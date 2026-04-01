প্ৰথমে কিয় ৰামায়ণৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল ৰণবীৰ কাপুৰে ?

ETV Bharat / entertainment

ৰণবীৰ কাপুৰে প্ৰথমে 'ৰামায়ণ'ৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল : কিয় সলনি হ’ল তেওঁৰ সিদ্ধান্ত ?

ৰণবীৰ কাপুৰ (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 1, 2026 at 1:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ এক সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰে এটা আমোদজনক কথা সদৰী কৰিছে । তেওঁ জনোৱা মতে, প্ৰথমে যেতিয়া তেওঁক 'ৰামায়ণ' চলচ্চিত্ৰখনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল, তেওঁ সেয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিল ।

প্ৰথমে কিয় 'না' কৈছিল ?

ৰণবীৰৰ মতে, ভগৱান ৰামৰ দৰে এটা অতি মৰ্যাদাপূৰ্ণ আৰু পবিত্ৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তেওঁৰ মনত এক প্ৰকাৰৰ ভয় বা শংকা আছিল । ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব এটা সঠিকভাৱে পালন কৰিব পাৰিবনে নাই, সেই চিন্তাতে তেওঁ প্ৰথমে এই চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ অমান্তি হৈছিল ।

পিছত কিয় মত সলালে ?

নিৰ্দেশকৰ সৈতে চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে আলোচনা কৰাৰ পিছত তেওঁ অনুভৱ কৰিলে যে এইখন কেৱল এখন চিনেমা নহয়, বৰঞ্চ তেওঁৰ অভিনয় জীৱনৰ এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি হ’ব পাৰে । তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে যে এনে এটা চৰিত্ৰ কৰিবলৈ পোৱাটো এক বিৰল সুযোগ । এই উপলব্ধিৰ পিছতে তেওঁৰ মনৰ ভয় আঁতৰিল আৰু তেওঁ ছবিখনৰ বাবে সন্মতি জনালে ।

বৰ্তমান ৰণবীৰ কাপুৰে এই চৰিত্ৰটোৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু ইয়াক তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ বুলি অভিহিত কৰিছে ।

প্ৰায় চাৰি বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই তেওঁক এই চৰিত্ৰটোৰ বাবে যোগাযোগ কৰিছিল, ৰণবীৰৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল 'না' ৷ ৰণবীৰৰ মতে, ইমান এজন মৰ্যাদাপূৰ্ণ আৰু প্ৰভাৱশালী পৌৰাণিক চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তেওঁ যথেষ্ট শংকা অনুভৱ কৰিছিল । তেওঁৰ মনত সন্দেহ আছিল যে তেওঁ এই চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি সঠিকভাৱে ন্যায় কৰিব পাৰিবনে নাই।

ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত এই চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি থকা জনসাধাৰণৰ অপৰিসীম প্ৰত্যাশাৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ট মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিছিল । লগতে তেওঁ এই ভূমিকাটোৰ বাবে নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে যোগ্য বা উপযুক্ত বুলিও ভবা নাছিল । অৱশেষত নিজৰ ভয়ক নেওচি ৰণবীৰে এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হ'ল, যিটো বৰ্তমান চিনেমা জগতৰ বাবে এক বিশেষ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।

ৰণবীৰ কাপুৰে বৰ্ণনা কৰা অনুসৰি, সেই সময়ছোৱাত তেওঁ জীৱনৰ এনে এক পৰ্যায়ত আছিল য’ত তেওঁ কিছু পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল । এই প্ৰস্তাৱটো পোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই তেওঁ গম পাইছিল যে তেওঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পিতৃ হ’বলৈ ওলাইছে । তেওঁৰ জীৱনৰ এই ব্যক্তিগত ঘটনাই তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী সলনি কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিলে ।

অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰে জনোৱা মতে, এই চৰিত্ৰটোৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰস্তুতি পুৰণি টেলিভিছন ধাৰাবাহিক 'ৰামায়ণ' পুনৰ চোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল । তেওঁৰ মতে, ভগৱান ৰামৰ কাহিনীটো ভাৰতীয় মানুহৰ মনত গভীৰভাৱে সোমাই আছে । সেয়েহে, এই চৰিত্ৰটো ফুটাই তুলিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাওঁতে দয়া, সাহস, ধৰ্মপৰায়ণতা আৰু ক্ষমাশীলতাৰ দৰে গুণসমূহ বুজি পোৱাটো তেওঁৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছিল । ৰণবীৰে জোৰ দি কয় যে এই মহান কাহিনীটোৰ প্ৰতি থকা সন্মানেই তেওঁৰ অভিনয়ক স্বাভাৱিকতে সঠিক দিশত পৰিচালিত কৰিছে ।

চিনেমাখনক লৈ দৰ্শকৰ মাজত উত্তেজনা আৰু অধিক বৃদ্ধি পালে যেতিয়া লছ এঞ্জেলছত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ছবিখনৰ এটা বিশেষ ঝলক প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ল । সেই দৃশ্যবোৰত ৰণবীৰক এক শক্তিশালী ৰূপত দেখা গৈছে, য’ত তেওঁক গছত উঠা আৰু হাতত ধনু-কাঁড় লৈ থকা অৱস্থাত দেখা গৈছে । ভাৰতত এই বিশেষ ঝলকটো অহা ২ এপ্ৰিলত, হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা মুক্তি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । অনুৰাগীসকলৰ মাজত উৎসুকতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইছে ।

'ৰামায়ণ'ৰ অভিনয় শিল্পী আৰু মুক্তিৰ সময়সূচী

এই ছবিখনত ভাৰতীয় চিনেমা জগতৰ কেইবাজনো জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীক একেলগে দেখা পোৱা যাব:

  • সীতা: সাই পল্লৱী ।
  • ৰাৱণ: যশ (Yash) ।
  • হনুমান: ছানী দেওল ।
  • লক্ষ্মণ: ৰবি ডুবে ।

মুক্তিৰ পৰিকল্পনা

প্ৰযোজক-পৰিচালকে এই ছবিখনক দুটা অংশত নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে:

  • প্ৰথম অংশ: ২০২৬ চনৰ দিপাৱলীত মুক্তি পাব ।
  • দ্বিতীয় অংশ: ২০২৭ চনৰ দিপাৱলীত মুক্তি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

নিৰ্দেশক নিতেশ তিৱাৰীৰ মতে, এই প্ৰকল্পটো কেৱল এখন চিনেমা নহয়, বৰঞ্চ ই এক 'সাংস্কৃতিক লক্ষ্য' (Cultural Vision) । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ পৰম্পৰাক সন্মান জনোৱাৰ লগতে ভাৰতীয় কাহিনীক বিশ্বৰ দৰ্শকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা । বিশাল বাজেট, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাৰিকৰী সহযোগিতা আৰু আৱেগিক কাহিনীৰ বাবে 'ৰামায়ণ' বৰ্তমান ভাৰতীয় চিনেমাৰ আটাইতকৈ প্রতীক্ষিত ছবিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰিছে ।

TAGGED:

ৰণবীৰ কাপুৰ ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত
নিতেশ তিৱাৰীৰ ৰামায়ণ
ৰামায়ণ চিনেমাৰ মুক্তিৰ তাৰিখ
সাই পল্লৱী সীতাৰ চৰিত্ৰত
ৰণবীৰ কাপুৰৰ ৰামায়ণ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.