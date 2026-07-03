'কোন্নিচিৱা' বুলি জাপানৰ অনুৰাগীক সম্ভাষণ ৰণবীৰ সিঙৰ; শীঘ্ৰেই তাত মুক্তি পাব 'ধূৰন্ধৰ'
চিনেমা হলৰ পৰ্দাত ইতিহাস সৃষ্টি কৰাৰ পিছত এতিয়া জাপানলৈ যাত্ৰা 'ধূৰন্ধৰ'ৰ !
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 11:26 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙৰ নতুন চলচ্চিত্ৰ 'ধূৰন্ধৰ' অহা ১০ জুলাইত জাপানত মুক্তি পাব । এই উপলক্ষে অভিনেতাজনে জাপানী ভাষাৰ সম্ভাষণসূচক শব্দ 'কোন্নিচিৱা' ব্যৱহাৰ কৰি তাত থকা তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছে ।
অহা ১০ জুলাইত জাপানত মুক্তি পাব আদিত্য ধৰৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি 'ধূৰন্ধৰ' । বৃহস্পতিবাৰে জিঅ’ ষ্টুডিঅ’ই এটা বিশেষ ভিডিঅ’ মুকলি কৰে, য’ত অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙে জাপানৰ দৰ্শকসকলক চিনেমা হলৰ ডাঙৰ পৰ্দাত এই ছবিখন চাবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা দেখা গৈছে ।
তেওঁ জাপানী ভাষাত ‘কোন্নিচিৱা’ বুলি কৈ অনুৰাগীসকলক সম্ভাষণ জনাই, যাৰ অৰ্থ হৈছে নমস্কাৰ বা হেল্ল ।
আদিত্য ধৰে কাহিনী লিখা, পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনা কৰা তথা জ্যোতি দেশপাণ্ডে আৰু লোকেশ ধৰে প্ৰযোজনা কৰা 'ধূৰন্ধৰ' ছবিয়ে এতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অধ্যায় আৰম্ভ কৰিছে । চিনেমাখনৰ এই বিশাল আকৰ্ষণীয় অভিজ্ঞতা এতিয়া জাপানৰ দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াই দিয়া হৈছে । জিঅ’ ষ্টুডিঅ’ই আগবঢ়োৱা আৰু বি৬২ ষ্টুডিঅ’ই প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখন ২০২১ চনৰ ৫ ডিচেম্বৰত ভাৰতত মুক্তি পাইছিল । তেতিয়াৰ পৰাই এই চিনেমাখনে হিন্দী ছবি জগতৰ অন্যতম ডাঙৰ ব্যৱসায়িক সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এই ছবিখনত ৰণবীৰ সিং, অক্ষয় খান্না, ৰাকেশ বেদী, আৰ মাধৱন, সঞ্জয় দত্ত, অৰ্জুন ৰামপাল আৰু ছাৰা অৰ্জুনকে ধৰি এটা শক্তিশালী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ দলে অভিনয় কৰিছে । ছবিখনৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ' ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত মুক্তি দিয়া হৈছিল আৰু এই ছবিখনে ইয়াৰ বিশ্বজোৰা সফলতাক আৰু এখোপ ওপৰলৈ লৈ গৈছিল । বক্স অফিচত লাভ কৰা বিশাল সফলতাৰ সৈতে ধূৰন্ধৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে ৩,০০০ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে । ইয়াৰ লগে লগে এই মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ কৰা 'ধূৰন্ধৰ' ভাৰতীয় ছবি ইতিহাসৰ প্ৰথম চিনেমা ফ্ৰেঞ্চাইজি হৈ পৰে ।
লগতে পঢ়ক : ‘ধূৰন্ধৰ’ৰ জয়জয়কাৰ: ব্ৰিটেইনতো গঢ়িলে নতুন অভিলেখ