মুখ্যমন্ত্ৰী খেমচান্দ সিঙক সাক্ষাৎ কৰিলে ৰণদ্বীপ হুদা-লিন লাইশ্ৰামে: দিলে শান্তি আৰু একতাৰ বাৰ্তা
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱনত ৰণদ্বীপ হুদা আৰু লিন লাইশ্ৰাম ৷ চিনেমা-সংস্কৃতি সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 1:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা উত্তৰ-পূবৰ জোঁৱাই ৷ গতিকে উত্তৰ-পূবৰ সৈতে তেওঁৰ গঢ়ি উঠিছে এক আত্মিক সম্পৰ্ক ৷ লিন লাইশ্ৰমৰ সৈতে বিবাহৰ পিছৰে পৰা ৰণদ্বীপ হুদাৰ সঘন আহ-যাহ চলি থাকে উত্তৰ-পূবলৈ ৷ শেহতীয়া দুই তাৰকা পতি-পত্নীয়ে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খেমচান্দ যুমনামক সাক্ষাৎ কৰে ৷
মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙে অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা আৰু লিন লাইশ্ৰামক তেওঁৰ চৰকাৰী বাসভৱনত উষ্ম আদৰণি জনায় । তেওঁলোকৰ মাজত মণিপুৰৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চিনেমা, পৰ্যটন আৰু সৃষ্টিশীল উদ্যোগসমূহৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ বিষয়ে এক অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা হয় । আলোচনাত মণিপুৰৰ চহকী আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।
Delighted to welcome Shri @RandeepHooda and Smt. Lin Laishram to my official residence.— Khemchand Yumnam (@YKhemchandSingh) July 16, 2026
We had a meaningful discussion on Manipur’s rich cultural heritage, cinema, tourism, and the potential of its creative industries. Shri Randeep Hooda also shared a heartfelt message of peace,… pic.twitter.com/fbPvNnfhTV
ৰাজ্যখনৰ চিনেমা জগতৰ বিকাশ আৰু পৰ্যটন খণ্ডৰ উন্নতিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰে । মণিপুৰৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত থকা কলা-সংস্কৃতিৰ সম্ভাৱনীয়তাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, সেই বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় ।
মত বিনিনয়ৰ পিছত ৰণদ্বীপ হুদাই মণিপুৰত স্থায়ী শান্তি, একতা আৰু প্ৰগতিৰ আশাৰে এটা আন্তৰিক শান্তিপূৰ্ণ বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰে । ৰাজ্যখনত যাতে সদায় একতা আৰু ভাতৃত্ববোধ অটুট থাকে তেওঁ তাৰ কামনা কৰে । মণিপুৰৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ আৰু দ্ৰুত প্ৰগতিৰ বাবেও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
It was a pleasure to welcome Shri @RandeepHooda and Smt. Lin Laishram to my official residence today.— Khemchand Yumnam (@YKhemchandSingh) July 16, 2026
We had a meaningful interaction on Manipur’s rich cultural heritage, cinema, tourism, and the immense potential of our creative industries. Shri Hooda also shared a heartfelt… pic.twitter.com/aAnHnkJT4V
মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙে এক্স (X)-ত লিখিছে, "শ্ৰী ৰণদ্বীপ হুদা আৰু শ্ৰীমতী লিন লাইশ্ৰামক মোৰ চৰকাৰী বাসভৱনলৈ আদৰণি জনাই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ । আমাৰ মাজত মণিপুৰৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চিনেমা, পৰ্যটন আৰু সৃষ্টিশীল উদ্যোগসমূহৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ বিষয়ে এক অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা হয় । শ্ৰী ৰণদ্বীপ হুদাই মণিপুৰত স্থায়ী সম্প্ৰীতি, একতা আৰু প্ৰগতিৰ আশাৰে এটা আন্তৰিক শান্তিৰ বাৰ্তাও আগবঢ়ায় ।তেওঁলোক দুয়োৰে অবিৰত সফলতা কামনা কৰিলোঁ ।#Manipur #Peace #Cinema #Tourism "
লগতে পঢ়ক : শিল্পী প্ৰণৱ বৰুৱা কলাক্ষেত্ৰত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী মুকলি