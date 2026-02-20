ৰণবীৰ সিঙৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে নেকি ? বিষ্ণৈৰ দলৰ দাবী ১০ কোটি টকা
ৰণবীৰ সিঙলৈ আহিছে এটা ভইচ নোট ৷ প্ৰেৰকে বিচাৰিছে ১০ কোটি টকা । বিষ্ণৈ চক্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 20, 2026 at 3:29 PM IST
মুম্বাই : ছলমান খান, কপিল শৰ্মা, ৰোহিত শ্বেট্টীৰ দৰে চেলেব্ৰিটীৰ পিছত এতিয়া লৰেন্স বিষ্ণৈ দলৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে ৰণবীৰ সিং ৷ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘ধুৰন্ধৰ’ৰ সফলতাত উৎসাহিত অভিনেতাজনে শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিছে ভাবুকি ৷ ১০ কোটি টকা বিচাৰিছে ভইচ নোট প্ৰেৰকে । মুম্বাইৰ জুহুত ‘সিংঘম এগেইন’ পৰিচালকৰ ঘৰৰ বাহিৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা ঘটাৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পিছতে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।
বলীউডৰ তাৰকা ৰণবীৰ সিঙে বিষ্ণৈ দলৰ পৰা ভাবুকি লাভ কৰিছে । দলটোৱে আমেৰিকান নম্বৰৰ পৰা তেওঁৰ মেনেজাৰলৈ ভইচ নোট প্ৰেৰণ কৰি ১০ কোটি টকা দাবী কৰিছিল । মুম্বাই আৰক্ষীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয় যে ক্ৰাইম ব্ৰান্সে এই নম্বৰৰ তথ্য লাভৰ বাবে অফিচিয়েল প্ৰট’কলৰ জৰিয়তে আমেৰিকাৰ সংশ্লিষ্ট সংস্থাটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছে ।
Bollywood actor Ranveer Singh received a threat from the Bishnoi gang demanding ₹10 crore. The threat was sent as a voice note to his manager’s WhatsApp from an American number. The voice is suspected to be that of gangster Harry Boxer, a close aide of the Bishnoi gang, and was… pic.twitter.com/V3muweerti— IANS (@ians_india) February 20, 2026
আইএনএছৰ মতে, তদন্তৰ সময়ত মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰান্সে আৱিষ্কাৰ কৰে যে বিষ্ণৈ দলৰ ঘনিষ্ঠ হেৰী বক্সাৰে ৰণবীৰ সিঙক ভাবুকি দি ১০ কোটি টকাৰ দাবী জনাই ভইচ নোট প্ৰেৰণ কৰিছিল । প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত ক্ৰাইম ব্ৰান্সে নিশ্চিত কৰে যে ৰণবীৰ সিঙৰ মেনেজাৰৰ হোৱাটছএপত পোৱা ভইচ নোটটো হেৰী বক্সাৰৰ ৷ বৰ্তমান এই গোচৰৰ অধিক প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি আছে বিষয়াসকলে । ক্ৰাইম ব্ৰান্সৰ তথ্য অনুসৰি এই ভইচ নোট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰোহিত শ্বেট্টীৰ ঘৰত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
ৰোহিত শ্বেট্টীৰ ঘৰত গুলীচালনাৰ পিছতে ৰণবীৰৰ মেনেজাৰৰ মোবাইল নম্বৰলৈ ভাবুকি প্ৰেৰণ কৰা হয় । এই ভাবুকিৰ পিছতে ৰণবীৰ সিঙৰ আশে-পাশে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হয় । ক্ৰাইম ব্ৰান্সে তেওঁৰ মেনেজাৰৰ বক্তব্য ৰেকৰ্ড কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এতিয়াও এফআইআৰ দাখিল কৰা নাই যদিও প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
কামৰ কথা ক’বলৈ গ’লে আগন্তুক মাহত ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘ধুৰন্ধৰ’ৰ ছিকুৱেলত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰণবীৰ সিঙক । ‘ধুৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ’ শীৰ্ষক ছবিখন ১৯ মাৰ্চত মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা । এই ছবিখনে কান্নাড়া ছুপাৰষ্টাৰ যশৰ ছবি ‘টক্সিক’ৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক : ৰোহিত শ্বেট্টীৰ ঘৰত গুলীচালনা ! আঁৰত বিষ্ণৈ গেং নেকি ?