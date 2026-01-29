'মৰ্দানী ৩' মুক্তিৰ পূৰ্বে বিতৰ্কত ৰাণী : এয়া কেনেকুৱা আচৰণ ? প্ৰশ্ন নেটিজেনৰ

ETV Bharat / entertainment

'মৰ্দানী ৩' মুক্তিৰ পূৰ্বে বিতৰ্কত ৰাণী : এয়া কেনেকুৱা আচৰণ ? প্ৰশ্ন নেটিজেনৰ

ছবিৰ মুক্তিৰ আগতে কি কথা কৈ বিপদত পৰিল ৰাণী মুখাৰ্জী ?

rani mukerji says mother should raise voice while talking to father lands in controversy
ৰাণী মুখাৰ্জী (Photo : ANI)
Published : January 29, 2026 at 5:09 PM IST

হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় চিনেমাৰ ভাষা ক্ৰমান্বয়ে সলনি হৈছে । পুৰুষকেন্দ্ৰিক চিনেমাৰ পৰা এতিয়া নাৰীকেন্দ্ৰিক চিনেমাইও দৰ্শকক ছবিগৃহলৈ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে বহু নাৰীকেন্দ্ৰিক চিনেমাত অভিনয় কৰি বলীউডত নিজৰ এক অনন্য চিত্ৰণ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে সমাজলৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অৱদানো আগবঢ়াইছে । মৰ্দানী, হিচকি আদি চিনেমাৰ জৰিয়তে সফলতাৰ জখলাত অনায়াসে বগাই গৈছে ৰাণী ।

এতিয়া মুক্তিৰ অপেক্ষাত আছে ৰাণীৰ বহু প্ৰতীক্ষিত 'মৰ্দানী ৩' ৷ অপাৰ জনপ্ৰিয়তা থকাৰ পিছতো শেহতীয়াকৈ ৰাণীৰ এটা কথাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে কিছুসংখ্যক নেটিজেন । ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৰাণীৰ বিশেষ মন্তব্যক লৈ সমালোচনা আৰম্ভ হৈছে ।

ৰাণীয়ে এনে কি মন্তব্য কৰিলে ?

শেহতীয়া এক সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰী ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক আৰু লিংগ ভূমিকাক লৈ মত প্ৰকাশ কৰে ৷ এই সম্পৰ্কে কথা কওঁতে তেওঁ মন্তব্য কৰে যে, পত্নীসকলে স্বামীৰ আগত কথা কওঁতে উচ্চ স্বৰত ক’ব লাগে । এই কথা শুনাৰ পাছতে এতিয়া অনলাইনত একাংশই ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে । সম্পৰ্কত চিঞৰ-বাখৰ কৰাৰ প্ৰৱণতাক লৈ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্যক নেটিজেনে সমালোচনা কৰিছে ।

এটা সাক্ষাৎকাৰত ৰাণীয়ে ঘৰত লিংগৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে কয় । মাক-দেউতাকৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা ল’ৰাৰ আচৰণ কেনেদৰে প্ৰভাৱিত হয় সেই বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত ৰাণীয়ে কয়, "মই ভাবো সন্মান ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হয় । অতি সহজতে যেতিয়া ল’ৰা এটাই মাকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা দেখে, তাৰ পিছত তেওঁ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে যে মোৰ মাৰ লগত যদি দেউতাই এনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে, তেন্তে আন যিকোনো ছোৱালীকো একেধৰণৰেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।"

তাৰ পিছত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মই ভাবো যে ঘৰত পত্নীৰ লগত কেনে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত, সেই বিষয়ত পিতৃ দায়ৱদ্ধ হ'ব লাগে । কাৰণ ল'ৰা এটাই সেয়া চাই, শিকিয়েই ডাঙৰ হয় । যদি মাকক ভাল ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যদি তেওঁক সন্মান দিয়া হয়, তেন্তে ল'ৰাবোৰে বুজি পাব যে নাৰীক সমাজত সেই সন্মান আৰু মৰ্যাদা দিয়া উচিত ।" ৰাণীৰ ভাষাত, "গতিকে সকলো ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হয় । পিতৃয়ে মাকক ডাঙৰকৈ কথাও ক'ব নালাগে । আচলতে জানেনে, মাকেহে দেউতাকৰ লগত ডাঙৰকৈ কথা ক'ব লাগে, এনেকুৱাহে হ'ব লাগে ।"

ৰাণীয়ে স্কুলীয়া জীৱনৰ এটা ঘটনাৰ কথা মনত পেলাই, য’ত তেওঁ এবাৰ এজন ল’ৰাক চৰ মাৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ধেমালিতে নিজৰ স্বামী পৰিচালক-প্ৰযোজক আদিত্য চোপ্ৰাৰ প্ৰসংগ টানি আনে । ৰাণীয়ে কয়, "মই মাত্ৰ এজন ল'ৰাক চৰ মাৰিছিলো । বাকী ল'ৰাবোৰ মোৰ বন্ধু আছিল । আৰু মোৰ স্বামীক নুসুধিব ঘৰত প্ৰতিদিনে তেওঁৰ সৈতে কি হয় ।"

সামাজিক মাধ্যমত সমালোচনা

ৰাণীৰ এই মন্তব্য কিন্তু ছ’চিয়েল মিডিয়াত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে । বহুতে ৰেডিট আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ দৰে প্লেটফৰ্মত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । এজনে লিখিছে, "মই ভাবো ৰাণীয়ে ধেমেলীয়া হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল । কিন্তু তেওঁ গম পোৱা নাছিল যে এইটো একেবাৰে ধেমেলীয়া বিষয় নহয় ।"

আন এগৰাকী নেটিজেনে লিখিছে, "এইটো কেনেকুৱা আচৰণ ? সঁচাকৈয়ে মই বুজি নাপাওঁ যে তেওঁক কোনেও কেতিয়াও একো নকয় কিয় ? তেওঁ বয়সত ডাঙৰ হোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁ যি বিচাৰে ক'ব ।"

এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে, "কোনোবাই আন কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধেই ডাঙৰকৈ কিয় মাত মাতিব ? আমি কেৱল শান্তি আৰু ভদ্ৰভাৱে কথা ক'ব নোৱাৰোনে ?" আন এজনে লিখিছে, "সম্পৰ্কত চিঞৰ-বাখৰক স্বাভাৱিক কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় । ই গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।"

মুক্তিৰ অপেক্ষাত ৰাণীৰ ‘মৰ্দানী ৩’

সম্প্ৰতি ‘মৰ্দানী ৩’ মুক্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । ৰাণীৰ চৰিত্ৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া (শিবানী শিৱাজী ৰয়)ৰ জীৱনৰ ওপৰত আৱদ্ধ । অভিমন্যু মিনৱালাৰ পৰিচালনা, আদিত্য চোপ্ৰাৰ প্ৰযোজনা আৰু আয়ুষ গুপ্তাৰ দ্বাৰা ৰচিত ‘মৰ্দানী’ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ তৃতীয় কিস্তি অহা ৩০ জানুৱাৰীত মুক্তি পাব ।

