বিজয়ৰ সৈতে চিনেমা নকৰিবলৈ ৰশ্মিকাক কৈছিল পিতৃ-মাতৃয়ে

বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্না বিবাহ আৰু 'ডিয়েৰ কমৰেড'ৰ সেই পুৰণি সংগ্ৰামৰ কাহিনী । বিজয়ৰ বাবে পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে গৈছিল ৰশ্মিকা ! জানি লওক সবিশেষ ।

বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্না (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 17, 2026 at 5:14 PM IST

হায়দৰাবাদ : বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাৰ সম্পৰ্কক লৈ শেহতীয়াকৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ কেৰিয়াৰৰ এক পুৰণি আমোদজনক কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷

বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাৰ সৈতে 'ডিয়েৰ কমৰেড' (Dear Comrade) ছবিখনত অভিনয় কৰিবলৈ ৰশ্মিকা মান্দান্নাই নিজৰ ঘৰত যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল । এক পুৰণি সাক্ষাৎকাৰত ৰশ্মিকাই নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে বিজয়ৰ সৈতে এই দ্বিতীয়খন ছবি কৰিবলৈ তেওঁ মাক-দেউতাকৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাজিয়া কৰিবলগীয়া হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ বিগত ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত উদয়পুৰত এই তাৰকা যুটিটো বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ ফটো-ভিডিঅ’ই ছ’চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছে ।

উদয়পুৰৰ ‘ITC Mementos’ত পৰিয়াল আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱীৰ উপস্থিতিত এই তাৰকা যুটিটোৰ বিবাহ সম্পন্ন হয় । বিয়াৰ পাছৰে পৰা ন-বিবাহিত দম্পতীটোৱে তেওঁলোকৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত বিয়াৰ বিভিন্ন মুহূৰ্তৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি আহিছে ।

শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ‘হালধি’ অনুষ্ঠানৰ কিছু ফটো ৰাজহুৱা কৰিছে । এই বিশেষ দিনটোৰ কথা সুঁৱৰি ৰশ্মিকাই লিখিছে যে তেওঁলোকৰ হালধি অনুষ্ঠানটো কেৱল হালধিতে সীমাবদ্ধ নাছিল, ই যেন এক ৰঙীন ‘হোলী’হে আছিল । সকলোৱে ৰঙত ইমান বেছিকৈ ডুবি আছিল যে আজিও তেওঁৰ চুলিত অলপ ৰঙা ৰঙৰ দাগ ৰৈ গৈছে ।

লগতে ধেমেলীয়াকৈ ৰশ্মিকাই জনাই যে সেইদিনা আয়োজন কৰা সকলোবোৰ খেলত তেওঁৰ ‘টীম ব্ৰাইড’ (Team Bride) জয়ী হৈছিল । আটাইতকৈ আমোদজনক কথাটো হ’ল যে সেইদিনা বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাইও নিজৰ দল এৰি ৰশ্মিকাৰ দল অৰ্থাৎ ‘টীম ব্ৰাইড’কহে সহায় কৰিছিল ।

বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাইও তেওঁলোকৰ হালধি অনুষ্ঠানৰ মধুৰ স্মৃতিসমূহ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে । বিজয়ে ধেমেলীয়াকৈ কয়, "মই হালধিৰ দিনা এখন ৰণ বিচাৰিছিলোঁ আৰু সকলোৱে মোক সেয়াই দিলে । দুপৰীয়াৰ ভাত খোৱাৰ পৰলৈকে প্ৰায় সকলোৰে কাপোৰ নষ্ট হৈ গৈছিল । আনকি ডিজাইনাৰ অনামিকা খান্নাই মোৰ বাবে বনোৱা অতি প্ৰিয় কুৰ্তাটোও এই ৰঙৰ খেলত শেষ হৈ গৈছিল । কিন্তু এই সকলোবোৰৰ পাছতো আমি যিমান আনন্দ কৰিলোঁ, সেয়া সঁচাকৈয়ে স্মৰণীয় আছিল ।"

