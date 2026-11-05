মুক্তি পালে ৰণবীৰ কাপুৰৰ ৰামায়ণ; ছবিখন চোৱাৰ পিছত দৰ্শকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

মুক্তি পালে ৰণবীৰ কাপুৰৰ ৰামায়ণ; ছবিখন চোৱাৰ পিছত দৰ্শকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
মুক্তিৰ দিনটোত বহু চেলেব্ৰিটীয়ে ‘ৰামায়ণ’ৰ সমগ্ৰ দলটোক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ৷ নেটিজেনে ছবিখন চাই নিজৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 12:12 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি ৫ নৱেম্বৰত বিশ্বজুৰি চিনেমা হলত মুক্তি পালে ‘ৰামায়ণ’। ‘ৰামায়ণ’ক লৈ উন্মাদনা সকলোতে স্পষ্ট; চিনেমা হলবোৰ আজি ভৰি পৰিছে । এই মহাকাব্যিক কাহিনীটো মানুহে ডাঙৰ পৰ্দাত নতুনকৈ অনুভৱ কৰিছে ।
দুটা খণ্ডৰ ‘ৰামায়ণ’ নিৰ্মাণত ৪ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছে । ‘দংগল’ ছবিৰ বাবে পৰিচিত নিতেশ তিৱাৰীয়ে পৰিচালনা কৰা ৰামায়ণৰ প্ৰযোজনা কৰিছে নমিত মালহোত্ৰা আৰু যশে । এতিয়া ছবিখন দৰ্শকৰ বাবে ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ লগে লগে জনসাধাৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চাওঁ আহক ।
তাৰকাসকল ৰামায়ণ ছবিখনৰ দলটোলৈ শুভেচ্ছা
There's something truly special about seeing our timeless stories and culture brought to life on such a grand scale. A proud moment for Indian cinema! My heartfelt wishes to @thenameisyash, #RanbirKapoor, @malhotra_namit, @niteshtiwari22, @Sai_Pallavi92, @iamsunnydeol, @arrahman, @HansZimmer, @raviedubey, @Rakulpreet, @vivekoberoi, @AnupamPKher, @MsKajalAggarwal and the entire cast and crew of #Ramayana. Looking forward to witnessing this grand spectacle on the big screen. May #Ramayana create history and inspire generations! ❤️— Rishab Shetty (@shetty_rishab) November 4, 2026
‘কান্তৰা’ৰ খ্যাত অভিনেতা ঋষভ শ্বেট্টীয়ে ‘ৰামায়ণ’ ছবি সন্দৰ্ভত এটি যোগাত্মক বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰিছে । অভিনেতাগৰাকীয়ে লিখিছে, “আমাৰ কালজয়ী কাহিনী আৰু সংস্কৃতি ইমান বৃহৎ পৰিসৰত সজীৱ হোৱাটো সঁচাকৈয়ে বিশেষ ।” তেওঁ ‘ৰামায়ণ’ৰ সমগ্ৰ দলটোক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।
#RAMAYAN .. Har ghar mein har dil mein . Bahut bahut badhai puri team ko 🙏 https://t.co/JfXX2W34F8— Anil Sharma (@Anilsharma_dir) November 5, 2026
'গদৰ'ৰ পৰিচালক অনিল শৰ্মাই এক্সত এটা পোষ্ট কৰে । পোষ্টটোত তেওঁ 'ৰামায়ণ'ৰ পোষ্টাৰ শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "গোটেই দলটোক বহুত অভিনন্দন ।"
Proud of you Brother, You owned every frame. Wishing @TheNameIsYash and the entire #Ramayana team blockbuster success❤️ https://t.co/kk28G6QND4— Prashant Neel (@Prashant_neelfc) November 5, 2026
কেজিএফৰ পৰিচালক প্ৰশান্ত নীলে তেওঁৰ নায়ক ‘ৰকি ভাই’লৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । এক্স হেণ্ডেলত যশৰ 'ৰাৱণ' লুকৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰশান্তে লিখিছে, "মই আপোনাক লৈ গৌৰৱান্বিত, মোৰ ভাই; আপুনি প্ৰতিটো ফ্ৰেম আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিলে । সমগ্ৰ ৰামায়ণ দলটোক আৰু যশক এই ব্লকবাষ্টাৰখনৰ বাবে অভিনন্দন ।"
My best wishes to the entire #Ramayana team. It’s not just a movie. It’s a representation of our culture and an attempt to raise the bar of Indian films. I wholeheartedly send my pure, positive wishes to the entire team for their divine attempt. Let’s all unite and come forward to support a pure attempt that carries our stories, our culture and our glory. Jai Sri Ram 🙏🏽 #RanbirKapoor @TheNameIsYash @Sai_Pallavi92 @iamsunnydeol @niteshtiwari22 @malhotra_namit @arrahman @HansZimmer @raviedubey @LaraDutta @Rakulpreet @vivekoberoi @AnupamPKher @MsKajalAggarwal— Allu Arjun (@alluarjun) November 4, 2026
