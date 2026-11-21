মই সেই টোপনি নোহোৱা ৰাতিবোৰ বিচাৰোঁ, ইটিভি ভাৰতৰ সাক্ষাৎকাৰত ৰবি কিষাণ
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ৰবি কিষাণে বলীউডত পুনৰুত্থান, সংগ্ৰামী নৱাগতৰ পৰা ভোজপুৰী ছুপাৰষ্টাৰলৈ যাত্ৰা আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ ভাইৰেল হোৱাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
By Seema Sinha
Published : November 21, 2026 at 2:22 PM IST
অভিনেতা তথা লোকসভাৰ সাংসদ ৰবি কিষাণৰ মূলসুঁতিৰ কেৰিয়াৰত বৰ্তমান এক বৃহৎ পুনৰুত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ একেলেথাৰিয়ে ব্লকবাষ্টাৰ ছবি, অ’টিটিত প্ৰশংসিত চৰিত্ৰ আৰু ডাঙৰ বঁটা বিজয়ে তেওঁক চৰ্চাত ৰাখিছে ।
ভোজপুৰী ছুপাৰষ্টাৰ আৰু হিন্দী ছবিৰ অভিনেতা হিচাপে দশক দশক ধৰি কাম কৰি অহাৰ পিছত কিৰণ ৰাওৰ লাপাতা লেডীজ (২০২৩)ত পৰিদৰ্শক শ্যাম মনোহৰৰ চৰিত্ৰটোৱে তেওঁলৈ প্ৰথম ফিল্মফেয়াৰৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনে ৷ লগতে শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেতাৰ আই আই এফ এ বঁটা লাভে বলীউডত তেওঁৰ স্থান দৃঢ় কৰি তুলিছে ।
২০২৬ চনত কিষাণক থিয়েটাৰ আৰু ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মত বাৰুকৈয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । তেওঁ জনপ্ৰিয় ক্ৰাইম ফ্ৰেঞ্চাইজি ‘মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী’ৰ চিনেমা অভিযোজনতো যোগদান কৰে, যি বক্স অফিচত বিশ্বজুৰি ৩০০ কোটি টকাৰো অধিক উপাৰ্জন কৰা এক বৃহৎ বক্স অফিচ ব্লকবাষ্টাৰ ছবিত পৰিণত হয় । তাৰ পিছত, ঘৰুৱাভাৱে প্ৰায় ১৫০ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰা হিট কমেডী ফ্ৰেঞ্চাইজি ‘ধামাল’ৰ চতুৰ্থ কিস্তিত অজয় দেৱগণৰ সৈতে তেওঁ অভিনয় কৰে । ‘মামলা লিগেল হে’ ছিজন ২ত তেওঁ বহুল সমাদৃত চৰিত্ৰটোত পুনৰায় অভিনয় কৰিছিল আৰু ৰোমাণ্টিক থ্ৰীলাৰ ষ্ট্ৰীমিং ছিৰিজ ‘চাইকো ছাইয়া’ত অভিনয় কৰিছিল ।
‘মোৰ বহু ছবিৰ সফলতা, লাপাতা লেডীজক সমালোচকৰ প্ৰশংসা, ছবিখন অস্কাৰলৈ যোৱা, তাৰ পিছত মামলা লিগেল হে, ধামাল আৰু এতিয়া মিৰ্জাপুৰত অভিনয় । লোকসভাত সংসদীয় প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সংসদ ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত হোৱাৰ উপৰিও, মোৰ সমষ্টি গোৰখপুৰত যি কাম কৰিলোঁ... এই সকলোবোৰে শেহতীয়াকৈ মোৰ সফলতাত অৰিহণা যোগাইছে,” কিষাণে ইটিভি ভাৰতক কয় ।
