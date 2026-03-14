টোপনিৰ পৰা জগাই পত্নীক হাঁহিবলৈ অনুৰোধ কৰে ৰবিয়ে; কিয় জানেনে ?

টোপনিৰ পৰা জগাই পত্নীক হাঁহিবলৈ অনুৰোধ কৰে ৰবিয়ে; কিয় জানেনে ?

সৰগুণৰ এধানি হাঁহিতেই লুকাই আছে ৰবি ডুবেৰ ভাগ্য ! অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁলোকৰ এক মধুৰ গোপন কথা ৷

Ravi Dubey reveals his sweet ritual with wife Sargun Mehta in the morning
সৰগুণৰ এধানি হাঁহিতেই লুকাই আছে ৰবি ডুবেৰ ভাগ্য (Photo : IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 14, 2026 at 8:07 AM IST

হায়দৰাবাদ : মনোৰঞ্জন জগতৰ জনপ্ৰিয় দম্পতী ৰবি ডুবে আৰু সৰগুণ মেহতাৰ আছে পুৱাৰ এক মধুৰ নিয়ম ৷ শেহতীয়াকৈ ৰবিয়ে তেওঁলোকৰ এই বিশেষ অভ্যাসটোৰ বিষয়ে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিছে ।

চিৰপৰিচিত তাৰকা দম্পতী ৰবি ডুবে আৰু সৰগুণ মেহতাই প্ৰতিদিনা পুৱা এটা বিশেষ কাম কৰে, যিয়ে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটোক আৰু অধিক মধুৰ কৰি তোলে । ৰাতিপুৱাৰ তেওঁলোকৰ এই 'ছুইট ৰিচুৱেল' বা মিঠা নিয়মটো এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।

‘জামাই ৰাজা' ধাৰাবাহিকৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এটা পোষ্টত তেওঁলোকৰ এক মধুৰ অভ্যাসৰ কথা সদৰী কৰিছে । তেওঁ জনোৱা মতে, কামলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত যদি সৰগুণ শুই থাকে, তেতিয়া তেওঁ সৰগুণক জগাই দিয়ে আৰু হাঁহিবলৈ অনুৰোধ কৰে । সাৰ পাই সৰগুণে যেতিয়া তেওঁৰ কথা ৰাখি হাঁহি দিয়ে, তেতিয়া ৰবিয়ে এটা জনপ্ৰিয় বিজ্ঞাপনৰ সংলাপ আওৰাই কয়— "আপোনাৰ চেহেৰা মোৰ বাবে অতি ভাগ্যশালী ।"

ৰবি ডুবেই তেওঁলোকৰ এই মধুৰ গোপন কথাটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে অনুৰাগীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "মই আপোনালোকক আমাৰ এটা সৰু নিয়মৰ কথা ক’বলৈ ওলাইছোঁ । কেতিয়াবা যেতিয়া মই ৰাতিপুৱাই কামলৈ ওলাই যাওঁ আৰু সৰগুণ শুই থাকে, তেতিয়া মই তাইক জগাই দিওঁ । দেখিলে হয়তো নিষ্ঠুৰ যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু মই তাইক মোৰ ফালে চাই অলপ হাঁহিবলৈ কওঁ । আধা টোপনিত থাকিলেও সৰগুণে মৰমেৰে হাঁহি দিয়ে । তেতিয়া মই বহু বছৰ আগৰ 'সন্তুৰ' (Santoor) বিজ্ঞাপনৰ সেই পুৰণি সংলাপটো দোহাৰো— তোমাৰ মুখখন মোৰ বাবে অতি ভাগ্যশালী । মই সঁচাকৈয়ে এই কথাটো বিশ্বাস কৰোঁ । মোৰ বিশ্বাস যে যেতিয়াই মই সৰগুণক হাঁহি থকা দেখোঁ, তেতিয়াই ঈশ্বৰ মোৰ পক্ষত থাকে ।"

বিগ বাজেটৰ ছবি 'ৰামায়ণ' ত অভিনয় কৰা অভিনেতাগৰাকীয়ে সৰগুণৰ সৈতে তেওঁৰ মৰমসনা দুখনমান ফটোও এই পোষ্টটোত শ্বেয়াৰ কৰিছে । প্ৰথমখন ফটোত তেওঁ সৰগুণক সাৱটি ধৰি আছে আৰু দ্বিতীয়খনত তেওঁক সৰগুণৰ গালত চুমা এটা আঁকি দিয়া দেখা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০০৯ চনত জনপ্ৰিয় টেলিভিছন শ্ব’ “১২/২৪ কাৰোল বাগ” (12/24 Karol Bagh)-ৰ ছেটত ৰবি আৰু সৰগুণৰ প্ৰথম দেখা-দেখি হৈছিল । সেই ধাৰাবাহিকখনত তেওঁলোকে পতি-পত্নীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । চিত্ৰগ্ৰহণৰ সময়তে তেওঁলোকৰ মাজত বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল আৰু লাহে লাহে সেই বন্ধুত্বই প্ৰেমৰ ৰূপ লৈছিল ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত থকাৰ পিছত, ৰবিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছনৰ এটা লাইভ শ্ব’ত সকলোৰে সন্মুখত সৰগুণক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । অৱশেষত ২০১৩ চনৰ ৭ ডিচেম্বৰত এই প্ৰেমিক যুগলে এক জাকজমকীয়া পঞ্জাবী ৰীতি-নীতিৰে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় ।

