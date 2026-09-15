ভাৰত ৰত্ন এম এছ সুব্বুলক্ষ্মীৰ ভূমিকাত ৰশ্মিকা মান্দান্না
এম এছ সুব্বুলক্ষ্মীৰ ভূমিকাত ৰশ্মিকা মান্দান্না, কাইলৈ ছবিখনৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে কমল হাছানক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 5:31 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰত ৰত্ন বঁটা বিজয়ী এম এছ সুব্বুলক্ষ্মীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব ৰশ্মিকা মান্দান্নাই ৷ শিল্পীগৰাকীৰ জীৱনৰ আধাৰত এখন জীৱনীমূলক চিনেমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ সেই চিনেমাখন চেন্নাইত কমল হাছান উপস্থিতিত মুকলি কৰা হ’ব ।
ৰশ্মিকা মান্দান্নাই নিজৰ কেৰিয়াৰৰ অন্যতম সন্মানীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক এম এছ - এ লেগেচি অন স্ক্ৰীণ শীৰ্ষক জীৱনীমূলক ছবিখনত কিংবদন্তি কৰ্ণাটিক কণ্ঠশিল্পী এম এছ সুব্বুলক্ষ্মীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব । চৰিত্ৰ নিশ্চিতকৰণক লৈ চলি থকা জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
এম এছ সুব্বুলক্ষ্মীৰ ১১০ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে ১৬ ছেপ্টেম্বৰত চেন্নাইত উন্মোচন কৰা হ’ব এই ছবিখন । এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব অভিনেতা কমল হাছান ।
এম এছ সুব্বুলক্ষ্মীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব ৰশ্মিকা মান্দান্নাই
প্ৰডাকশ্বন হাউছ গীতা আৰ্টছে ইনষ্টাগ্ৰামত এই কথা ঘোষণা শ্বেয়াৰ কৰি এই ঘোষণাক কিংবদন্তি গায়িকাগৰাকীৰ চিৰস্থায়ী কৃতিত্বৰ উদযাপন বুলি অভিহিত কৰে । পোষ্টটোত এইদৰে লিখা আছে, "এটা লেগেচিৰ আৰম্ভণি হয় এক অবিস্মৰণীয় উদযাপনৰ পৰা । #MS - A Legacy On Screen ৰ ভৱিষ্যৎ উন্মোচনৰ সাক্ষী হওক, ভাৰত ৰত্ন #MSSubbulakshmi আম্মাৰ ১১০ সংখ্যক জয়ন্তী উদযাপন কমল হাছানৰ সৈতে ।"
এই পোষ্টটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে ছবিখনৰ সৈতে জড়িত দলটোৰ মূল সদস্যসকলৰ বিষয়েও প্ৰকাশ পাইছে, মুখ্য চৰিত্ৰত আছে ৰশ্মিকা মান্দান্না, পৰিচালক হিচাপে গৌতম তিন্নানুৰী আৰু সংগীত সুৰকাৰ হিচাপে আছে অনিৰুদ্ধ ৰবিচন্দৰ ৷ ৰশ্মিকাই ভাৰতৰ অন্যতম প্ৰখ্যাত শাস্ত্ৰীয় গায়িকা এম এছ সুব্বুলক্ষ্মীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব।
চেন্নাই উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব কমল হাছানে
এম এছ সুব্বুলক্ষ্মীৰ ১১০ সংখ্যক জয়ন্তীত বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে ছবিখন উন্মোচনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । ১৬ ছেপ্টেম্বৰ বুধবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজাত চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব কমল হাছান ।
উন্মোচনী অনুষ্ঠানত এম এছ সুব্বুলক্ষ্মীক সংগীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেওঁৰ কিছুমান আইকনিক গীত পৰিবেশন কৰিবলৈ সাজু কৰি থকা হৈছে । ১৯১৬ চনত মাদুৰাইত জন্মগ্ৰহণ কৰা সুব্বুলক্ষ্মী ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ অন্যতম সন্মানীয় কণ্ঠস্বৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
