হিন্দু বহত হি ডৰপ’ক কৌম হে- প্ৰতিশোধৰ অগনিত ধূৰন্ধৰৰ হামজা
পাকিস্তানৰ উচটনিমূলক কথাত হিন্দুস্তানে কিদৰে ল’লে প্ৰতিশোধ- ধূৰন্ধৰ দ্য ৰিভেঞ্জৰ শক্তিশালী ট্ৰেইলাৰ মুকলি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 7, 2026 at 11:52 AM IST
হায়দৰাবাদ : ধূৰন্ধৰ : দ্য ৰিভেঞ্জ (Dhurandhar: The Revenge) চলচ্চিত্ৰখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰা হৈছে । এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে ৰণবীৰ সিঙে আৰু পৰিচালনা কৰিছে আদিত্য ধৰে । ২০২৬ চনৰ ১৯ মাৰ্চত ছবিখনে ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ।
ধূৰন্ধৰ : দ্য ৰিভেঞ্জৰ ট্ৰেইলাৰক লৈ অধীৰ অপেক্ষাত আছিল অনুৰাগীসকল ৷ আজি ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰাৰ পাছত ছবিখনক লৈ উত্তেজনা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে ৷ এই ছবিখনৰ এটা আকৰ্ষণীয় সংলাপ- "এতিয়া পাকিস্তানৰ ভৱিষ্যত হিন্দুস্তানে নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।"
জিঅ' ষ্টুডিঅ'জ (Jio Studios) আৰু বি৬২ ষ্টুডিঅ'জৰ (B62 Studios) যুটীয়া প্ৰযোজনাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নতুন ছবি 'ধূৰন্ধৰ : দ্য ৰিভেঞ্জ' (Dhurandhar: The Revenge) । আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখন অহা ১৯ মাৰ্চত সমগ্ৰ বিশ্বতে মুক্তি দিয়া হ'ব । মন কৰিবলগীয়া যে, সেই দিনটোতে গুডী পাডৱা (Gudi Padwa), উগাদী (Ugadi) আৰু ঈদ (Eid)—এই তিনিওটা উৎসৱ একেলগে পৰিছে ।
ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জৰ কাহিনী, পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনা আদিত্য ধৰৰ । প্ৰযোজনাত লগতে আছে জ্যোতি দেশপাণ্ডে আৰু লোকেশ ধৰ ।
এই ছবিখনত জছকিৰাট সিং ৰংগী (Jaskirat Singh Rangi) নামৰ চৰিত্ৰটোক চিনাকি কৰি দিয়া হৈছে । কাহিনীটোৱে কেনে পৰিস্থিতিত তেওঁ হামজা আলী মাজাৰী (Hamza Ali Mazari) হ’বলৈ বাধ্য হয়, সেই কাহিনীসমূহ দেখুৱাব । লগতে পাকিস্তানৰ ভিতৰত সোমাই তেওঁ কেনেকৈ নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে, সেই ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰাও ইয়াত দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
২০২৬ চনৰ ১৯ মাৰ্চত এই ছবিখন হিন্দী, তেলুগু, তামিল, কানাড়া আৰু মালয়ালম—এই ৫টা ভাষাত মুক্তি দিয়া হ’ব । সমগ্ৰ বিশ্বৰ চিনেমা হলত মুক্তি পোৱাৰ কথা ৷ জিঅ’ ষ্টুডিঅ’ৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰা হ’ব ছবিখন ৷
ছবিখনত ৰণবীৰ সিঙৰ এটা শক্তিশালী চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব । তেওঁৰ লগতে সঞ্জয় দত্ত, আৰ মাধৱন, অক্ষয় খান্না আৰু অৰ্জুন ৰামপালৰ দৰে শক্তিশালী অভিনেতাৰ সমাহাৰ ঘটিছে ৷
'উৰি : দ্য চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক'ৰ দৰে সফল ছবি উপহাৰ দিয়া আদিত্য ধৰৰ পৰা এইবাৰো এক দেশপ্ৰেমমূলক আৰু ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনী আশা কৰা হৈছে ।
যিহেতু ই এখন একশ্যন-ড্ৰামা ধৰ্মী ছবি, গতিকে ইয়াৰ সংগীত আৰু নেপথ্য সংগীত অতি উন্নত মানৰ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
কাহিনীৰ পটভূমি
এই ছবিখনৰ কাহিনী মূলত এগৰাকী ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাৰ পাকিস্তানত চলোৱা এক গোপন অভিযানৰ ওপৰত আধাৰিত ।
