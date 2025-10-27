ETV Bharat / entertainment

অসমত হিন্দু-মুছলিম কৰিবই নোৱাৰে: ৰবি শৰ্মা

বৰিহাটত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, মমবাতি জ্বলাই মৌন সমদলেৰে ন্যায়ৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ ৷ ৰবি শৰ্মাই ক’লে জুবিন ভগৱান নহয় ৷

Ravi Sarma
জুবিনে জাতিটোক জাগ্ৰত কৰি থৈ গ’ল-ৰবি শৰ্মা (Photo : IANS/ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2025 at 1:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৱে স্তব্ধ কৰি পেলাইছে সমগ্ৰ অসম ৷ এমাহ উকলি গ’ল, কিন্তু বিষাদে আৱৰা অসমীয়াৰ মন ৷ অসমৰ সম্পদ, আমাৰ গৌৰৱ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ।

বৃহত্তৰ আমৰাংগা বৰিহাট নাগৰিক মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু আমৰাংগা বৰিহাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰিহাটস্থিত আমৰাংগা বৰিহাট মিনি ষ্টেডিয়ামত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এক ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । উক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা নাম-প্ৰসংগ কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন সম্পৰ্কে বহুজনে মন্তব্য আগবঢ়ায় ।

ৰবি শৰ্মাৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

উক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অভিনেতা তথা জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু ৰবি শৰ্মা উপস্থিত থাকি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে লগতে অশ্ৰুশিক্ত নয়নেৰে পুনৰবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী তোলে । বন্ধু জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কটোৱা বহু মধুৰ স্মৃতি ৰোমান্থন কৰাৰ লগতে বহু কথাই ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰে অভিনেতাজনে ।

ৰবি শৰ্মাৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পিছতে বৃহত্তৰ বৰিহাট অঞ্চলত মমবাতি জ্বলাই এক মৌন সমদল উলিওৱা হয়, য'ত শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই কয়, “জুবিন মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ পিছতেই বহু পক্ষই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিটো কৰিব নালাগে । জুবিনে জাতিটোৰ কাৰণে বহুত কৰি থৈ গ’ল ৷ তেওঁৰ বাবে ন্যায় বিচাৰিবলগীয়া হোৱাটোৱে লাজৰ কথা ৷”

আনহাতে দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কটা সন্দৰ্ভত অভিনেতাজনে যি মন্তব্য কৰিছিল এতিয়াও তেওঁ নিজৰ স্থিতিত অটল । পত্নীৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ লগত ৰবি শৰ্মা কোনো ধৰণে জড়িত নহয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, “ৰবি শৰ্মা সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাইজৰ মাজত এগৰাকী অভিনেতা তথা শিল্পী হিচাপে পৰিচিত ।‌ কিছু পুৰণি ভিডিঅ'ৰ কিয়দাংশ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰি ইয়াৰ সামাজিকভাৱে অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় । জুবিন গাৰ্গ ঢুকোৱাৰ বহু পূৰ্বৰ পৰাই মই স্পষ্টবাদী আৰু মৰিবলৈও ভয় নকৰা এগৰাকী ব্যক্তি । বহু আগতেই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যোগদানৰ বহু প্ৰস্তাৱ আহিছিল যদিও কেতিয়াও সন্মতি নিদিলো ।” নিজৰ ছবিজগতৰ দৰে এটা স্বাধীন দল এৰি কোনো ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিবলগীয়া অৱস্থা হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে তেওঁ ।

ৰাজনীতি নকৰিবলৈ বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে গোৱা পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু গানটো এতিয়া বিজেপিয়েই চলাই আছে বুলিও তেওঁ কটাক্ষ কৰে ৷ ৰবি শৰ্মাই কয়, “জুবিনৰ মৃত্যুৰ কাৰণে আৱেগিক হৈ থকা সময়ত কোনোধৰণৰ SOP জাৰি কৰি জনসাধাৰণক আৰু অধিক মানসিক কষ্ট দিব নালাগে । গণতান্ত্ৰিক দেশত জোৰকৈ কোনোধৰণৰ বোজা জাপি দিব নালাগে । শাসক-বিৰোধী মিলিহে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ সম্পূৰ্ণ । গণতন্ত্ৰত বিৰোধী থাকিবই । গতিকে কোনোধৰণৰ প্ৰতিবাদী সত্তাৰ বাক স্বাধীনতা খৰ্ব কৰি দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা অনুচিত ৷ প্ৰতিবাদী সত্তাৰ মুখ কেতিয়াও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে । জুবিন মৃত্যুৱে অসমৰ জনতাক আৰু অধিক সাহসী কৰি তুলিলে । শংকৰ-আজানৰ দেশত কোনোধৰণৰ হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতি কেতিয়াও নচলিব ৷”

তেওঁ লগতে আৰু কয়, “জুবিন গাৰ্গ ভগৱান নহয়, তেওঁ এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী আৰু বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি যাৰ দৰে আমি হ'ব নোৱাৰো । জুবিন প্ৰকৃতাৰ্থত এগৰাকী মানুহ, বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুহ, তেওঁৰ কৰ্মৰাজি আমি বিশ্লেষণ কৰি অনুসৰণ কৰিব লাগে ।” যুৱ সমাজক বিশৃংখলৰ পৰা বিৰত থাকি সুৰা ত্যাগ কৰি জুবিনপ্ৰেম প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই অভিনেতাগৰাকীয়ে ।

আনহাতে উক্ত অনুষ্ঠানতে অভিনেতা, নাট্যকাৰ, পৰিচালক, কবি হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে উপস্থিত থাকি কয় যে, আজি জুবিন গাৰ্গলৈ প্ৰেম-ভালপোৱা তথা শ্ৰদ্ধা নিবেদি কাইলৈ হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰা বা তেনে কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা ব্যক্তি জুবিনপ্ৰেমী হ’ব নোৱাৰে ৷ দাসে সকলোকে তেনে কাৰ্যত লিপ্ত নহ'বলৈ আহ্বান জনায় । উক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ শতাধিক লোক উপস্থিত থকাৰ লগতে বহুতে জুবিন গাৰ্গৰ গীত-মাত তথা জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন সন্দৰ্ভত লেখা কবিতা, গীত আদি পৰিৱেশন কৰে ।

লগতে পঢ়ক : দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটা প্ৰসংগ : উত্থাপিত অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই

TAGGED:

RAVI SARMA ON HINDU MUSLIM POLITICS
RAVI SARMA ON ZUBEEN GARG DEATH
RAVI SARMA ON BJP GOVT
জুবিন গাৰ্গ ৰবি শৰ্মা
RAVI SARMA ON BJP GOVT ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.