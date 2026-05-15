অৱশেষত অ'টিটিত 'ধূৰন্ধৰ ২'; কিন্তু ভাৰতৰ দৰ্শকৰ বাবে কেতিয়া ?

অৱশেষত অ'টিটিত 'ধূৰন্ধৰ ২'; কিন্তু ভাৰতৰ দৰ্শকৰ বাবে কেতিয়া ?
ৰণবীৰ সিঙৰ 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ' চিনেমাখন নেটফ্লিক্সত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে । এই সংস্কৰণটো ভাৰতৰ চিনেমা হলত মুক্তি পোৱা সংস্কৰণতকৈ পৃথক ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 5:12 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ ছবিগৃহসমূহত সফল প্ৰদৰ্শনৰ পিছত, অৱশেষত ৰণবীৰ সিঙৰ 'ধূৰন্ধৰ ২' ছবিখনে মুক্তিৰ প্ৰায় আঠ সপ্তাহৰ পাছত ১৪ মে’ৰ পৰা বিদেশত ষ্ট্ৰীমিং আৰম্ভ কৰিছে । নেটফ্লিক্সে তেওঁলোকৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলযোগে এই কথা ঘোষণা কৰি লিখিছে, "DHURANDHAR THE REVENGE (Raw & Undekha) ১৬ মে' তাৰিখে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু কানাডাৰ নেটফ্লিক্সত আহি আছে ।"
বিদেশৰ দৰ্শকে এতিয়া এই এক্সন-ড্ৰামা ছবিখন অ'টিটিত (OTT) উপভোগ কৰিব পাৰিব যদিও, ভাৰতৰ দৰ্শকে এতিয়াও দেশীয় অ'টিটি মুক্তিৰ সবিশেষ জানিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে । 'ধূৰন্ধৰ ২' (Dhurandhar 2) নামেৰে জনপ্ৰিয় এই ছিকুৱেলখনে পৰিচালক আদিত্য ধৰ আৰু অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙৰ নেতৃত্বত এই ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৰ সফলতাৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ।
শেহতীয়াকৈ এই ছিকুৱেলখনে ছবিগৃহত এক বৃহৎ ব্যৱসায়িক সফলতাও অৰ্জন কৰিছে । ছবিখনে সমগ্ৰ বিশ্বতে ৩০০০ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনা আৰু জিঅ' ষ্টুডিঅ' (Jio Studios) তথা বি ছিক্স টু ষ্টুডিঅ'ৰ (B62 Studios) প্ৰযোজনাৰে নিৰ্মিত এই ছবিখনত অক্ষয় খান্না, আৰ মাধৱন, সঞ্জয় দত্ত, অৰ্জুন ৰামপাল আৰু ছাৰা অৰ্জুনকে ধৰি একাধিক তাৰকাই অভিনয় কৰিছে ।
ছবিগৃহত মুক্তিৰ দিনৰে পৰা ডিজিটেল প্লেটফৰ্মসমূহত শাশ্বত সচদেৱে সংগীত পৰিচালনা কৰা ছবিখনৰ গানসমূহেও শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ অতি সুন্দৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছে । ইফালে, ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে ছবিখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বিস্তাৰ কৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে । ভাৰতত লাভ কৰা অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পিছত, এতিয়া আগন্তুক ১০ জুলাইত 'ধূৰন্ধৰ' ছবিখন জাপানৰ ছবিগৃহসমূহতো মুক্তি পাব । ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে এটি নতুন পোষ্টাৰ শ্বেয়াৰ কৰি ছবিখনৰ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে ।
এই ছিকুৱেলখনত মুখ্য চৰিত্ৰত ৰণবীৰ সিঙৰ লগতে ছাৰা অৰ্জুন, গৌৰৱ গেৰা, সঞ্জয় দত্ত, আৰ মাধৱন, ৰাকেশ বেদী আৰু অৰ্জুন ৰামপালে অভিনয় কৰিছে । জিঅ' ষ্টুডিঅ' আৰু বি৬২ ষ্টুডিঅ'ৰ বেনাৰত জ্যোতি দেশপাণ্ডে, আদিত্য ধৰ আৰু লোকেশ ধৰে প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখন চলিত বৰ্ষৰ আটাইতকৈ সফল ব্যৱসায়িক ভাৰতীয় ছবিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।
