ETV Bharat / entertainment

চিনেমা জগতত ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ: IFFM-ত বিশেষভাৱে সন্মানিত বলীউডৰ তাৰকা ৰাণী মুখাৰ্জী

মেলবৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ৰাণী মুখাৰ্জীক বিশেষ সন্মান: "চিনেমাৰ চৰিত্ৰবোৰে মোক এগৰাকী ভাল মানুহ কৰিলে" ৷

Rani Mukherjee receives special honor at Melbourne Film Festival: 30 years as an actor
বলীউডৰ তাৰকা ৰাণী মুখাৰ্জী (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 12:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ তাৰকা ৰাণী মুখাৰ্জীক 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ মেলবৰ্ণ'ত তেওঁৰ উৎকৃষ্ট অভিনয়ৰ বাবে এক বিশেষ সন্মানেৰে বিভূষিত কৰা হৈছে । এই উপলক্ষ্যে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁ নিজকে অতি ভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰে, কাৰণ তেওঁ এনে কিছুমান মহিলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পাইছে যিসকলে মন খুলি হাঁহিছিল, গভীৰভাৱে ভাল পাইছিল, নিৰ্ভীকভাৱে যুঁজিছিল আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কেতিয়াও হেৰুৱাই পেলোৱা নাছিল ।

চলচ্চিত্ৰ জগতত তিনিটা দশক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষণতে এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত অভিনেত্ৰীগৰাকীক বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰা হয় । তেওঁ নিজৰ সুদীৰ্ঘ কেৰিয়াৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰি আধুনিক হিন্দী চিনেমাৰ কেইবাটাও আটাইতকৈ স্মৰণীয় নাৰী চৰিত্ৰ জীৱন্ত কৰি তুলিছে । 'ব্লেক', 'হাম তুম', 'যুৱা', 'বাণ্টি ঔৰ বাবলি', 'ন' ওৱান কিল্ড জেছিকা', 'হিচকী', 'মৰ্দানী' ছিৰিজ আৰু 'মিছেছ চেটাৰ্জী ভাৰ্চেছ নৰৱে'ৰ দৰে ছবিসমূহত কৰা অভিনয়ে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ অপূৰ্ব উত্তৰণক প্ৰতিফলিত কৰে । একে সময়তে এই ছবিসমূহে মানুহৰ আৱেগ-অনুভূতিক অতি গভীৰভাৱে স্পৰ্শ কৰাৰ ক্ষমতাও প্ৰমাণ কৰে ।

ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে এটা বিবৃতিত কয়, “যেতিয়া মই এগৰাকী সৰু ছোৱালী হিচাপে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত খোজ পেলাইছিলোঁ, তেতিয়া মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে এদিন মোৰ চিনেমা আৰু মই অভিনয় কৰা চৰিত্ৰবোৰে মোক সাগৰ পাৰ কৰাই লৈ যাব । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৰে এখন ধুনীয়া দেশৰ মানুহে মোক ইমান মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ ।”

তেওঁ লগতে কয়, “মোৰ চিনেমাৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহক মনোৰঞ্জন দিয়াটোৱেই হৈছে এই পেছাই মোক দিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ উপহাৰ । অষ্ট্ৰেলিয়াই সদায় মোক আৰু ভাৰতীয় চিনেমাক মুক্ত হাতে আদৰণি জনাই আহিছে । এয়া এনে এখন ঠাই হৈ পৰিছে য’ত কাহিনী কোৱাৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মিলন ঘটে । ইয়াৰ চিনেমাসমূহে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে, আৱেগ-অনুভূতিৰ কোনো পাছপ’ৰ্টৰ প্ৰয়োজন নাই । ইয়াত মৰম, হাঁহি আৰু আশাই এনে এটা ভাষা কয় যিটো আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ ।”

অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, শিল্পী হিচাপে তেওঁলোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয়হে কৰে । তেওঁ লগতে কয়, “কিন্তু আচল কাহিনীটো তেতিয়াহে আৰম্ভ হয়, যেতিয়া সেই অভিনয়ে কাৰোবাৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰে । বিগত তিনিটা দশক ধৰি মোৰ চিনেমা, মোৰ চৰিত্ৰ আৰু মোৰ কণ্ঠই ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰলৈ যাত্ৰা কৰি আপোনালোকৰ জীৱনত ঠাই বিচাৰি পাইছে— এই কথাষাৰে মোক সঁচাকৈয়ে অতি আৱেগিক আৰু কৃতজ্ঞ কৰি তুলিছে ।”

তেওঁ লগতে কয়, “মই অতি ভাগ্যৱান যে, মই এনে কিছুমান মহিলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ পাইছোঁ, যিসকলে প্ৰাণ খুলি হাঁহিছিল, গভীৰভাৱে ভাল পাইছিল, নিৰ্ভীকভাৱে যুঁজিছিল আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কেতিয়াও হেৰুৱাই পেলোৱা নাছিল । বহু ক্ষেত্ৰত, মই কৰা প্ৰতিটো চৰিত্ৰই মোক অলপ হ’লেও সলনি কৰিছে । সেই চৰিত্ৰবোৰে মোক এগৰাকী উন্নত অভিনেত্ৰী কৰি তুলিছে, কিন্তু তাতকৈও ডাঙৰ কথাটো হ’ল— সেইবোৰে মোক এগৰাকী ভাল মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে ।”

উল্লেখ্য যে, ২০২৬ বৰ্ষৰ 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ মেলবৰ্ণ' ১৩ আগষ্টৰ পৰা ২৩ আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতৰ পৰা চেতনা দাসে গ্ৰহণ কৰিলে সন্মানীয় সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা

TAGGED:

ৰাণী মুখাৰ্জীৰ চিনেমা
মেলবৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল
ৰাণী মুখাৰ্জীৰ অভিনয় জীৱনৰ ৩০ বছৰ
ৰাণী মুখাৰ্জী IFFM সন্মান
RANI MUKERJI IFFM HONOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.