৰিক কাহিনীৰ সীমাবদ্ধতাক নেওচি ভিন্ন স্বাদৰ কাহিনীৰে নিৰ্মিত ছবিখন অহা ৭ আগষ্টত ছবিগৃহত মুক্তি পাব । ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ছুপাৰষ্টাৰ ৰবি শৰ্মা আৰু অমৃতা গগৈয়ে । ‘শ্ৰী ৰঘুপতি’ৰ পিছত এই ছবিৰ জৰিয়তে পুনৰ এবাৰ দৰ্শকৰ বাবে উভতি আহিছে ৰবি শৰ্মা আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় পৰিচালক সুব্ৰত কাকতি ৷ লগতে অন্যান্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰিছে অতুল পাঁচনি, জ্বলি লস্কৰ, অমিতাভ ৰাজখোৱা, অৰ্চনা চৌধুৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।
লগতে পঢ়ক : পুলিচ বিষয়াৰ মানসিক সংঘাতৰ কাহিনীৰে 'ঐ পুলিচ'; মুখ্য চৰিত্ৰত ৰবি শৰ্মা