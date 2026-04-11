ETV Bharat / entertainment

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন অবিহনে এইবাৰৰ ৰঙালী: জানক কোন শিল্পীৰ মাননি কিমান ?

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন অবিহনে এইবাৰৰ ৰঙালী (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 8:39 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : এইবাৰ ৰাজ্যবাসী জুবিন গাৰ্গ অবিহনেই বিহু উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । জুবিন বিহীন বেদনাৰ মাজতে এইবাৰ পাপনকো বিহু মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব । ইয়াৰ মাজতে আন আন জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলে কিমান টকাৰ মাননিৰ বিনিময়ত এইবাৰ বিহু মঞ্চ কঁপাবলৈ সাজু হৈছে, তাক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।

চাওঁতে চাওঁতে অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু আহি পালেহি । বিহুলৈ এতিয়া মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী । এইবাৰৰ বিহুটি অসমীয়াই উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অবিহনে, যিটো সকলোৰে বাবে এক বিৰহৰ বেদনা । তথাপিও ৰাজ্যজুৰি বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । অসমীয়াৰ বাপটি সাহোন বিহুটিৰ বাবে গাঁৱৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীসকল এতিয়া ব্যস্ত তাঁতৰ শালত । আপোনজনক এখন মৰমৰ বিহুৱান উপহাৰ দিবলৈ দিনে-ৰাতিয়ে কাপোৰ বৈছে তেওঁলোকে ।

Bihu
জানক কোন শিল্পীৰ মাননি কিমান ? (Photo : ETV Bharat Assam)
Bihu
Bihu
Bihu
ইফালে, গাঁৱে-ভূঁঞে বিহুৱা-নাচনীসকলৰ মাজতো বিহুৰ আখৰা তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । পূৰ্বৰ দৰে অতি জাক-জমকতাৰে নহ'লেও, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও বিহুটি উদযাপন কৰিবলৈ বিহু সমিতিসমূহো সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনেই এইবাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে । জুবিন বিহীন এই বেদনাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকলো বিহু মঞ্চ কঁপাবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু । ইতিমধ্যে প্ৰতিগৰাকী শিল্পীয়ে নিজৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে মাননিৰ পৰিমাণো নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।

Bihu
Bihu
Bihu
আমি শিল্পীসকলৰ মেনেজাৰ তথা প্ৰবন্ধকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, এইবাৰৰ বিহুত কেইগৰাকীমান জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ আনুমানিক মাননিৰ তালিকা তলত দিয়া হ’ল

  • দীক্ষু শৰ্মা আৰু জুবলী বৰুৱা: ৫ লাখৰ পৰা ৬.৫০ লাখ টকা ।
  • দীপলিনা ডেকা: ৪.২০ লাখৰ পৰা ৪.৫০ লাখ টকা ।
  • সুবাসনা দত্ত: ৩.৮০ লাখৰ পৰা ৪.৫০ লাখ টকা ।
  • জিতুল সোণোৱাল: ২.৫০ লাখৰ পৰা ৩.৮০ লাখ টকা ।
  • নীল আকাশ: ৬.৫০ লাখৰ পৰা ৭.৫০ লাখ টকা ।
  • শংকুৰাজ কোঁৱৰ: ৬ লাখ টকা (বাহিৰত ৭ ৰ পৰা ৭.৫০ লাখ টকা) ।
  • কুসুম কৈলাশ: ৫ লাখৰ পৰা ৫.৩০ লাখ টকা ।
  • প্ৰবীণ বৰা: ৪.৫০ লাখৰ পৰা ৫ লাখ টকা ।
  • দ্বীপান্বিতা ডেকা: ৩.৫০ লাখৰ পৰা ৪ লাখ টকা ।
  • নাহিদ আফ্ৰিন: ৩ লাখৰ পৰা ৪.৫০ লাখ টকা ।
  • নিলোৎপল বৰা: ৩ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকা ।
  • অলংকৃতা আৰু ৰূপাংকৃতা: ৩ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকা ।
  • মন্টুমণি: ২.৫০ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকা ।
  • পদ্মনাভ বৰদলৈ: ১.৮০ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকা ।
  • ময়ুৰী দত্ত: ২.৫০ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকা ।
  • মৌচম গগৈ: ২ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকা ।
  • সান্নিধ্য ভূঞা: ২.৫০ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকা ।
  • ঋতৃষা শৰ্মা: ২.৫০ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকা ।
  • ৰূপালী কাশ্যপ: ২ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকা ।
  • বাবু বৰুৱা: ২.৫০ লাখ টকা ।
  • ছুইটি দাস: ৯০ হাজাৰৰ পৰা ১.৫০ লাখ টকা ।
  • মৰ্মিতা মিত্ৰ: ৩.২৫ লাখৰ পৰা ৩.৫০ লাখ টকাৰ ভিতৰত ।

মাননি প্ৰকাশত অনিচ্ছুক শিল্পীসকল

বৰ্ণালী কলিতা, প্ৰিয়ংকা ভৰালী, আচুৰ্য্য বৰপাত্ৰ আৰু ৰিছা ভৰদ্বাজে এইবাৰ নিজৰ মাননিৰ পৰিমাণ ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা বিৰত আছে ।

Bihu
আনহাতে, এইবাৰো বিহু মঞ্চত অনুৰাগীয়ে বিচাৰি নাপাব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তক । জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিৰ বেদনাৰ মাজতে পাপনেও কিছু ব্যক্তিগত ব্যস্ততাৰ বাবে এইবাৰ বিহুৰ কোনো অনুষ্ঠান পৰিৱেশন নকৰে বুলি জানিবলৈ দিছে ।

TAGGED:

অসমীয়া শিল্পীৰ মাচুল
ৰঙালী বিহু ২০২৬
জুবিন গাৰ্গ অবিহনে বিহু
দীপলিনা ডেকাৰ বিহু মাননি
অসমৰ কণ্ঠশিল্পীৰ বিহু মাননি

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.