কিষাণৰ যাত্ৰাটো মনোমোহা । তেওঁৰ কেৰিয়াৰে কেইবাটাও ডাঙৰ জাঁপ মাৰিছিল ৷ মুম্বাইত এজন বাহিৰৰ মানুহ হিচাপে সংগ্ৰাম কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁক ভোজপুৰী ছুপাৰষ্টাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা, হিন্দী আৰু দক্ষিণ ভাৰতীয় চিনেমাৰ সমালোচকে প্ৰশংসা কৰা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা আৰু দুটা কাৰ্যকালৰ সংসদ সদস্য হিচাপে কাম কৰাটোৱে তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ উল্লেখনীয় দিশ দেখুৱায় ।
১৭ বছৰ বয়সত তেওঁ মাত্ৰ ৫০০ টকা লৈ মুম্বাইলৈ আহিছিল আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁতে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল । তেওঁৰ প্ৰতিভা, আত্মবিশ্বাস আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ ভোজপুৰী চিনেমাৰ অন্যতম চিনাকি অভিনেতা হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু তাৰ পিছতে আন ভাষাৰ ছবি আৰু টেলিভিছনৰ ৰিয়েলিটী শ্ব’ কৰিবলৈ লয় ।
“মই বিভিন্ন ভাষাত ৭৬০খন ছবি কৰিছোঁ… ৪৫০খন ছবি ভোজপুৰী, তামিল, তেলুগু, মালায়ালম, কান্নাড়া, হিন্দী, টেলিভিছন, ৰিয়েলিটী শ্ব' আৰু বিগ বছ… আৰু তাৰ পাছত স্পাইডাৰ-মেন ৩ৰ ভোজপুৰী সংস্কৰণত স্পাইডাৰ-মেনৰ চৰিত্ৰটোৰ কণ্ঠদান কৰিছোঁ…” কিষাণে কয় ৷
তেওঁ শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, স্বকীয় কণ্ঠ আৰু বহুমুখী অভিনয় শৈলীৰ বাবে পৰিচিত । আমোদজনক কথাটো হ’ল নাটকীয় আৰু কমিক ভূমিকাৰ সমান্তৰালভাৱে, কিষাণৰ স্পষ্টবাদী সাক্ষাৎকাৰ আৰু স্বাক্ষৰযুক্ত বাক্যবোৰে তেওঁক ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ নৱ-প্ৰজন্মৰ দৰ্শকৰ মাজত সঘনাই ভাইৰেল হৈ পৰা প্ৰিয় চৰিত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।
বৰ্তমান তেওঁ যুৱক-যুৱতী আৰু জেন জিৰ মাজত জনপ্ৰিয়তাৰ এক বৃহৎ ঢৌ উপভোগ কৰি আছে, তেওঁৰ ভাইৰেল নৃত্য ভংগীমা, হাস্যকৰ মুহূৰ্ত, সংলাপ আৰু মিম-যোগ্য ক্লিপে ছ’চিয়েল মিডিয়াত হাঁহিৰ খোৰাক দি থাকে ।
“২০ বছৰ আগতেও মই জিন্দাগী ঝণ্ডৱা ফিৰ ভি ঘমাণ্ডৱাৰ সৈতে ভাইৰেল হৈছিলোঁ, কিন্তু সেই সময়ত ইণ্টাৰনেট নাছিল ।মই মোৰ অভিনয় কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিলো ১৯৯১ চনত; বহুত উত্থান-পতনৰ সৈতে ই এক দীঘলীয়া আৰু সুন্দৰ যাত্ৰা । মই হাঁহি হাঁহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ, তেওঁ লগতে কয় ।
