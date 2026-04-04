ৰণবীৰ কাপুৰৰ ‘ৰামায়ণ’: আজোককাক পৃথ্বীৰাজ কাপুৰৰ সৈতে এক বিৰল সংযোগ !
৯৩ বছৰৰ পাছত পুনৰ ‘কাপুৰ’ পৰিয়ালত শ্ৰীৰাম: আজোককাক পৃথ্বীৰাজৰ পথ অনুসৰণ কৰি পৰ্দাত জিলিকিব ৰণবীৰ !
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 4, 2026 at 7:50 AM IST
হায়দৰাবাদ : ৰণবীৰৰ পূৰ্বে কাপুৰ পৰিয়ালৰ আন এজনেও কৰিছিল ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় ৷ কাপুৰ পৰিয়ালৰ প্ৰথমগৰাকী অভিনেতাই ৰূপায়ণ কৰিছিল ৰামৰ চৰিত্ৰ ৷ প্ৰায় ৯ দশক পূৰ্বে ৰণবীৰ কাপুৰৰ আজোককাক পৃথ্বীৰাজ কাপুৰে পৰ্দাত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ সেই সময়ৰ কিছুমান ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে । কাপুৰ বংশৰ প্ৰথমগৰাকী নায়ক পৃথ্বীৰাজ কাপুৰক সেই ঐতিহাসিক চৰিত্ৰত দেখি অনুৰাগীসকলৰ মাজত উৎসুকতাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
বিগত হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা ৰণবীৰ কাপুৰ অভিনীত বহু প্ৰত্যাশিত পৌৰাণিক ছবি 'ৰামায়ণ: পাৰ্ট ১'-ত তেওঁৰ প্ৰথমটো লুক (First Look) ৰাজহুৱা কৰা হৈছে । প্ৰভু ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰৰ এই ৰূপটোৱে অনুৰাগীসকলৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এই টিজাৰটোত মূলতঃ ৰণবীৰ কাপুৰৰ লুকটোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত যশ, সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱী আৰু লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত ৰবি ডুবেৰ লুকৰো কিছু আভাস পোৱা গৈছে ।
ৰণবীৰ কাপুৰৰ এই লুকটো চৰ্চালৈ অহাৰ লগে লগে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাৰতীয় চিনেমা আৰু টেলিভিছনত সময় সাপেক্ষে শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাৰ ফটোবোৰ ভাইৰেল হ’বলৈ ধৰিছে । ইয়াৰ মাজতে আন এটা বিশেষ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে যে কাপুৰ পৰিয়ালৰ প্ৰথমজন নায়ক তথা ৰণবীৰ কাপুৰৰ আজোককাক পৃথ্বীৰাজ কাপুৰেও এসময়ত পৰ্দাত শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
৯৩ বছৰৰ পূৰ্বে ৰণবীৰ কাপুৰৰ আজোককাক পৃথ্বীৰাজ কাপুৰে ১৯৩৩ চনত মুক্তি পোৱা 'সীতা' নামৰ বোলছবিখনত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই ছবিখনৰ পৰা তেওঁৰ শ্ৰীৰাম ৰূপৰ কিছুমান ফটো খুবেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।
'সীতা' আছিল এখন বঙালী ছবি, যাৰ পৰিচালনা কৰিছিল দেবকী বসুৱে আৰু প্ৰযোজনা কৰিছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীয়ে । এই ছবিখনত পৃথ্বীৰাজ কাপুৰে 'ৰাম', দুৰ্গা খোটেই 'সীতা' আৰু ত্ৰিলোক কাপুৰে 'লৱ'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
মন কৰিবলগীয়া যে ১৯৩৪ চনত দ্বিতীয় ভেনিচ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত এই ছবিখনে সন্মানীয় ডিপ্লমা লাভ কৰিছিল । কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হোৱা এয়াই আছিল প্ৰথমখন ভাৰতীয় সবাক ছবি (Talkie Film)।
আনহাতে ৰণবীৰ কাপুৰ অভিনীত 'ৰামায়ণ' ছবিখন দুটা খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যাৰ সৰ্বমুঠ বাজেট হৈছে প্ৰায় ৪০০০ কোটি টকা । এই বৃহৎ বাজেটৰ ছবিখনৰ মুক্তিৰ সময়সূচী তলত দিয়া ধৰণৰ-
- প্ৰথম খণ্ড: ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি পাব ।
- দ্বিতীয় খণ্ড: ২০২৭ চনৰ দীপাৱলীৰ শুভ ক্ষণত মুক্তি দিয়া হ’ব ।
ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কৰিছে নমিত মালহোত্ৰাই আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে 'দংগল' খ্যাত জনপ্ৰিয় পৰিচালক নীতিশ তিৱাৰী । এই বিশাল প্ৰকল্পটোক লৈ চিনেপ্ৰেমীসকলৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক উছাহ আৰু উৎসুকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
