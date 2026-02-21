ETV Bharat / entertainment

ৰণবীৰ সিঙৰ ভাবুকি গোচৰত লৰেন্স বিষ্ণৈ দলৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰান্সৰ এল অ’ চি জাৰি

এটা ভাবুকিপূৰ্ণ অডিঅ’ ক্লিপ ৰণবীৰ সিঙলৈ ! পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানালৈ পৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অডিঅ’ ক্লিপটো ।

Ranveer Singh Threat: Mumbai Crime Branch Issues LOC Against Lawrence Bishnoi Aide Harry Boxer
এটা ভাবুকিপূৰ্ণ অডিঅ’ ক্লিপ ৰণবীৰ সিঙলৈ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 21, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
মুম্বাই (মহাৰাষ্ট্ৰ) : বলীউডৰ তাৰকাসকলক লক্ষ্য কৰি দি থকা হৈছে ভাবুকি ৷ এই ভাবুকি সন্দৰ্ভত চলি থকা অনুসন্ধানত এক গুৰুত্বপূর্ণ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙক ভাবুকিপূৰ্ণ ভইচ নোট পঠিয়াই বিপদত পৰিছে এজন ৷ মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰান্সে হৰিচন্দ্ৰ ওৰফে হেৰী বক্সাৰ, যাক ল’ৰেন্স বিষ্ণৈ গে‌ঙৰ সন্দেহযুক্ত সদস্য বুলি ধৰা হৈছে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লুক আউট চাৰ্কুলাৰ (LOC) জাৰি কৰিছে ।

বিষয়াসকলৰ মতে, ৰণবীৰ সিঙে তেওঁৰ মেনেজাৰৰ ফোন নম্বৰত এটা হোৱাটছএপ ভইচ নোট লাভ কৰে, যিটো ভাবুকিপূৰ্ণ আছিল । প্ৰেৰকজনে নিজকে হেৰী বক্সাৰ বুলি পৰিচয় দি ২০ কোটি টকা দাবী কৰিছিল ।

আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে ভইচ নোটটো ভাৰ্চুৱেল প্ৰাইভেট নেটৱৰ্ক (ভিপিএন) ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । প্ৰেৰকৰ নেটৱৰ্ক পৰিচয় আৰু অৱস্থান লুকুৱাবলৈ এই পথ বাছি লয় তেওঁলোকে । এই ভাবুকিমূলক অডিঅ’ ক্লিপটো পৰীক্ষণৰ বাবে পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি এজন বিষয়াই নিশ্চিত কৰিছে ।

তদন্তৰ অংশ হিচাপে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ৰণবীৰ সিঙৰ মেনেজাৰৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে তদন্তকাৰী বিষয়াই অভিনেতা ৰণবীৰ সিং আৰু আয়ুষ শৰ্মাক লক্ষ্য কৰি হাই প্ৰফাইল ভাবুকিৰ কথা নিশ্চিত কৰিছিল, তদন্তকাৰীয়ে লৰেন্স বিষ্ণৈ দলৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ কথা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল ।

আৰক্ষীৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই জনোৱা মতে, প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি অডিঅ’ ক্লিপটোৰ কণ্ঠস্বৰ হেৰী বক্সাৰৰ কণ্ঠৰ সৈতে মিল আছে, যাক লৰেন্স বিষ্ণৈ দলৰ ঘনিষ্ঠ সহায়ক বুলি অনুমান কৰা হৈছে । অৱশ্যে বিষয়াসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁৰ জড়িততা নিৰ্ণায়কভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অধিক প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ সূত্ৰই ইংগিত দিছিল যে অভিনেতাজনে বিষ্ণৈ চক্ৰৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ পৰা ১০ কোটি টকা ধন দাবীৰ লগতে মৃত্যুৰ ভাবুকিও লাভ কৰিছিল । তদন্তকাৰীয়ে পৰীক্ষা কৰি আছে যে পূৰ্বৰ ভাবুকি আৰু শেহতীয়া ভইচ নোটৰ মাজত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি ?

শেহতীয়াকৈ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰোহিত শ্বেট্টীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা ঘটাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ৰণবীৰে এই ভাবুকিপূৰ্ণ বাৰ্তা লাভ কৰা বুলিও সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই ভাবুকিৰ বাবেই মুম্বাইৰ ৰণবীৰ সিঙৰ ঘৰৰ বাহিৰত নিৰাপত্তা তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে । অভিনেতাগৰাকী আৰু পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা বজাই ৰাখিবলৈ স্থানীয় অঞ্চলটোত আৰক্ষী নিয়োজিত হৈছে ।

অভিনেতাৰ মেনেজাৰৰ বক্তব্য ক্ৰাইম ব্ৰান্সে ৰেকৰ্ড কৰিছে । এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত ডিজিটেল আৰু ফৰেনছিক প্ৰমাণৰ তদন্তও কৰি আছে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, তদন্ত অব্যাহত আছে । তদন্তৰ তথ্যৰ ভিত্তিত অধিক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে লগতে জনায় ।