'ষ্টাইলিছ ষ্টাৰ' আল্লু অৰ্জুনে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখিছে, "ৰামায়ণৰ সমগ্ৰ দলটোক অভিনন্দন । এইখন কেৱল এখন ছবি নহয়; ই আমাৰ সংস্কৃতিৰ আভাস আৰু এই প্ৰচেষ্টাই ভাৰতীয় চিনেমাক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যাব ।"
ছবিখনৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া
You have to watch it. Namit has delivered. Every frame is breathtaking. The characters feel so real. It made me cry, even when we’ve known the story since our childhood. INCREDIBL BGM. Ranbir, Sai Pallavi, Ravi Dubey, Yash, Lara Dutta, Arun Govil, Rakul. Everyone nailed it. Jatayu scene is insane. And wait for the moment when the dharti amber theme comes. CLAPSSSS. PLEASE GO WATCH IT.— BADSHAH (@Its_Badshah) November 4, 2026
ৰামায়ণ চোৱাৰ পাছত ৰেপাৰ বাদশ্বাহে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা ৰিভিউ লিখিছে, "আপুনি নিশ্চয়কৈ এই ছবিখন চাব । নমিতে এটা কল্পনাতীত কাম কৰিছে । প্ৰতিটো ফ্ৰেম মহৎ ৷ চৰিত্ৰবোৰ সম্পূৰ্ণ বাস্তৱ যেন লাগে । এই কাহিনীটো আমি সৰুৰে পৰা চিনি পাই আহিছো যদিও ছবিখনে মোৰ চকুলো উলিয়াবলৈ বাধ্য কৰিলে । পটভূমি সংগীত অতি উৎকৃষ্ট ৷ ৰণবীৰ, সাই পল্লৱী, ৰবি ডুবে, যশ, লাৰা দত্ত, অৰুণ গোভিল, ৰকুল প্ৰীত সিং... সকলোৱে উৎকৃষ্ট কাম কৰিছে । নিশ্চিতভাৱে চাওক ।"
My Honest Review: #Ramayana Massive budget, zero soul. #Ranbir’s acting is painfully dull and ruined the entire experience. #Yash as Ravana is literally the only reason to sit through this mess. My Rating: 1.5/5 ⭐️ (Strictly for Yash) #RamayanaDisaster #Disaster https://t.co/abO4YqCoCZ— berlin 🚩 (@Berlinboy07) November 5, 2026
বৰ্লিন নামৰ এজন এক্স ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৰামায়ণৰ বিষয়ে লিখিছে, "মোৰ সৎ পৰ্যালোচনা । ডাঙৰ বাজেট, কিন্তু ছবিখনত আত্মাৰ অভাৱ । ৰণবীৰৰ অভিনয় বিষাদজনকভাৱে নিস্তেজ আৰু ই সমগ্ৰ কাহিনীটো ধ্বংস কৰি পেলালে ।"
#Ramayana - ‘Drama’yana!! Highlights : Outstanding VFX, Making,Terrific Yash Episodes & Jatayu Seq ! Music, Ranbir, Ram-Sita Emotions, Unexciting Story/Drama, Lengthy Runtime are drawbacks. AVERAGE!— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 5, 2026
ক্রিষ্টোফাৰ কানাগৰাজে ৰামায়ণক তেওঁৰ এক্স হেণ্ডেলত নাটক বুলি বৰ্ণনা কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "ভিএফএক্স, মেকিং, যশৰ শক্তিশালী অভিনয় আৰু জটায়ু অতি উত্তম । গান, ৰণবীৰ, ৰাম-সীতাৰ আৱেগ, নিৰস কাহিনী, দীঘলীয়া ৰাণটাইমৰ বাবে বিৰক্তিকৰ অনুভৱ হৈছিল ।"
1st half is completed I would say its good, good not great. Vfx looks off in many scenes. Sometimes it's give me tv Serial vibes. Dialogues in hindi is bad, really bad. Bgm only work with small number of scenes. Fight scenes are so fast that it's doesnt hit. 1/2 Tweet #Ramayana https://t.co/nE62IFhcXy— Jaydeep (@jaydeepnai03) November 5, 2026
এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "এই ধৰণৰ ছবি শতিকাত এবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় ।" এই ব্যৱহাৰকাৰীজনে ছবিখনক ফাইভ ষ্টাৰ দি লিখিছে, "বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক অতি উত্তম ।"
ছবিখনৰ বিষয়ে জানি লওক
নমিত মালহোত্ৰাৰ প্ৰযোজনা ‘ৰামায়ণ’ দুটা ভাগত মুক্তি পাব । খবৰ অনুসৰি ৪ হাজাৰ কোটি টকাৰ বাজেটেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন । মুখ্য চৰিত্ৰৰ উপৰিও কৈকেয়ীৰ চৰিত্ৰত লাৰা দত্ত, মন্থৰাৰ চৰিত্ৰত শ্বীবা চড্ডা, মন্দোদৰীৰ চৰিত্ৰত কাজল আগৰৱালা, হনুমানৰ চৰিত্ৰত ছানী দেওলে অভিনয় কৰিছে । ছবিখনে মুকলিৰ দিনটোত কিমান সংগ্ৰহ কৰে সেয়া লক্ষ্যণীয় হ’ব ।
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