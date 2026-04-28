সৃষ্টিশীলতাৰ কোনো সীমা নাই: মনোৰঞ্জন জগতক কিয় পবিত্ৰ বৃত্তি বুলি ভাবে ৰশ্মি দেশায়ে ?

“টেলিভিছনে মোক এনে সফলতা দিছে যি মই কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ” – অভিনেত্ৰী ৰশ্মি দেশাই ।

Rashami Desai TV has given me utmost success that I couldn't even imagine in my life
অভিনেত্ৰী ৰশ্মি দেশাই (Photo : IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 11:19 AM IST

হায়দৰাবাদ : ৰশ্মি দেশায়ে কৈছে যে টেলিভিছনৰ জৰিয়তে তেওঁ যি অপাৰ সফলতা লাভ কৰিছে, সেয়া তেওঁ জীৱনত কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল । ‘ৰাৱণ’ (Raavan) আৰু ‘পৰী হুঁ মে’ (Pari Hoon Main) আদি ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি পৰিচিতি লাভ কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ‘উত্তৰণ’ (Uttaran) ধাৰাবাহিকৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল । শেহতীয়াকৈ এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয় যে, সৰু পৰ্দাই (টেলিভিছন) তেওঁক যিমান সফলতা আৰু মৰম দিলে, সেয়া তেওঁৰ বাবে সপোনৰো অগোচৰ আছিল ।

টেলিভিছন জগতখনে তেওঁৰ অভিনয় জীৱনক কেনেধৰণে গঢ় দিছে আৰু ই কেতিয়াবা তেওঁৰ সৃষ্টিশীলতাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে নেকি বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰশ্মি দেশায়ে সংবাদ সংস্থা IANS-ক কয়, “সৃষ্টিশীলতাৰ কোনো সীমা বা বাধা নাই । আমি নিজেই এইটো ঠিক কৰোঁ যে আমি কি কৰিম, কি নকৰিম বা আমাৰ সামৰ্থ্য কিমান ।” তেওঁ লগতে কয়, “টেলিভিছনে মোক ইমান বেছি সফলতা দিছে যে মই মোৰ জীৱনত কেতিয়াও ইমানখিনি কল্পনা কৰা নাছিলোঁ ।”

৪০ বছৰীয়া অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই যে ২০০৬ চনত যেতিয়া তেওঁ হিন্দী টেলিভিছন জগতত খোজ পেলাইছিল, তেতিয়া তেওঁ এগৰাকী সৰু ছোৱালী আছিল । তেওঁ কয়, “যেতিয়া মই কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই একেবাৰে ন-শিকাৰু আছিলোঁ । টেলিভিছনৰ শক্তি যে ইমান বেছি হ’ব পাৰে, সেই বিষয়ে মোৰ কোনো ধাৰণা নাছিল । আজি পৃথিৱীৰ য’লৈকে নাযাওঁ কিয়, মানুহে মোক চিনি পায়, মৰম দিয়ে আৰু মোৰ কামৰ শলাগ লয় ।”

তেওঁ লগতে টেলিভিছনৰ প্ৰভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, “এগৰাকী শিল্পীৰ বাবে ইয়াতকৈ বেছি আৰু কি লাগে ? টেলিভিছনৰ জনপ্ৰিয়তা সদায় থাকিব আৰু ইয়াৰ শক্তি অপৰিসীম । সেইবাবেই ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকাসকলেও নিজৰ ছবিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ৰিয়েলিটী শ্ব’বোৰলৈ আহে ।”

'দাবাং ২' (Dabangg 2) আৰু 'JNU: জাহাংগীৰ নেশ্বনেল ইউনিভাৰ্ছিটী'ৰ দৰে ছবিত কাম কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি কাম কৰা বিষয়বোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, কাৰণ সকলোৰে ৰুচি একে নহয় । কোনোবাই যদি গীত গাই ভাল পাই, কোনোবাই আকৌ নাটক, থ্ৰীলাৰ বা অন্য কিবা বিষয়ত আগ্ৰহী ।"

"সেয়েহে, মই ভাবো যে মনোৰঞ্জন জগতত কাম কৰাটো এটা বৰ সুন্দৰ বৃত্তি । এইটো এটা অতি দায়িত্বপূৰ্ণ কাম । লগতে মোৰ মতে এই ক্ষেত্ৰখন অতি পবিত্ৰ । আপুনি যিমানেই সততাৰে কাম কৰিব, মনোৰঞ্জন জগত আৰু দৰ্শকে আপোনাক সিমানেই আদৰ আৰু মৰমেৰে গ্ৰহণ কৰিব ।"

ৰশ্মি দেশাক শেহতীয়াকৈ "ৱাগলে কী দুনীয়া – নয়ী পিঢ়ি নয়ে কিচ্ছে" (Wagle Ki Duniya – Nayi Peedhi Naye Kissey) ধাৰাবাহিকত দেখা গৈছিল । এই ধাৰাবাহিকখন কাৰ্টুনিষ্ট আৰ. কে. লক্ষ্মণে সৃষ্টি কৰা চৰিত্ৰ, বিশেষকৈ "দ্য কমন মেন" (The Common Man) অৰ্থাৎ এজন সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত আধাৰিত । ইয়াত এজন মধ্যবিত্ত ভাৰতীয় লোকে দৈনন্দিন জীৱনত সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সমস্যাসমূহ অতি সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে ।

