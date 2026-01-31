সদায় ভাৰতীয় মহিলাক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰূপত দেখুৱাব বিচাৰো : ৰাণী মুখাৰ্জী
ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মতে নাৰী সবলীকৰণৰ সৈতে জাতি এটাৰ শক্তিৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে ৷ সেই কথা মনত ৰাখিয়েই চৰিত্ৰ বাছনি কৰে তেওঁ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 11:57 AM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰথম ছবি ৰাজা কি আয়েগী বাৰাতত ধৰ্ষণৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা এগৰাকী মহিলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেহেন্দীত সামাজিক অন্যায়ৰ সৈতে যুঁজি থকা এগৰাকী মহিলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰালৈকে, ট্যুৰেট ছিণ্ড্ৰমৰ সৈতে জীয়াই থকা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, মৰ্দানীৰ এগৰাকী নিৰ্ভীক আৰক্ষী বিষয়া আৰু মিচেছ চেটাৰ্জী বনাম নৰৱেত নিজৰ সন্তানৰ বাবে এটা সমগ্ৰ জাতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা মাতৃ, ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে শক্তি আৰু সাহসৰ কাহিনী পৰ্দালৈ উপস্থাপন কৰি আহিছে ।
বলীউডৰ তাৰকাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ নিজৰ ভূমিকা বাছনিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় নাৰীক সম্ভৱপৰ সৰ্বোত্তম ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰে । “মই এই উদ্যোগত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পৰাই ভাৰতীয় নাৰীক সম্ভৱপৰ উত্তম ৰূপত চিত্ৰিত কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছো । সাংবাদিক হওক, আৰক্ষী বিষয়া হওক, শিক্ষক হওক বা গৃহিণী হওক, মোৰ বাবে তেওঁলোক প্ৰকৃত নায়ক, প্ৰকৃত মৰ্দানী । মই সমগ্ৰ বিশ্ব দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰো যে ভাৰতীয় নাৰী কিমান বিশেষ, তেওঁলোক কিমান শক্তিশালী ।”
তেওঁৰ মতে নাৰী সবলীকৰণৰ সৈতে জাতি এটাৰ শক্তিৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে ৷ সেই বিশ্বাসক আগত ৰাখিয়েই তেওঁ চলচ্চিত্ৰ বাছনি কৰে ৷ "আৰু যেতিয়া ভাৰতীয় মহিলাসকলক সৱলীকৰণ কৰা হ'ব, তেতিয়াহে আমাৰ দেশখন সঁচা অৰ্থত শক্তিশালী হ'ব ৷ সেইবাবেই মোৰ পছন্দসমূহ সদায় এই বিশ্বাসক প্ৰতিফলিত কৰিব পৰাকৈ বাছনি কৰোঁ", তেওঁ লগতে কয় ।
ৰাণীয়ে জোৰ দি কয় যে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় মহিলাই নিজৰ ভিতৰত এক অনন্য শক্তি কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । "মই সদায় ভাৰতীয় নাৰীক উত্তম ৰূপত দেখুৱাব বিচাৰো । ভাৰতীয় নাৰী কিমান বিশেষ তাক দেখুৱাব বিচাৰো, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে ভিতৰত এটা ছুপাৰপাৱাৰ আছে, সেয়া গৃহিণীয়েই হওক, শিক্ষয়িত্ৰী হওক, সাংবাদিক হওক বা আৰক্ষী বিষয়াই হওক ।"
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য সুন্দৰভাৱে পালন কৰে, পাৰিবাৰিক জীৱনত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে ৷ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা মহিলা আৰু ক্ষমতাত থকা মহিলাৰ সেইটোৱেই আটাইতকৈ প্ৰেৰণাদায়ক দিশ ।"
দৈনন্দিন জীৱনত সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো সাহসেৰে আগবাঢ়ি যোৱা মহিলাসকলৰ বিষয়েও তেওঁ কয় । ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, এইসকল মহিলাই তেওঁলোকৰ বাটত নিক্ষেপ কৰা সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো নিজৰ ভিতৰত অপৰিসীম শক্তি কঢ়িয়াই দৈনন্দিন জীৱনত আগবাঢ়ি যায় ।
নিজে এগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে ৰাণীয়ে কয় যে, প্ৰকৃত মৰ্দানী আৰু প্ৰকৃত নায়কে প্ৰকৃততে কি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তাক চিত্ৰিত কৰাটো তেওঁৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ । "মোৰ বাবে এগৰাকী ভাৰতীয় নাৰী হিচাপে প্ৰকৃত মৰ্দানী আৰু প্ৰকৃত নায়ক কেনেকুৱা হয়, সেয়া দেখুওৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ মই এই সকলোবোৰৰ পৰা গভীৰভাৱে অনুপ্ৰাণিত । মই অভিনয় কৰা প্ৰতিটো চৰিত্ৰৰ পৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈছো ।"
নিজৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে কওঁতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁ অভিনয় কৰা প্ৰতিটো চৰিত্ৰৰ পৰাই প্ৰেৰণা লাভ কৰে । মিচেছ চেটাৰ্জী বনাম নৰৱেৰ দেবিকাক এনে এটা চৰিত্ৰ হিচাপে উল্লেখ কৰে, যিয়ে নিজৰ সন্তানক ঘূৰাই অনাৰ বাবে এটা সমগ্ৰ জাতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ে ।
ৰাণীয়ে শেষত কয়, "এইসকল শক্তিশালী মহিলা আৰু তেওঁলোকে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰে । এজন শিল্পী হিচাপে মোৰ ভূমিকা কেৱল তেওঁলোকক জীৱন্ত কৰি তোলা যাতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লাখ লাখ লোকে তেওঁলোকে কি কৰে সেয়া চাব পাৰে ।"
লগতে পঢ়ক : বলীউডত তিনি দশক সম্পূৰ্ণ কৰিলে ‘সাৱৰিয়া’ কন্যাই : প্ৰথমখন ছবিতে ৰণবীৰ কাপুৰে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৰাণীৰ সৈতে