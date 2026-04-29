ETV Bharat / entertainment

অভিনেত্ৰী ৰশ্মি দেশাইৰ জীৱন দৰ্শন: বিফলতাৰ পৰাই শিকিছোঁ আগুৱাই যোৱাৰ মন্ত্ৰ

সপোন দেখিবলৈ জিএছটি (GST) নালাগে !— অনুৰাগীৰ বাবে ৰশ্মি দেশাইৰ বিশেষ বাৰ্তা ।

Rashami Desai: I'm a single woman, strong-headed and I never give up
অভিনেত্ৰী ৰশ্মি দেশাই (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 29, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : নিজক এগৰাকী শক্তিশালী আৰু অকলশৰীয়া মহিলা হিচাপে অভিহিত কৰি অভিনেত্ৰী ৰশ্মি দেশাইয়ে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰাকৈ আগুৱাই যোৱা, সীমাহীন সপোন দেখা আৰু নিজৰ চৰ্তত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ মন্তব্য কৰিছে । ৰশ্মি দেশাইৰ মতে, এগৰাকী মহিলাই কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ নিজৰ পৰিচয় নিজেই গঢ়ি তুলিব পাৰে আৰু যিকোনো বাধা নেওচি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ।

সহনশীলতাক সন্মানৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰি ৰশ্মি দেশাইয়ে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান 'IANS'ৰ আগত এইদৰে কয়, "পৰিৱৰ্তন জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । মোৰ মতে, পৰিৱৰ্তনেই হৈছে একমাত্ৰ ধ্ৰুৱ সত্য । কোৱা হয় যে পৃথিৱীত সকলো বস্তুৱেই অস্থায়ী, সেয়েহে পৰিৱৰ্তন আমাৰ জীৱনশৈলীৰ এক অংশ । মই জীৱনত এটা কথাই শিকিছোঁ— সেয়া হৈছে 'সদায় আগুৱাই যোৱা'।" তেওঁ লগতে কয়, "আপুনি যিমানেই আগুৱাই যাব, সিমানেই নতুন কথা শিকিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব আৰু ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ।"

ডাঙৰ সপোন দেখাটো কোনো ভুল কাম নহয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "সপোন দেখাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা থাকিব নালাগে, কাৰণ সপোন দেখিবলৈ কোনো বাজেট, টেক্স বা জি.এচ.টি.ৰ (GST) প্ৰয়োজন নহয়। ইয়াৰ কোনো সীমা নাই । গতিকে প্ৰতিটো খোজতে নিজক প্ৰত্যাহ্বান জনাওক আৰু নিজৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰক । মই মাথোঁ ইয়াকে ক’ব পাৰোঁ যে— সদায় ভালখিনি শিকক আৰু ভাল কাম কৰক। আপুনি কেৱল চেষ্টাটোহে কৰিব পাৰে, বাকীখিনি ভগৱানৰ ইচ্ছা ।"

৪০ বছৰীয়া এই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ জীৱনত বিফলতাৰ সোৱাদো লাভ কৰিছে । তেওঁ কয়, “মই বহুবাৰ উজুতি খাই পৰিছোঁ । মই সফলতা আৰু বিফলতা— দুয়োটাকে ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ । মানুহে বিফলতাৰ পৰাই শিক্ষা লয় আৰু ময়ো তাকেই কৰিছোঁ । মই এগৰাকী অকলশৰীয়া মহিলা, কিন্তু মই মানসিকভাৱে যথেষ্ট শক্তিশালী । মই কেতিয়াও হাৰ মানিব নাজানো ।”

‘উত্তৰণ’ (Uttaran) ধাৰাবাহিকত 'তপস্যা'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ চৰ্তত কেনেকৈ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিছে, সেই বিষয়ে এইদৰে কয়, “মই কেতিয়াও এনে কোনো কাম কৰা নাই যিটো কামত মই আৰাম অনুভৱ নকৰোঁ বা যাৰ বাবে মই প্ৰস্তুত নহয় । মই সদায় মোৰ নিজৰ চৰ্তত কাম কৰি আহিছোঁ । যদি মই কোনো কথাত পতিয়ন নাযাওঁ বা কিবা এটা পছন্দ নকৰোঁ, তেন্তে মই সেইটো নকৰোঁ । মোৰ কাম কৰাৰ এটা নিজস্ব ধৰণ আৰু শৈলী আছে আৰু মই সেইটো অনুসৰণ কৰিয়েই ভাল পাওঁ ।”

তেওঁ লগতে কয়, “কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যদি আপুনি দৰ্শকক ঠগে, তেন্তে আপোনাৰ কেৰিয়াৰ বেছি দিন নিটিকে । আপুনি নিজক সদায় পৰিৱৰ্তন কৰি থাকিব লাগিব আৰু নিজক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব লাগিব যাতে মানুহে আপোনাক জানিবলৈ আৰু ভাল পাবলৈ আগ্ৰহ কৰে । সেয়েহে মই সদায় নতুন নতুন কথা শিকি নিজক শিক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ ভাল পাওঁ ।”

TAGGED:

ৰশ্মি দেশাইৰ জীৱন সংগ্ৰাম
উত্তৰণ ধাৰাবাহিকৰ তপস্যা
মহিলা সৱলীকৰণৰ বাৰ্তা
ৰশ্মি দেশাইৰ অনুপ্ৰেৰণা
RASHAMI DESAI INSPIRATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.