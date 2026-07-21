ETV Bharat / entertainment

বানে লৈছে প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ, স্থগিত ৰখা হ'ল XYZ ছবিৰ মুক্তিৰ দিন

ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্থগিত ৰখা হ'ল XYZৰ মুক্তিৰ দিন । সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে ছবিখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ।

Release date of XYZ movie has been postponed due to Assam flood situation
স্থগিত ৰখা হ'ল XYZ ছবিৰ মুক্তিৰ দিন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ উঠিছে । বিশেষকৈ উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত বানে প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্থগিত ৰখা হ'ল ২৪ জুলাইত মুক্তিলাভ কৰিবলগীয়া XYZৰ মুক্তিৰ দিন । মঙলবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে ছবিখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ।

সংবাদমেলত ছবিখনৰ পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে কয়,"অহা ২৪ জুলাইত আমাৰ ছবি XYZ সমগ্ৰ অসমতে মুক্তিলাভৰ কথা আছিল । কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখটো স্থগিত ৰাখিছোঁ । ছবিখনৰ নতুন মুক্তিৰ দিন আমি পাছলৈ ঘোষণা কৰিম । আমি ছবি-নাটক এই সকলোবোৰ নিৰ্মাণ কৰো মানুহৰ বাবে ৰাইজৰ বাবে ।"

স্থগিত ৰখা হ'ল XYZ ছবিৰ মুক্তিৰ দিন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"এইটো আমাৰ বাবে জীৱিকাও হয়, কিন্তু এইবোৰৰ উৰ্দ্ধত মানৱীয় কিছুমান কথা থাকে । এই সময়ত আমি ৰাইজক ছবি এখন চাবলৈ আহ্বান জনাব আমাৰ বিবেকে নকয় । ছবিখনৰ প্ৰচাৰ কৰাত কৈ এই সময়খিনিত আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত যোৱাৰ প্ৰয়োজন ।"

আনহাতে এই সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ প্ৰযোজক হেমন্ত কলিতাই কয়,"২৪ জুলাইত আমি ছবিখন কোনো কাৰণত মুক্তি দিব নোৱাৰোঁ । কাৰণ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাক লাগিব । বৰ্তমান আমি বান-পীড়িত লোকসকলৰ লগত থিয় হোৱাৰ সময় । XYZ টীম এই বনপীড়িত সকলৰ লগত থিয় হোৱাৰ এক সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ । আৰ্থিকভাৱেই হওক বা তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় সামৰ্থ অনুযায়ী তেওঁলোকক সাহায্য আমি প্ৰদান কৰিম । মূলতঃ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট অঞ্চললৈ আমি যাম ।"

উল্লেখ্য যে, হিমাংশু প্রসাদ দাসৰ পৰিচালনা আৰু 'ৰিডম ক্রিয়েচন'ৰ বেনাৰত হেমন্ত কলিতাৰ প্রযোজনাৰে নির্মিত এই ছবিখনৰ কাহিনী আশ্বিক জামানৰ আনহাতে চিত্রনাট্য আৰু সংলাপ লিখিছে চাংকু নিৰঞ্জন নাথ, মহম্মদ ছাহজাহান হুছেইন, মহর্ষি তুহিন কাশ্যপ আৰু হিমাংশু প্রসাদ দাসে ।

ছবিখনত অভিনয় কৰিছে সিদ্ধার্থ শর্মা, ভৱেশ বৰুৱা, উপকুল বৰদলৈ, অসীমকৃষ্ণ বৰুৱা, অপূর্ব বর্মন, ৰূপমজ্যোতি দাস, প্রণামী বৰা, পল্লবী ফুকন, পূর্ণদা হাজৰিকা, হৃদয় সৌৰভ, অলিম্পী শ্রেয়ম গগৈ, প্রেয়সী বৰা আৰু চন্দন দাসে ।

ছবিখনৰ আৱহ-সংগীত চন্দন দাসৰ, শব্দ ব্যৱস্থাপনা অৰ্ণৱ বৰাৰ । ছবিখনত মুখ্য সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে আছে এছ গৌৰৱ জ্যোতি দাস । চলিত বৰ্ষৰ ২৪ জুলাইত ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব ছবিখন ।

লগতে পঢ়ক: বানপীড়িতৰ দুখত সমভাগী 'অই পুলিচ'ৰ টীম; ট্ৰেইলাৰ মুকলি স্থগিত

অপেক্ষাৰ অন্ত, ৭ আগষ্টত আহি আছে ছুপাৰষ্টাৰ ৰবি শৰ্মাৰ 'ঐ পুলিচ'

TAGGED:

ASSAM FLOOD SITUATION
XYZ ছবিৰ মুক্তিৰ দিন
বান পৰিস্থিতি
ইটিভি ভাৰত অসম
XYZ MOVIE RELEASE DATE POSTPONED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.