ৰীলছ আৰু শ্বৰ্টছৰ যুৱ সৃষ্টিকৰ্তাসকলে তেওঁৰ নাটকীয় অভিব্যক্তি আৰু বাক্য "জাল্ডি দ্য লেট" আৰু "মানি ফ'ল'জ মাই ব্ৰাদাৰ"ৰ দৰে শাৰীক প'ডকাষ্টৰ পৰা ব্যাপক মিম টেমপ্লেটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । সৃষ্টিকৰ্তাসকলে তেওঁৰ উচ্চ শক্তিৰ ক্লিপসমূহক কলেজীয়া জীৱন, কৰ্মৰ মানসিক চাপ আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ দৈনন্দিন পৰিস্থিতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কৌতুকৰ সৈতে সঘনাই যোৰ কৰে । অনুৰাগীসকলে ধেমালি কৰে আছে যে কিষাণৰ “আভা” ছলমান খান, শ্বাহৰুখ খান, আমিৰ খান আৰু অক্ষয় কুমাৰৰ তুলনাত ডাঙৰ । খ্যাতিৰ বাস্তৱিক পৰিমাপ নহয়, ই ছ’চিয়েল-মিডিয়াৰ তুলনা হ’ব পাৰে, কিন্তু অনস্বীকাৰ্য কথাটো হ’ল যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত তেওঁৰ অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা ।
কিষাণে ৰাজহুৱাভাৱে আঁকোৱালি লৈছে মিমবোৰ, মিমবোৰক খোলা মনৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰিছে, ভাইৰেল প'ষ্টসমূহক লাইক কৰিছে আৰু অনুৰাগীয়ে দিয়া চঞ্চল ডাকনামৰ সৈতে খেলি আছে ।
“যুৱক আৰু জেন জিয়ে মোক অনুসৰণ কৰি ভাল পাই, তেওঁলোকে মোৰ প্ৰকৃত ব্যক্তিত্ব ভাল পাই, তেওঁলোকে মোক শীতল বুলি বিবেচনা কৰে, অনুমান কৰিছোঁ । এই সকলোবোৰ আচলতে ভুলতে জিভা পিছলি ওলাই গৈছিল, যেনে উদাহৰণস্বৰূপে ‘হোম ফ্ৰম ৱৰ্ক’, ‘জাল্ডি দ্য লেট...’ কিন্তু তেওঁলোকে ভাল পায় । কেতিয়াবা মই ব্যৱহাৰ কৰা শব্দবোৰ, লগতে মই বহুত খৰকৈ কওঁ, সেইবোৰ হাস্যৰস হৈ পৰে । মই কোনো কথাতে উন্নতি কৰিব নিবিচাৰোঁ; মই এজন মানুহ । খৰখেদাকৈ বা কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত ভুল কৰোঁ, কিন্তু যুৱক-যুৱতীসকলে সেই সকলোবোৰ মৰমলগা বুলি বিবেচনা কৰে । মই সেইটোৰ মালিক হ'ব বিচাৰোঁ ।"
অন্য এটা কথা যিটো তেওঁ ভাবিছে যে, কিয় তেওঁৰ ফালে যুৱ-প্ৰজন্মৰ মনোযোগ ঢাল খাইছে, সেইটো হৈছে গুচ্চি গানটো । "হয়তো, তেওঁলোকে মোৰ মনোভাৱক শীতল বুলি বিবেচনা কৰে । লগতে, মোৰ অভিনয়, মোৰ কামে বৰ্তমান মই উপভোগ কৰি থকা খ্যাতিটোক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছে । হঠাৎ যি ধৰণৰ মৰম পাইছোঁ সমগ্ৰ বিশ্বতে, কেৱল ভাৰততে নহয় । মই য’লৈ যাওঁ, লণ্ডন হওক বা আমেৰিকাই হওক, মোৰ ফেন ফ’ল’ৱাৰ বৃদ্ধি পাইছে, একেদৰে মোৰ সমষ্টিত বহুত মৰম পাইছোঁ ৷ এই সকলোবোৰে মোক আচৰিত কৰাৰ লগতে মোক আৱেগিক কৰি তোলে",কিষাণে কয় ।
