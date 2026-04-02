'বাহুবলী ২'ৰ সৈতে ফেৰ মাৰিবলৈ সাজু 'ধূৰন্ধৰ ২', ১৪ দিনত কিমান উপাৰ্জন কৰিলে ?
‘বাহুবলী ২' আৰু 'পুষ্পা ২' ৰ অভিলেখ ভংগৰ দিশে ৰণবীৰ সিঙৰ 'ধূৰন্ধৰ ২’ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 8:35 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰণবীৰ সিঙৰ অভিনীত ছবি 'ধূৰন্ধৰ ২'-এ বৰ্তমান বক্স অফিচত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে । মুক্তিৰ মাত্ৰ ১৪ দিনৰ ভিতৰতে ছবিখনে ভাৰতত ৯০০ কোটি টকাৰ নেট (net) ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
কেৱল ভাৰততে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ছবিখনে নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে । তথ্য অনুসৰি, বিশ্বজুৰি 'ধূৰন্ধৰ ২'-ৰ মুঠ উপাৰ্জনে ইতিমধ্যে ১,৪৬৬ কোটি টকাৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে । ছবিখনৰ এই অভূতপূৰ্ব সাফল্যই এতিয়া 'বাহুবলী ২'ৰ দৰে ব্লকবাষ্টাৰ ছবিৰ অভিলেখকো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।
বক্স অফিচত এতিয়া অপ্ৰতিৰোধ্য ৰণবীৰ সিং অভিনীত শেহতীয়া ছবি 'ধূৰন্ধৰ ২: দ্য ৰিভেঞ্জ' । মুক্তিৰ দ্বিতীয় সপ্তাহতো ছবিখনৰ সফল যাত্ৰা অব্যাহত আছে । এই এক্সনধৰ্মী স্পাই থ্ৰীলাৰ ছবিখনৰ উপাৰ্জন ১৪ সংখ্যক দিনত সামান্য হ্ৰাস পালেও, ছবিগৃহত ইয়াৰ দপদপনি এতিয়াও কম হোৱা নাই ।
ইতিমধ্যে ভাৰতীয় বক্স অফিচত ছবিখনে সহজেই ৯০০ কোটি টকাৰ এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰিছে । সুন্দৰ উপাৰ্জন আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে এই ছবিখনে এতিয়া 'ব্লকব্লাষ্টাৰ' টেগো লাভ কৰিছে ।
'ছেকনিল্ক' (Sacnilk)-ৰ তথ্য অনুসৰি, মুক্তিৰ ১৪ দিনত 'ধূৰন্ধৰ ২' ছবিখনে ২০.১০ কোটি টকাৰ নেট উপাৰ্জন কৰিছে । ১৩ দিনৰ ২৭.৭৫ কোটি টকাৰ তুলনাত এই উপাৰ্জন ২৭.৬ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।
ছবিখনৰ উপাৰ্জনৰ ধাৰা তলত দিয়া ধৰণে আগবাঢ়িছে-
প্ৰথম সপ্তাহ: ৬৭৪.১৭ কোটি টকা
দ্বিতীয় সপ্তাহৰ উপাৰ্জন:
৯ম দিন: ৪১.৭৫ কোটি টকা
১০ম দিন: ৬২.৮৫ কোটি টকা
১১তম দিন: ৬৮.১০ কোটি টকা
১২তম দিন: ২৫.৩০ কোটি টকা
১৩তম দিন: ২৭.৭৫ কোটি টকা
১৪তম দিন: ২০.১০ কোটি টকা
দ্বিতীয় সপ্তাহত ছবিখনে মুঠ ২৪৫.৮৫ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰি নিজৰ সফলতাৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ।
শেহতীয়া পৰিসংখ্যা অনুসৰি, 'ধূৰন্ধৰ ২' ছবিখনৰ-
- ভাৰতত মুঠ নেট (Net) উপাৰ্জন: ৯২০.০২ কোটি টকা ।
- ভাৰতত মুঠ (Gross) উপাৰ্জন: ১১০১.৪৭ কোটি টকা ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত উপাৰ্জন
মুক্তিৰ ১৪ দিনত বিদেশত ছবিখনে অতিৰিক্ত ৭ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে, যাৰ ফলত মুঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উপাৰ্জন ৩৬৫ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । ছবিখনে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি বৰ্তমানলৈকে মুঠ ১,৪৬৬.৪৭ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইতিমধ্যেই ভাৰতীয় বক্স অফিচত কেইবাখনো বৃহৎ ব্লকবাষ্টাৰ ছবিৰ আজীৱন উপাৰ্জনৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে 'ধূৰন্ধৰ ২'এ ।
এই ছবিখনে ভাৰতত এতিয়ালৈকে নিম্নলিখিত ছবিসমূহক পিছ পেলাইছে-
- কেজিএফ: চেপ্টাৰ ২: ৮৫৯.৭০ কোটি টকা
- আৰআৰআৰ: ৭৮২.২০ কোটি টকা
- কল্কি ২৮৯৮ এডি: ৬৪৬ কোটি টকা
বৰ্তমান আদিত্য ধৰৰ এই ছবিখনে ৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত আৰু অধিক কৃতিত্ব লাভ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে । ইয়াৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হৈছে-
- বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুজন: ১,০৩০.৪২ কোটি টকা
- পুষ্পা ২: দ্য ৰুল: ১,২৩৪.১০ কোটি টকা
যদি ছবিখনৰ উপাৰ্জনৰ এই গতি অব্যাহত থাকে, তেন্তে অতি সোনকালেই এই অভিলেখসমূহো ভংগ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।
