অভিনেতা হিচাপে ঋষি কাপুৰৰ দৃষ্টিত কেনে আছিল ৰণবীৰ কাপুৰ?
ৰণবীৰ কাপুৰে প্ৰকাশ কৰে যে, ঋষি কাপুৰে কেতিয়াও তেওঁ বাছনি কৰা ছবিসমূহ ভালপোৱা নাছিল ৷
By IANS
Published : November 3, 2026 at 1:54 PM IST
হায়দৰাবাদ : কুইজ ৰিয়েলিটী শ্ব’ কৌন বনেগা কড়োৰপতিৰ বিশেষ খণ্ডৰ সময়ত বলীউডৰ অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰ নষ্টালজিক হৈ পৰে ৷ তেওঁৰ প্ৰয়াত পিতৃ প্ৰবীণ অভিনেতা ঋষি কাপুৰৰ বিষয়ে এক আন্তৰিক উপাখ্যান শ্বেয়াৰ কৰে ।
মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনৰ সৈতে এক আৱেগিক বাৰ্তালাপত, ৰণবীৰে তেওঁৰ কামৰ শলাগ লোৱাৰ দিশত পিতৃৰ দৃষ্টিভংগী আৰু অভিনেতা হিচাপে তেওঁৰ যাত্ৰাক কেনেদৰে গঢ় দিছিল সেই বিষয়ে মুকলিকৈ কয় । এই আন্তৰিক বাৰ্তালাপ তেতিয়া আৰম্ভ হয়, যেতিয়া মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে ঋষি কাপুৰৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্কৰ কথা কয় আৰু পিতৃ-পুত্ৰৰ মাজৰ বিশেষ বন্ধনৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
Ranbir Kapoor talking about Amitabh Bachchan during the promotions of Ramayana shows the kind of respect he has for the legendary superstar. ❤️ He said he couldn't even look Amitabh Bachchan directly in the eyes, just as he felt around his own father, Rishi Kapoor. And the way he spoke about Amitabh Bachchan's aura says so much about the man he is. Being a superstar is one thing, but having the humility to admire another legend with such genuine respect is what makes Ranbir special. 👏— Pinki (@PinkiPragya) October 27, 2026
ৰণবীৰক সম্বোধন কৰি অমিতাভে কয়, "ৰণবীৰ, আমি আপোনাক সৰুৰে পৰাই দেখি আহিছোঁ । আপোনাৰ পিতৃ শ্ৰী ঋষি জীৰ সৈতে মই বহু ছবিত ব্যাপকভাৱে কাম কৰিছোঁ আৰু অৱশ্যেই পিতৃ-পুত্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সঁচাকৈয়ে অসাধাৰণ । কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে যেতিয়া ঋষি জীয়ে আপোনাৰ কামৰ শলাগ লৈছে?"
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰণবীৰে প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁৰ ছবি আৰু চৰিত্ৰৰ বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পিতৃ সম্পূৰ্ণৰূপে কেতিয়াও পতিয়ন যোৱা নাছিল । ৱেক আপ ছিড, ৰকেট সিং, বৰফী, তমাছা আদি ছবিৰ কথা মনত পেলাই অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "মই ভাবো যেতিয়া মোৰ দেউতাই মোৰ ছবিবোৰ চাইছিল, তেতিয়া মোৰ পছন্দ বা মই অভিনয় কৰা চৰিত্ৰবোৰত তেওঁ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে সুখী নাছিল । মই কেনেধৰণৰ ছবি কৰি আছো, তেওঁ বুজিব পৰা নাছিল ।"
তেওঁ আৰু কয়, "ৱেক আপ ছিড, ৰকেট সিং, বৰফী, তমাছা... মই ভাবো মোৰ আজো ককা শ্ৰী পৃথ্বীৰাজ কাপুৰে কোৱা এটা শাৰী আছিল: 'দেশৰ সেৱাত শিল্প ।' গতিকে দেউতাই মোক সুধিছিল, ‘আপুনি কোনখন দেশৰ সেৱা কৰি আছে?’। তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে যে, মই টায়াৰ-ওৱান চহৰৰ মানুহৰ বাবে ছবি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ নেকি আৰু মই সেইবোৰ ঠিক কাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । সেই সময়ত অমিত জী, তেওঁ মোক কি ক’ব বিচাৰিছে, মই গম পোৱা নাছিলোঁ । অভিনেতা হিচাপে মই কেৱল মোৰ বাবে স্বাভাৱিকভাৱে অহা কখাখিনি অনুসৰণ কৰি আছিলোঁ । মোৰ ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিভংগী আছিল, আৰু মই বুজি পোৱা চৰিত্ৰবোৰ কৰি আছিলোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, ৰণবীৰ আৰু প্ৰয়াত ঋষি কাপুৰে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ বহু সাক্ষাৎকাৰত শ্বেয়াৰ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ মাজত এটা তিতা-মিঠা সম্পৰ্ক আছিল । কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজি ২০২০ চনৰ এপ্ৰিল মাহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক : অভিষেক বচ্চনক পেছাগত কামৰ বাবে সমালোচনা কৰে নে বিগ বিয়ে?