সমগ্ৰ ভাৰতীয় চিনেমাত তেওঁৰ তিনি দশকৰ উল্লেখনীয় কেৰিয়াৰ, সংগ্ৰামী নৱাগতৰ পৰা ভোজপুৰী ছুপাৰষ্টাৰলৈ বিকশিত হোৱা আৰু এজন সৰ্বভাৰতীয় অভিনেতা আৰু লগতে এজন সফল ৰাজনীতিবিদ হোৱা সত্ত্বেও কিষাণে কয় যে, তেওঁ সদায় নম্র আৰু মাটিৰ সৈতে মিলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "মই এজন নিজেই নিজকে গঢ়ি তোলা মানুহ । সকলো সফলতা, ক্ষমতা, খ্যাতিয়ে মোক প্ৰভাৱিত কৰা নাই, এতিয়াও মই একেই আছোঁ । ইমান সংগ্ৰামৰ পিছত এই সকলোবোৰ পাইছোঁ আৰু এই সকলোবোৰ হজম কৰিবলৈ সেই ধৰণৰ শক্তি আৰু ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন ।"
কিন্তু কিষাণৰ উদ্যোগটোত প্ৰথম বছৰবোৰ কঠিন আছিল যেতিয়া তেওঁ নব্বৈৰ দশকত বলীউডত বছৰ বছৰ ধৰি উপহাস দেখিছিল, বিনা বেতনে কাম কৰিছিল, প্ৰত্যাখ্যান সহ্য কৰি ভোজপুৰী চিনেমালৈ গৈ নিজৰ তাৰকাত্ব গঢ়ি তুলিছিল ৷ থিয়েটাৰ, নৃত্য, ঘোঁৰা চলোৱা, এক্সনৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছতো কিষাণে পূৰ্বৰ সাক্ষাৎকাৰত মনত পেলাইছিল যে, উদ্যোগৰ ভিতৰৰ লোকে তেওঁক সঘনাই হাঁহিছিল, নাকচ কৰিছিল, য’ত নেকি নব্বৈৰ দশকত তেওঁৰ সমনীয়াসকল তাৰকা হৈছিল ।
কিষাণে কয় যে সফলতা লাভ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ তেৰে নামৰ দৰে উল্লেখনীয় ছবিত অভিনয় কৰাৰ পিছতো দৰমহা নোপোৱাকৈ অসংখ্য প্ৰজেক্টত কাম কৰিছিল । কিষাণে কয় যে হিন্দী চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগে তেওঁক তেওঁৰ বহুমুখীতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ দিয়াতকৈ প্ৰায়ে তেওঁক সীমিত ভূমিকাহে দিছিল ৷
"আপুনি অপমানিত হৈছে, আপোনাক প্ৰত্যাখ্যান কৰা হৈছে, আপোনাৰ প্ৰাপ্য কাম দিয়া হোৱা নাই ... মানুহে মোক ফোন কৰে আৰু পাহৰি যায়, তেওঁলোকে মোক তেওঁলোকৰ অফিচত ৰৈ থাকিবলৈ বাধ্য কৰাই, তেওঁলোকে মোক ছেটত ফোন কৰি কৈছিল যে- আমি আপোনাক আমাৰ ছবিত কাম দিম, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে মোৰ ঠাইত আন এজন অভিনেতা নিযুক্তি দিয়ে । তেওঁলোকে মোক ছবি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত মোক ধন দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু পিছত মই মোৰ মাচুল দাবী কৰিলে মোৰ ভূমিকা কৰ্তন কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে ।"
কিন্তু কিষাণে অভিযোগ কৰা নাই । “এই সকলোবোৰ ঠিকেই আছে ...এইবোৰ সকলোতে ঘটে ...বলীউডত, আঞ্চলিক চিনেমাত...মোৰ কোনো হুমুনিয়াহ কাঢ়িব পৰা কাহিনী নাই, মই এই সংগ্ৰামক এটা ঘূৰণীয়া প্ৰক্ৰিয়া বুলি গণ্য কৰিম । মই মোৰ সংগ্ৰাম উপভোগ কৰিছোঁ । মই জানিছিলোঁ যে এদিন মোৰ সময় আহিব, মোৰ সপোন পূৰণ হ’ব...মই আগতে বহুত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, মোৰ ইতিবাচক শক্তি আছে, মোৰ দেউতা এজন পুৰোহিত আছিল । মোৰ বিশ্বাস আছিল অতি শক্তিশালী; সেই দিনবোৰত মোৰ একমাত্ৰ আত্মবিশ্বাস আছিল যিটো মোৰ হাতত এতিয়াও আছে ।"
