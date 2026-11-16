ৰামায়ণৰ প্ৰতি অনুৰাগীৰ সঁহাৰিক লৈ আৱেগিক ৰবি ডুবে, আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ অভিনেতাগৰাকীৰ
ৰবি ডুবেই শ্বেয়াৰ কৰিলে এটা আন্তৰিক টোকা, ‘ৰামায়ণ’ৰ মুক্তিৰ দিনটোৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ অনুৰাগীৰ মৰম পাই কেনে অনুভৱ কৰিছিল সেই কথা উল্লেখ কৰে ।
By ANI
Published : November 16, 2026 at 1:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : মুক্তিৰ পিছৰে পৰা ধুমুহাৰ গতিৰে চলি আছে ৰামায়ণ ৷ অতিক্ৰম কৰিছে পূৰ্বৰ বহু অভিলেখ ৷ ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰাৰ পাছৰে পৰা অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে অনুৰাগীয়ে ৷
অনুৰাগীৰ এই অফুৰন্ত মৰমৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি ৰবি ডুবেই লিখিছে, "২০২৬ চনৰ ৫ নৱেম্বৰৰ পুৱা মই সাৰ পাই উঠিলোঁ আৰু এনে লাগিল যেন মই পাহৰি যোৱা কিবা এটা অনুভৱ কৰিলোঁ । মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে মোক যেন কোনোবাই ‘দেখিছে’ আৰু সেই দেখা পোৱাত থকা প্ৰেম অসীম অনুভৱ হ’ল । মই ভাবো যে এজন অভিনেতাই সঁচাকৈয়ে সেইটোৱেই বিচাৰে যে- কোনোবাই আপোনাৰ কামক যাতে সুযোগ দিয়ে, কামটো কৰি থাকোঁতে আপুনি অনুভৱ কৰা কিবা এটা আন কাৰোবাৰ ওচৰ পায়গৈ আৰু তেওঁলোকে আপোনাক সেই বিষয়ে ক’বলৈ বিচাৰে । সেইটো কি উপহাৰ । এইখিনি লিখি থাকোঁতে মই এতিয়াও অবিশ্বাসত আছো ৷ মই মাথোঁ কৃতজ্ঞতা অনুভৱ কৰোঁ ।”
লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণৰ বিষয়ে কওঁতে, ডুবেই বুজাই দিলে যে তেওঁ কেনেকৈ নিজৰ অভিনয়ত সেৱা আৰু কৰ্তব্যৰ অনুভূতি আনিব বিচাৰিছিল । “শ্ৰী লক্ষ্মণৰ নিজৰ বাবে কোনো উচ্চাকাংক্ষা নাছিল; তেওঁ শ্ৰী ৰাম আৰু মা সীতাৰ পিছফালেই থিয় হৈ সন্তুষ্ট আছিল, যেতিয়াই তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হৈছিল কৰ্তব্যৰ বাবে সাজু আছিল । সেই কথা মই ইমান ধুনীয়া, ইমান উচ্চমানৰ পাইছিলোঁ । যিমানেই সৰু নহওক কিয়, মই সেই একেটা সেৱা আৰু কৰ্তব্যৰ অনুভূতি ৰামায়ণলৈ আনিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মাতিলে সাজু হ’ব বিচাৰিছিলোঁ । মানসিক, শাৰীৰিক আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে যিমান পাৰো আগবঢ়াইছো । সঁচাকৈয়ে মই বিচৰা সকলোখিনিয়েই আছিল, কিন্তু আপোনালোক সকলোৱে মোক আৰু বহুত বেছি পুৰস্কৃত কৰিলে", তেওঁ লগতে কয় ।
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা নিতেশ তিৱাৰী আৰু নমিত মালহোত্ৰাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি ৰবি ডুবেই লিখিছে, “আপোনালোক বিৰল মানুহ আৰু মই ঋণী যে আপোনালোকে মোক বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিভাৰ সৈতে এটা ছেটত ৰাখিলে । এটা ছেট য’ত মই আটাইতকৈ জুনিয়ৰ আৰু কম কৃতিত্বসম্পন্ন আছিলোঁ আৰু তথাপিও মই সোমাই অহা দিনটোৰ পৰাই আপোনালোকে মোক ঠিক তেনেকুৱাই মৰম দিছিল, ঠিক তেনেকুৱাই সন্মান দিছিল আৰু মোক কাম কৰিবলৈ ঠিক তেনেকুৱাই ঠাই দিছিল । মোৰ ভয় লাগিছিল। মোক বিশ্বাস কৰা এই অবিশ্বাস্য লোকসকলক যদি মই হতাশ কৰি পেলালোঁহেঁতেন তেন্তে কি হ’লহেঁতেন? মই যদি কম কাম কৰিলোঁহেঁতেন তেন্তে কি হ’লহেঁতেন? মই যদি অতিৰিক্ত হৈ গ’লোঁহেঁতেন তেন্তে কি হ’লহেঁতেন? ৰামায়ণৰ শ্ৰী লক্ষ্মণ চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি যদি ন্যায় কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন কি হ’লহেঁতেন? আৰু তাৰ পিছত আহিল আপোনালোকৰ প্ৰেম । ই মোৰ বাবে কি কৰিছে আপোনালোক প্ৰত্যেককে ক’ব পৰা হ’লে ভাল আছিল । ইমান আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ ৷ সকাহ এটাও পাইছোঁ ।”
ডুবেই তেওঁৰ পোষ্টটোত ৰামায়ণৰ ছেটৰ পৰা পৰ্দাৰ আঁৰৰ মুহূৰ্তও শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ ছবিখনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কি কি হৈছিল তাৰ আভাস তেওঁ দেখুৱাই আহিছে ।
‘ৰামায়ণ’ প্ৰযোজনা কৰিছে নমিত মালহোত্ৰাৰ প্ৰাইম ফ’কাছ ষ্টুডিঅ’ৰ লগতে ডিএনইজি আৰু যশৰ মনষ্টাৰ মাইণ্ড ক্ৰিয়েশ্বনে । ছবিখনত ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰ, সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱী, ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত যশ আৰু লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত ৰবি ডুবেই অভিনয় কৰিছে । প্ৰথম খণ্ডৰ পোষ্ট ক্ৰেডিট দৃশ্যত চিনাকি কৰাই দিয়া ভগৱান হনুমানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ছানী দেওলে ।
ছবিখনৰ দ্বিতীয় খণ্ড ২০২৮ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক : ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশৰ চিনেমা ৰামায়ণে সৃষ্টি কৰা কেইটামান অভিলেখ