সংগীতৰ কিংবদন্তিক কেন্দ্ৰ কৰি এটা ভূমিকা
ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী সংগীতজ্ঞ আছিল এম এছ সুব্বুলক্ষ্মী । সংগীতৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ৰেমন মেগছেছে বঁটা আৰু পদ্ম বিভূষণ বঁটাও লাভ কৰে তেওঁ । চিনেমাৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিল তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক কেৰিয়াৰৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । সেৱাসাদনম, শকুন্তলাই, সাবিথিৰি, মীৰাকে ধৰি ছবিত অভিনয় কৰিছিল । বিশেষকৈ মীৰাত তেওঁৰ অভিনয়ে তেওঁৰ সংগীতক বহল দৰ্শকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াত সহায় কৰিছিল ।
ৰশ্মিকাৰ বাবে এই ভূমিকাটোত ভৰি দিয়াৰ অৰ্থ হ’ল এনে এজন ব্যক্তিত্বক চিত্ৰিত কৰা, যাৰ প্ৰভাৱ মঞ্চৰো বহু ওপৰত । কৰ্ণাটক সংগীতৰ প্ৰতি গায়িকাগৰাকীৰ অৱদান আৰু ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসত তেওঁৰ স্থানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ভূমিকাত ৰশ্মিকাই যথেষ্ট দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পূৰ্বে অভিনেতাগৰাকীয়ে ভিন্ন ভাষা আৰু উদ্যোগসমূহৰ মাজত বিভিন্ন ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও এম এছ সুব্বুলক্ষ্মীৰ চৰিত্ৰত অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব ।
গৌতম তিন্নানুৰী, অনিৰুদ্ধৰ সহযোগিতা
গৌতম তিন্নানুৰীয়ে পৰিচালনা কৰিছে M S - A Legacy On Screen, আনহাতে অনিৰুদ্ধ ৰবিচন্দৰে সংগীত ৰচনা কৰিব । ছবিখনৰ প্ৰযোজক আল্লু আৰবিন্দ, বানি বাসু আৰু ৰকলাইন ভেংকটেশ । কিছুদিনৰ পৰা এই প্ৰকল্পটোক লৈ জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছিল । বাতৰি অনুসৰি ৰশ্মিকাক চূড়ান্ত কৰাৰ পূৰ্বে এই চৰিত্ৰটোৰ বাবে সাই পল্লৱী আৰু ৰুক্মিণী বসন্তক বিবেচনা কৰা হৈছিল । লগতে ৰশ্মিকাক নিশ্চিত কৰাৰ পূৰ্বে স্ক্ৰীণ টেষ্ট কৰাব লগা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । এতিয়া আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে এই ছবিখনে ভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ শাস্ত্ৰীয় কণ্ঠশিল্পীৰ জীৱন আৰু সংগীতক কেনেকৈ পৰ্দালৈ আনিব, তাক লৈ আলোচনা চলিছে ।
ৰশ্মিকা মান্দান্নাৰ আগন্তুক ছবি
ইফালে ৰশ্মিকাৰ হাতত কেইবাটাও প্ৰকল্প আছে । তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰবীন্দ্ৰ পুলেৰ এক্সন থ্ৰীলাৰ মাইছাত, য’ত তেওঁ এগৰাকী জনজাতীয় গণ্ড মহিলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ২৭ নৱেম্বৰত বিশ্বজুৰি থিয়েটাৰত মুক্তি পাব ছবিখন ।
ৰাহুল সংকৃত্যায়নৰ পান ইণ্ডিয়া এক্সন ড্ৰামা ৰাণাবালীত বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাৰ সৈতেও পৰ্দা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৰশ্মিকাই । ২০২৬ চনৰ ১৬ অক্টোবৰত বিশ্বজুৰি মুক্তি পাব এই ছবিখন ।
লগতে পঢ়ক : নিজকে ডাঙৰ পৰ্দাত নাচাই প্ৰীতি জিণ্টাই!