হিন্দী চিনেমাত সন্মানৰ অভাৱত হতাশ হৈ, কিষাণে ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিতে এখন ভোজপুৰী ছবিৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু ২০০৩ চনত তেওঁৰ ভোজপুৰী আত্মপ্ৰকাশ ‘ছাইয়া হামাৰ’ ব্যাপক হিট হৈছিল । এক্সন, নৃত্য, নাটকৰ বলীউডৰ প্ৰশিক্ষণক নিজৰ মাতৃভাষালৈ আনি তেওঁ নিজকে এজন ছুপাৰষ্টাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু ভোজপুৰী চিনেমাক এক সমৃদ্ধিশালী উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সহায় কৰিছিল ।
"তেৰে নামৰ পিছত মই হিন্দী ছবি পোৱা নাছিলোঁ যদিও তাৰ পিছত ভোজপুৰীত অফাৰ পাইছিলোঁ ।তেতিয়া ভোজপুৰী চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাছিল, গতিকে মই ভাবিছিলোঁ এই ছবিবোৰ কোনে চাব । সুজিত কুমাৰৰ দৰে অভিনেতাই ভোজপুৰী ছবি কৰিছিল যদিও তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰা নাছিল । মাক ফোন কৰি কওঁতে মায়ে গাঁৱৰ মানুহে চাব বুলি মোক উৎসাহিত কৰিছিল । ‘ছাইয়া হামাৰ’ ব্লকবাষ্টাৰ হৈ পৰিল আৰু সেইটোৱে মোৰ জীৱন সলনি কৰি দিলে । ২০০৫ চনৰ ভিতৰত মই ইউ পি আৰু বিহাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ছুপাৰষ্টাৰ হৈ পৰিলোঁ", কিষাণে শ্বেয়াৰ কৰে ।
যদিও হিন্দী চিনেমাই তেওঁক অভিনেতা হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দিয়াত সহায় কৰিছিল, তেওঁ উদ্যোগটোত যি তাৰকা হৈ পৰিছিল তাৰ বাবে ভোজপুৰী সম্প্ৰদায়ক কৃতিত্ব দিয়ে ।
"মই মোৰ সকলো প্ৰচেষ্টা, শক্তি আৰু দক্ষতা ভোজপুৰীত ৰাখিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, য'ত মই সকলো একক মুখ্য চৰিত্ৰ লাভ কৰি আছিলোঁ । মই প্ৰতিদিনে দুটাৰ পৰা তিনিটা শ্বিফ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মই পাগল হৈ পৰিছিলোঁ । কামৰ ভোকত আছিলোঁ । মই এবছৰত ১৭খন ছবি কৰিছিলোঁ । মই ভাল টকা উপাৰ্জন কৰি আছিলোঁ, মোৰ পৰিয়াল, মোৰ পিতৃ-মাতৃক সুৰক্ষিত কৰি আছিলোঁ, এটা ঘৰ, এটা বাংলো, এখন গাড়ী... মই দিনে নিশাই কাম কৰিছিলোঁ ।"
তাৰ পিছত ২০০৬ চনত বিগ বছ আহিল যিয়ে কিষাণক আঞ্চলিক ভোজপুৰী তাৰকাৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰততে এটা ঘৰুৱা নামলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে । কিষাণে তেওঁক কঠোৰভাৱে ভোজপুৰী ছবিত সীমাবদ্ধ কৰি ৰখা লেবেলটো আঁতৰোৱাৰ বাবে শ্ব’টোক কৃতিত্ব দিয়ে । দেশজুৰি দৰ্শকে তেওঁৰ কেঁচা ব্যক্তিত্ব, আৰু হাস্যৰস দেখিবলৈ পায় । ৰবিৰ দেশজোৰা দৃশ্যমানতাই শীৰ্ষ মূলসুঁতিৰ পৰিচালকসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।