বিজয়ৰ সৈতে অভিনয় কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে গৈছিল ৰশ্মিকা

প্ৰকৃততে এই ঘটনাটো আছিল ২০১৯ চনৰ, যেতিয়া পৰিচালক ভৰত কাম্মাই 'ডিয়েৰ কমৰেড' (Dear Comrade) ছবিখনৰ বাবে ৰশ্মিকাক যোগাযোগ কৰিছিল । ইয়াৰ আগতে ২০১৮ চনত বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাৰ সৈতে কৰা তেওঁলোকৰ 'গীতা গোবিন্দম' ছবিখন অতি জনপ্ৰিয় হৈছিল ।

'ডিয়েৰ কমৰেড' ছবিখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত ৰশ্মিকাই তেওঁৰ সংগ্ৰামৰ কথা কৈছিল । তেওঁ জনাইছিল যে চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মাক-দেউতাক, পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে যথেষ্ট যুঁজিবলগীয়া হৈছিল । তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোক এই জগতৰ লগত জড়িত নাছিল । ৰশ্মিকাৰ মতে, বহুতে ভাবে যে চিনেমা জগতখন ছোৱালীৰ বাবে নিৰাপদ নহয় । কিন্তু তেনে ধাৰণা আৰু ঘৰৰ বিৰোধিতাৰ মাজতো তেওঁ হাৰ মনা নাছিল আৰু নিজৰ লক্ষ্যত অটল থাকি অভিনয় কেৰিয়াৰ আগবঢ়াই নিছিল ।

ৰশ্মিকা আৰু বিজয়ৰ সেই সময়ৰ সংগ্ৰাম

ৰশ্মিকাই প্ৰকাশ কৰিছিল যে যেতিয়া পৰিচালক ভৰত কাম্মাই তেওঁক ‘ডিয়েৰ কমৰেড’ৰ চিত্ৰনাট্যখন দিছিল, তেওঁ সেই চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ খুবেই উৎসাহিত হৈ পৰিছিল । কিন্তু ঘৰৰ মানুহক মান্তি কৰোৱাটো তেওঁৰ বাবে অতি কঠিন আছিল । ঘৰত এক প্ৰকাৰৰ যুদ্ধই চলিছিল । তেওঁলোকে কৈছিল, "বিজয়ৰ সৈতে দ্বিতীয়খন ছবি নকৰিবা ।" কিন্তু ৰশ্মিকাই নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি কৈছিল যে কাৰ লগত চিনেমাখন কৰিছোঁ সেয়া ডাঙৰ কথা নহয়, কাহিনীটোহে আচল ।

বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাইও ৰশ্মিকাৰ এই ত্যাগ আৰু একাগ্ৰতাক শলাগ লৈছিল । বিজয়ে কৈছিল, "ৰশ্মিকাই যেতিয়া চিনেমাখনৰ বাবে সন্মতি দিছিল, মই জানিছিলোঁ তেওঁৰ বাবে সেয়া কিমান কঠিন আছিল । ব্যক্তিগত জীৱনত বহুতো সমলোচনা আৰু বাধা নেওচি তেওঁ এই কামটো কৰিছিল । মানুহে যি ইচ্ছা তাকেই কৈছিল, কিন্তু ৰশ্মিকাই ছবিখনৰ ‘লিলি’ চৰিত্ৰটোৰ বাবে নিজৰ সৰ্বস্ব দি দিছিল । মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁ সঁচাকৈয়ে সুন্দৰ কাম কৰিছিল ।"

এময়ত যাৰ সম্পৰ্কক লৈ কেৱল উৰাবাতৰি চলিছিল, আজি কেইবা বছৰৰ পাছত সেই যুটিটোক বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱা দেখি অনুৰাগীসকল সঁচাকৈয়ে সুখী হৈছে । অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকক যুগ্ম জীৱনৰ শুভাশীষ জ্ঞাপন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : দ্য ৱেডিং অফ বিৰোশ... বিয়া পাতিবলৈ ভয় কৰাৰ পৰা বাস্তৱৰ জীৱনসংগীলৈ এক আমোদজনক যাত্ৰা

