প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন অবিহনে এইবাৰৰ ৰঙালী: জানক কোন শিল্পীৰ মাননি কিমান ?
বিহু মঞ্চ কঁপাবলৈ সাজু নীল আকাশ, দীক্ষু আৰু দীপলিনা: তালিকাখনত চাওক কাৰ মাননি কিমান ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 8:39 AM IST
গুৱাহাটী : এইবাৰ ৰাজ্যবাসী জুবিন গাৰ্গ অবিহনেই বিহু উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । জুবিন বিহীন বেদনাৰ মাজতে এইবাৰ পাপনকো বিহু মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব । ইয়াৰ মাজতে আন আন জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলে কিমান টকাৰ মাননিৰ বিনিময়ত এইবাৰ বিহু মঞ্চ কঁপাবলৈ সাজু হৈছে, তাক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিনৰ অবিহনে হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ সাজু অসমীয়া
চাওঁতে চাওঁতে অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু আহি পালেহি । বিহুলৈ এতিয়া মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী । এইবাৰৰ বিহুটি অসমীয়াই উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অবিহনে, যিটো সকলোৰে বাবে এক বিৰহৰ বেদনা । তথাপিও ৰাজ্যজুৰি বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । অসমীয়াৰ বাপটি সাহোন বিহুটিৰ বাবে গাঁৱৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীসকল এতিয়া ব্যস্ত তাঁতৰ শালত । আপোনজনক এখন মৰমৰ বিহুৱান উপহাৰ দিবলৈ দিনে-ৰাতিয়ে কাপোৰ বৈছে তেওঁলোকে ।
ইফালে, গাঁৱে-ভূঁঞে বিহুৱা-নাচনীসকলৰ মাজতো বিহুৰ আখৰা তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । পূৰ্বৰ দৰে অতি জাক-জমকতাৰে নহ'লেও, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও বিহুটি উদযাপন কৰিবলৈ বিহু সমিতিসমূহো সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনেই এইবাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে । জুবিন বিহীন এই বেদনাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকলো বিহু মঞ্চ কঁপাবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু । ইতিমধ্যে প্ৰতিগৰাকী শিল্পীয়ে নিজৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে মাননিৰ পৰিমাণো নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
আমি শিল্পীসকলৰ মেনেজাৰ তথা প্ৰবন্ধকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, এইবাৰৰ বিহুত কেইগৰাকীমান জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ আনুমানিক মাননিৰ তালিকা তলত দিয়া হ’ল
- দীক্ষু শৰ্মা আৰু জুবলী বৰুৱা: ৫ লাখৰ পৰা ৬.৫০ লাখ টকা ।
- দীপলিনা ডেকা: ৪.২০ লাখৰ পৰা ৪.৫০ লাখ টকা ।
- সুবাসনা দত্ত: ৩.৮০ লাখৰ পৰা ৪.৫০ লাখ টকা ।
- জিতুল সোণোৱাল: ২.৫০ লাখৰ পৰা ৩.৮০ লাখ টকা ।
- নীল আকাশ: ৬.৫০ লাখৰ পৰা ৭.৫০ লাখ টকা ।
- শংকুৰাজ কোঁৱৰ: ৬ লাখ টকা (বাহিৰত ৭ ৰ পৰা ৭.৫০ লাখ টকা) ।
- কুসুম কৈলাশ: ৫ লাখৰ পৰা ৫.৩০ লাখ টকা ।
- প্ৰবীণ বৰা: ৪.৫০ লাখৰ পৰা ৫ লাখ টকা ।
- দ্বীপান্বিতা ডেকা: ৩.৫০ লাখৰ পৰা ৪ লাখ টকা ।
- নাহিদ আফ্ৰিন: ৩ লাখৰ পৰা ৪.৫০ লাখ টকা ।
- নিলোৎপল বৰা: ৩ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকা ।
- অলংকৃতা আৰু ৰূপাংকৃতা: ৩ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকা ।
- মন্টুমণি: ২.৫০ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকা ।
- পদ্মনাভ বৰদলৈ: ১.৮০ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকা ।
- ময়ুৰী দত্ত: ২.৫০ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকা ।
- মৌচম গগৈ: ২ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকা ।
- সান্নিধ্য ভূঞা: ২.৫০ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকা ।
- ঋতৃষা শৰ্মা: ২.৫০ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকা ।
- ৰূপালী কাশ্যপ: ২ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকা ।
- বাবু বৰুৱা: ২.৫০ লাখ টকা ।
- ছুইটি দাস: ৯০ হাজাৰৰ পৰা ১.৫০ লাখ টকা ।
- মৰ্মিতা মিত্ৰ: ৩.২৫ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকাৰ ভিতৰত ।
মাননি প্ৰকাশত অনিচ্ছুক শিল্পীসকল
বৰ্ণালী কলিতা, প্ৰিয়ংকা ভৰালী, আচুৰ্য্য বৰপাত্ৰ আৰু ৰিছা ভৰদ্বাজে এইবাৰ নিজৰ মাননিৰ পৰিমাণ ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা বিৰত আছে ।
আনহাতে, এইবাৰো বিহু মঞ্চত অনুৰাগীয়ে বিচাৰি নাপাব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তক । জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিৰ বেদনাৰ মাজতে পাপনেও কিছু ব্যক্তিগত ব্যস্ততাৰ বাবে এইবাৰ বিহুৰ কোনো অনুষ্ঠান পৰিৱেশন নকৰে বুলি জানিবলৈ দিছে ।