শ্ব'টোত চূড়ান্ত প্ৰতিযোগী হিচাপে ওলাই অহাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁ মণিৰত্নম আৰু শ্যাম বেনেগালৰ দৰে কিংবদন্তি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ নেতৃত্বত গঠিত প্ৰকল্পত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হয় আৰু তেওঁৰ হিন্দী চলচ্চিত্ৰ কেৰিয়াৰ সফলতাৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰে ।
“বিগ বছে মোক শ্যাম বেনেগাল আৰু মণিৰত্নম দিলে । ই মোক সমগ্ৰ জাতিটোৰ উন্মাদনা দেখুৱালে ৷ মানুহে গম পালে যে এই ল'ৰাটো মজাৰ, হাস্যৰসময়ী ..আৰু তাৰ পৰাই আকৌ হিন্দী চিনেমাৰ এণ্ট্ৰি এটা পালোঁ । কিন্তু এই সকলোবোৰ বঁটা, পুৰস্কাৰ, প্ৰেম, সন্মান, ধন, বৰ্ধিত পাৰিশ্ৰমিক...এতিয়া শেহতীয়া বছৰবোৰত ঘটিছে", কিষাণে কয় ।
নিশ্চিতভাৱে বিগ বছৰ পৰা তেওঁ লাভ কৰা মূলসুঁতিৰ বিশ্বাসযোগ্যতাই বৈচিত্ৰময় দ্বিতীয় ইনিংছৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল, যাৰ ফলত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ডাঙৰ ভূমিকা (যেনে লাপাতা লেডীজ আৰু দক্ষিণ ভাৰতীয় চিনেমা), সংসদৰ সদস্য হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত সফল প্ৰৱেশ আৰু অৱশেষত প্ৰায় দুটা দশকৰ পিছত বিগ বছ ১৮ত এটা ছেগমেণ্ট আয়োজন কৰিবলৈ ফ্ৰেঞ্চাইজিলৈ উভতি আহে ।
চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হোৱাৰ দশক দশক পিছত, কিষাণে নিজৰ চৰ্তত মূলসুঁতিৰ হিন্দী চিনেমা আৰু অ’টিটি প্লেটফৰ্মলৈ ঘূৰি আহি মুক্কাবাজ, মামলা লিগেল হে আৰু অস্কাৰত দৌৰা লাপাতা লেডীজৰ দৰে প্ৰকল্পৰ বাবে সমালোচকৰ ব্যাপক প্ৰশংসা আৰু বঁটা লাভ কৰে ।
ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আৰু ছবিৰ কথা কওঁতে তেওঁ কয়, “যি ভাল ভূমিকা লৈ আহিব, মই সেইটো কৰিম । জীৱনত সেই কিকটো মোৰ ভাল লাগে । মেকাৰ, পৰিচালক নতুন ল’ৰা হওক বা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হওক, সকলোকে আদৰণি জনোৱা হৈছে । ৰাতিপুৱা সাজু হৈ ছেটত আহিবলৈ সেই উৎসাহ অনুভৱ কৰিব বিচাৰোঁ । শ্বুটিঙৰ বাবে মই উত্তেজিত হোৱাটো প্ৰয়োজন । মই সেই টোপনি নোহোৱা ৰাতিবোৰ বিচাৰোঁ, মোক ৱৰ্ক আউট দ্ৰুত গতিত কৰাওক, মোৰ পূজা কৰো আৰু ছেটত দৌৰি থাকো । মোৰ সংলাপবোৰ কৈ মজা পাওঁ...মোৰ কামবোৰ উপভোগ কৰিলে মোৰ চকুৱে সেই চামকটো পাই আৰু তেতিয়াহে দৰ্শকে উপভোগ কৰিব । সেয়ে মানুহে কয়, "ৰবি কিষাণ আহিছে, হাত চাপৰি বজাওঁক !"
লগতে পঢ়ক : কবীৰ পাহৱা-"মই যিকোনো ধৰণে চিনেমা নিৰ্মাণৰ ব্যৱসায়ত থাকিব বিচাৰিম"