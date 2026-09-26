ETV Bharat / entertainment

উদ্যোগপতিৰ পুত্ৰৰ বিয়াত ওৱেইটাৰ হিচাপেও কাম কৰিব...কিয় খং উঠিল ৰাজা মুৰাদৰ?

মুস্তাক খানৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে বলীউডৰ বহু ডাঙৰ মুখক ৰাজা মুৰাদে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে: ‘উদ্যোগপতিৰ পুত্ৰৰ বিয়াত ওৱেইটাৰ হিচাপেও কাম কৰিব’।

Raza Murad slams Bollywood stars for skipping Mushtaq Khan's funeral
বলীউডৰ তাৰকাক ৰাজা মুৰাদে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 3:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ২৪ ছেপ্টেম্বৰত মৃত্যুবৰণ কৰা প্ৰবীণ অভিনেতা মুস্তাক খানৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত বলীউডৰ কেবাজনো তাৰকা অনুপস্থিত থাকে ৷ প্ৰবীণ অভিনেতা ৰাজা মুৰাদে এই কথা উল্লেখ কৰি বলীউড তাৰকাসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ।

তীক্ষ্ণ শব্দ বাণেৰে এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তাত ৰাজাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে, চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এখনো ‘ডাঙৰ মুখ’ অভিনেতাগৰাকীক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ কিয় নাহিল ? মুস্তাক খানে প্ৰায় পাঁচ দশক হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতত কাম কৰিছিল, তাৰ পিছতো ইমান অৱহেলা কিয় ?

২৫ ছেপ্টেম্বৰত মুস্তাক খানৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছিল । তেওঁৰ বহু সহকৰ্মী আৰু সহ-অভিনেতাই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও ৰাজা মুৰাদে বলীউডৰ কোনো ডাঙৰ তাৰকা উপস্থিত নোহোৱাত হতাশা প্ৰকাশ কৰে ।

"দুখৰ কথাটো হ’ল অন্তিম সংস্কাৰৰ সময়ত এজন তাৰকা, যাক আমি তাৰকা বুলি কওঁ, তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ নাহিল । আনহাতে তেওঁৰ বহু সহকৰ্মী আৰু সহ-অভিনেতা আহিছিল ৷"

ৰাজাই চোকা সমালোচনা কৰি কয় যে, বলীউডৰ তাৰকাসকলে প্ৰভাৱশালী লোকৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ উদযাপনত সহজেই অংশগ্ৰহণ কৰে । "হয়, যদি কোনো উদ্যোগপতিৰ ল’ৰাৰ বিয়া হ’লহেঁতেন, তেন্তে এই তাৰকাসকল কেৱল উপস্থিতেই নহয়, অতিথিসকলকো ওৱেইটাৰৰ দৰে সেৱা আগবঢ়ালেহেঁতেন ।"

"যেতিয়া কোনো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ ক্ষমতা দেখুৱাই, তেতিয়া তেওঁলোকে নম্ৰ মেকুৰীৰ দৰে তাত হাত আগবঢ়ায় । কিন্তু যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনৰ ৫০ বছৰ, নিজৰ সমগ্ৰ জীৱন, এই ছবিজগতখনক দিলে, তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত এজনো ডাঙৰ তাৰকা উপস্থিত নাথাকিল ৷ তেওঁৰ বাবে আপুনি ৫০ মিনিট সময়ো উলিয়াব নোৱাৰিলে ৷"

তেওঁ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে যে, খ্যাতি আৰু সফলতা ক্ষন্তেকীয়া, কিন্তু এগৰাকী ব্যক্তিৰ আচৰণ আৰু কৰ্মইহে তেওঁৰ প্ৰকৃ অলংকাৰ ।

মুস্তাক খানক প্ৰশংসা কৰি ৰাজাই কয় যে, অভিনেতাজনে নিজৰ কামৰ জৰিয়তে নিজৰ পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে আৰু উদ্যোগটোত নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ কেতিয়াও চতুৰালি বা আনক বিপথে পৰিচালিত কৰা নাছিল ।

খানৰ সৈতে কাম কৰা কেইবাজনো বিশিষ্ট তাৰকাই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ অহা নাছিল বুলি তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰে ।

"হয়, নিশ্চয় আমাৰ সকলোৰে বাবে অনুশোচনাৰ বিষয় যে, মুস্তাক খানৰ সৈতে কাম নকৰা তাৰকা প্ৰায়ে নাইয়েই, তথাপিও তেওঁলোকে তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ নাহিল ।"

ৰাজাই সামৰণি মাৰি সকলোকে সোঁৱৰাই দিয়ে যে খ্যাতি, ধন-সম্পত্তি আৰু মৰ্যাদা চিৰদিনৰ বাবে নাথাকে ।

মুস্তাক খান হিন্দী চিনেমাত তেওঁৰ স্মৰণীয় সহযোগী অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত আছিল ৷ ৱেলকাম, আশ্বিকী, গদৰ: এক প্ৰেম কথা, হম হে ৰাহি প্যাৰ কে আৰু জোড়ী নং ১ আদি তেওঁ অভিনীত উল্লেখনীয় ছবি ।

তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কেৰিয়াৰ কেইবাটাও দশক ধৰি চলিছিল ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁ হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কিছুমান ডাঙৰ নাম যেনে ছলমান খান, শ্বাহৰুখ খান, অক্ষয় কুমাৰ, অনিল কাপুৰ আদিৰ সৈতে কাম কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : অভিনেতা মুস্তাক খানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

TAGGED:

বলীউডক তীব্ৰ সমালোচনা
মুস্তাক খানৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া
প্ৰবীণ অভিনেতা ৰাজা মুৰাদ
RAZA MURAD MUSHTAQ KHAN FUNERAL
RAZA MURAD SLAMS BOLLYWOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.