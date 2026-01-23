'ই মোৰ মা-দেউতাৰ হৃদয় ভাঙি পেলাইছিল' : কিয় ক’লে ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে এইদৰে ?

'ই মোৰ মা-দেউতাৰ হৃদয় ভাঙি পেলাইছিল' : কিয় ক’লে ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে এইদৰে ?
ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে স্বীকাৰ কৰে যে এখন ছবিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা নোপোৱাটোৱে তেওঁক আৰু তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃক গভীৰভাৱে আঘাত কৰিছিল । ছবিখন কোনখন জানেনে ?
January 23, 2026
হায়দৰাবাদ : এই বছৰ চলচ্চিত্ৰ জগতত ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা বলীউডৰ অভিনেত্ৰী ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে ২০০৫ চনৰ ছবি ব্লেকৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ নকৰাৰ সময়ত কেনে অনুভৱ কৰিছিল সেই বিষয়ে কয় । দশকজোৰা যাত্ৰা উপলক্ষে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাষণ দি ৰাণীয়ে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কৰণ জোহৰৰ সৈতে হোৱা এক মত বিনিময়ত নিজৰ কেৰিয়াৰ, বঁটা আৰু ব্যক্তিগত সংগ্ৰামৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।
ৰাণীয়ে কয় যে ব্লেকৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ নকৰাত তেওঁ অত্যন্ত বিচলিত হৈ পৰিছিল, বিশেষকৈ তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালী পৰিচালিত ছবিখনে হিন্দী ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিকে ধৰি ডাঙৰ সন্মান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অমিতাভ বচ্চন আৰু ভাঞ্চালীক ক্ৰমে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা আৰু শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ।
নিজৰ অনুভৱবোৰ ব্যক্ত কৰি ৰাণীয়ে কয়, "ই মোৰ দেউতাৰ হৃদয় ভাঙি পেলালে, ই মোৰ মাৰ হৃদয় ভাঙি পেলালে । মই ভাবো যে মই কৈশোৰ অৱস্থাৰ পৰাই মোৰ কেৰিয়াৰ আৰু মোৰ জীৱনটো যিদৰে পৰিচালনা কৰি আহিছো, মই অভিনেত্ৰী হিচাপেই জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছিলো কাৰণ মোৰ মায়ে মোক অভিনেত্ৰী হ'বলৈ কৈছিল, মই বুজিলো যে মই কৰিব পৰা কামৰ জৰিয়তে হয়তো মোৰ মাক-দেউতাকক এটা উন্নত জীৱন দিব পাৰিম আৰু তেওঁলোকক সুখী আৰু আৰামত থকা দেখিব পাৰিম । কেইবছৰমানৰ বাবে সেইটোৱেই আছিল মোৰ সপোন, আৰু সেইবাবেই মই ছবিত কাম কৰি থাকিলো ।"
অভিনেতাগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছিল যে তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে, তেওঁৰ বাবে আটাইতকৈ উৎসাহজনক কথাটো আছিল যে পিতৃ-মাতৃক গৌৰৱান্বিত কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰাপদ কৰিব লাগে । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে সফলতাৰ ধাৰণা সলনি হ’ল । ৰাণীয়ে শ্বেয়াৰ কৰে যে অনুৰাগীৰ বাৰ্তাই তেওঁক উপলব্ধি কৰাইছিল যে তেওঁৰ কামে দৰ্শকৰ মাজত কিমান অনুৰণন ঘটাইছিল ।
তেওঁৰ মতে, দৰ্শকৰ চিঠি পঢ়ি তেওঁ বুজি পাইছিল যে তেওঁৰ অভিনয়ত মানুহে বিশ্বাস কৰে আৰু সেয়েহে উন্নত চৰিত্ৰ আৰু ছবি বাছনিৰ জৰিয়তে দৰ্শকক ভাল চিনেমা উপহাৰ দিয়াটো তেওঁৰ দায়িত্ব ।
তাৰ পিছত তেওঁৰ মনোযোগ দৰ্শকক সুখী কৰালৈ স্থানান্তৰিত হয় ৷ তেওঁৰ পৰিচালক আৰু ছবিৰ বাবে তেওঁ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু তাৰ পাছতো বঁটা লাভ কৰা নাছিল তেওঁ ।
ৰাণীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ নকৰাটো বেদনাদায়ক হ’লেও অভিজ্ঞতাই তেওঁক জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা শিকাইছিল । তেওঁ কয়, "কাৰণ মোৰ লক্ষ্য বঁটা লাভ কৰা নাছিল, যিটোৱে আজি মোক সুখী কৰে । মই ভাবো বঁটা লাভ কৰাটো গোটেই দলটোৱেই স্বীকৃতি পোৱাৰ নিচিনা । যেতিয়া আপুনি স্বীকৃতি পাই, তেতিয়া দল আৰু দৰ্শকে উল্লাসিত অনুভৱ কৰে ।"
"বঁটা নাপালে বেয়া লাগে । কিন্তু জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ সময়তে মই বুজি পাইছিলো যে আপুনি শ্ৰেষ্ঠ কাম কৰিও, আপুনি হয়তো প্ৰাপ্য প্ৰশংসা নাপাব পাৰে আৰু সম্ভৱতঃ আন কাৰোবাৰ অভিনয় আপোনাৰ তুলনাত ভাল । মাত্ৰ শ্ৰেষ্ঠৰ বাবে চেষ্টা কৰি থাকিব লাগিব”,অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় ।
আয়েশা কাপুৰ, শ্বেৰনাজ পেটেল আৰু ধৃতিমান চেটাৰ্জীয়ে অভিনয় কৰিছিল ব্লেকত । সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা ৰাণীয়ে অৱশেষত ২০২৫ চনত মিচেছ চেটাৰ্জী বনাম নৰৱেত কৰা অভিনয়ৰ বাবে প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে ।
ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে এতিয়া তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ছবি মৰ্দানী ৩ মুক্তিৰ বাবে সাজু হৈছে । অভিৰাজ মিনৱালাৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত জানকী বডিৱালা আৰু মল্লিকা প্ৰসাদেও অভিনয় কৰিছে । ৩০ জানুৱাৰীত ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ কথা ছবিখন ।
